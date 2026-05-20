Động thổ tuyến cao tốc hơn 23.000 tỷ đồng nối Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang

Ngày 20/5, tại điểm tái định cư số 1 bản Món Hà (xã Mường Lạn), tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ động thổ Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang.

Phối cảnh dự án.

Tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang có chiều dài khoảng 48,3km, bắt đầu từ điểm kết nối với tuyến cao tốc CT.03 trên địa phận tỉnh Sơn La và kết thúc tại nút giao IC5, kết nối với phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường rộng 22m, tốc độ thiết kế 80km/h, đồng thời xây dựng đồng bộ hệ thống cầu, hầm và các nút giao trên tuyến. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 23.252 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 21.828 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, với tổng mức đầu tư 1.424 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1, do nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Đối với dự án thành phần 1, tổng diện tích đất thu hồi và giải phóng mặt bằng là 766,29 ha, 276 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án toàn tuyến sẽ xây dựng 6 điểm tái định cư, với quy mô từ 3-5ha/điểm tại các xã Mường Lạn, Mường Phăng và Mường Ảng.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang sẽ hình thành trục giao thông chiến lược kết nối khu vực Tây Bắc với vùng trung du, đồng bằng Bắc Bộ và cửa khẩu biên giới Tây Trang.

Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy liên kết vùng, logistics, thu hút đầu tư, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên Tây Bắc của Tổ quốc.

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh, đây là công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Cùng với việc nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên Phủ, dự án sẽ góp phần tăng khả năng thu hút đầu tư, phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch và công nghiệp của địa phương.

Dự án góp phần cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, phấn đấu đến năm 2030, đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, là một trong những trung tâm du lịch của vùng; trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý dự án tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai Dự án thành phần 2, bảo đảm tính đồng bộ toàn tuyến. Cùng với đó, địa phương kêu gọi người dân trong vùng dự án đồng thuận, phối hợp bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ và phát huy hiệu quả sau khi đưa vào khai thác.