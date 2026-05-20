Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động thổ tuyến cao tốc hơn 23.000 tỷ đồng nối Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang

Theo Thành Đạt | 20-05-2026 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang với tổng mức đầu tư hơn 23.252 tỷ đồng vừa được động thổ tại Điện Biên, kỳ vọng tạo trục giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc.

Ngày 20/5, tại điểm tái định cư số 1 bản Món Hà (xã Mường Lạn), tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ động thổ Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang.

Động thổ tuyến cao tốc hơn 23.000 tỷ đồng nối Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án.

Tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang có chiều dài khoảng 48,3km, bắt đầu từ điểm kết nối với tuyến cao tốc CT.03 trên địa phận tỉnh Sơn La và kết thúc tại nút giao IC5, kết nối với phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường rộng 22m, tốc độ thiết kế 80km/h, đồng thời xây dựng đồng bộ hệ thống cầu, hầm và các nút giao trên tuyến. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 23.252 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 21.828 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, với tổng mức đầu tư 1.424 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1, do nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Động thổ tuyến cao tốc hơn 23.000 tỷ đồng nối Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang- Ảnh 2.

Đối với dự án thành phần 1, tổng diện tích đất thu hồi và giải phóng mặt bằng là 766,29 ha, 276 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án toàn tuyến sẽ xây dựng 6 điểm tái định cư, với quy mô từ 3-5ha/điểm tại các xã Mường Lạn, Mường Phăng và Mường Ảng.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang sẽ hình thành trục giao thông chiến lược kết nối khu vực Tây Bắc với vùng trung du, đồng bằng Bắc Bộ và cửa khẩu biên giới Tây Trang.

Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy liên kết vùng, logistics, thu hút đầu tư, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên Tây Bắc của Tổ quốc.

Động thổ tuyến cao tốc hơn 23.000 tỷ đồng nối Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang- Ảnh 3.

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh, đây là công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Cùng với việc nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên Phủ, dự án sẽ góp phần tăng khả năng thu hút đầu tư, phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch và công nghiệp của địa phương.

Dự án góp phần cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, phấn đấu đến năm 2030, đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, là một trong những trung tâm du lịch của vùng; trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Động thổ tuyến cao tốc hơn 23.000 tỷ đồng nối Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang- Ảnh 4.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý dự án tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai Dự án thành phần 2, bảo đảm tính đồng bộ toàn tuyến. Cùng với đó, địa phương kêu gọi người dân trong vùng dự án đồng thuận, phối hợp bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ và phát huy hiệu quả sau khi đưa vào khai thác.

Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh đối với tất cả những ai nằm trong danh sách sau

Theo Thành Đạt

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phấn đấu hoàn thành dự án Vành đai 4 trong năm 2027

Phấn đấu hoàn thành dự án Vành đai 4 trong năm 2027 Nổi bật

Gần 4.200 tỉ đồng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6

Gần 4.200 tỉ đồng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6 Nổi bật

Hiện trạng loạt dự án chống ngập ở nội đô Hà Nội trước hạn về đích 30/5

Hiện trạng loạt dự án chống ngập ở nội đô Hà Nội trước hạn về đích 30/5

14:32 , 20/05/2026
Tuyến metro hơn 102.000 tỷ đồng, dài gần 54 km kết nối Bến Thành - Cần Giờ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có bước tiến quan trọng

Tuyến metro hơn 102.000 tỷ đồng, dài gần 54 km kết nối Bến Thành - Cần Giờ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có bước tiến quan trọng

14:00 , 20/05/2026
VN sắp có triển lãm quốc tế về sản phẩm người Việt tiêu thụ 27 lít/năm, quy mô thị trường hơn 10 tỷ USD

VN sắp có triển lãm quốc tế về sản phẩm người Việt tiêu thụ 27 lít/năm, quy mô thị trường hơn 10 tỷ USD

13:35 , 20/05/2026
Cây cầu dây văng hơn 5.000 tỷ đồng dài 6,61km, rút ngắn thời gian di chuyển TP.HCM - miền Tây do người Việt xây dựng, thiết kế

Cây cầu dây văng hơn 5.000 tỷ đồng dài 6,61km, rút ngắn thời gian di chuyển TP.HCM - miền Tây do người Việt xây dựng, thiết kế

11:52 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên