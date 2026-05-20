Tuyến metro hơn 102.000 tỷ đồng, dài gần 54 km kết nối Bến Thành - Cần Giờ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có bước tiến quan trọng

Ngày 19/5, UBND TP.HCM đã có quyết định phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, phương án tuyến, vị trí đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 53,8km, đi qua các phường: Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã: Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ (TP.HCM).

Hướng tuyến được bắt đầu tại ga Bến Thành, khu vực Công viên 23/9 (phường Bến Thành) và điểm cuối tại Đề-pô Cần Giờ trên khu đất rộng khoảng 39 ha thuộc xã Cần Giờ. Tuyến đi qua các địa bàn gồm phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ. Hướng tuyến được lựa chọn đi qua vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và không đi vào vùng lõi nhằm hạn chế tác động đến môi trường sinh thái.

Phối cảnh nhà ga Metro Bến Thành - Cần Giờ (TPHCM). Ảnh: VinSpeed

Dự án dự kiến bố trí 2 ga trong giai đoạn 1 gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ; đồng thời quy hoạch thêm 4 ga trong giai đoạn 2 gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Depot và Trung tâm điều hành OCC được đặt tại xã Cần Giờ.

UBND Thành phố giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình theo quy định; đồng thời tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc đối với các công trình nhà ga, cầu đường sắt và các hạng mục liên quan để đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ quan, lịch sử và văn hóa đô thị.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp rà soát khả năng thu hồi đất trong phạm vi dự án. Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ hướng dẫn các địa phương liên quan điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và 1/500 để phục vụ triển khai đầu tư.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu đồng bộ việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và các công trình dọc tuyến nhằm bảo đảm kết nối hạ tầng, hiệu quả đầu tư và tiến độ triển khai dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được động thổ xây dựng vào ngày 19/12/2025, do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 102.430 tỷ đồng (không bao gồm 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do nguồn ngân sách nhà nước thực hiện). Thời gian xây dựng công trình là 30 tháng, đảm bảo thời gian khai thác vận hành trong năm 2028.

Sau khi hoàn thành sẽ bố trí 6 đoàn tàu hoạt động, khai thác từ 6 giờ đến 23 giờ, tất cả các ngày trong tuần (tổng thời gian khai thác 17 giờ/ngày). Thời gian chạy tàu từ Bến Thành đến Cần Giờ là 20,3 phút; thời gian giãn cách giữa các đoàn tàu là 20 phút/chuyến.