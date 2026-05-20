Cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ thuế đối tới người làm Affiliate

Một hộ kinh doanh trong lĩnh vực spa tại Sơn La vừa gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính liên quan đến nghĩa vụ thuế đối với hoạt động tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) trên nền tảng TikTok.

Theo phản ánh, ngoài hoạt động kinh doanh spa, người này còn tham gia tiếp thị liên kết trên TikTok. Sau khi liên hệ cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn kê khai, người nộp thuế được trả lời rằng hiện chỉ cần kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh spa; còn thu nhập từ tiếp thị liên kết TikTok đã được nền tảng khấu trừ thuế tại nguồn nên không cần kê khai thêm.

Từ đó, người này đặt câu hỏi: Thu nhập từ hoạt động tiếp thị liên kết TikTok có phải kê khai bổ sung hoặc quyết toán thuế hàng năm hay không? Trường hợp nền tảng đã khấu trừ thuế tại nguồn thì cá nhân có phải thực hiện thêm thủ tục nào với cơ quan thuế hay không? Nếu vẫn phải kê khai, đề nghị hướng dẫn cụ thể hình thức kê khai và quy trình thực hiện ngay từ đầu.

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 1 tỉnh Sơn La cho biết, tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 117/2025/NĐ-CP ngày 09/06/2025 của Chính phủ quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân nêu rõ:

“Hộ, cá nhân đã được tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử khấu trừ, kê khai, nộp thay số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định này thì không phải khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử đã khấu trừ, nộp thuế thay.”

Cơ quan thuế cũng dẫn Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định:

“Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số hoặc vừa có hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh cố định vừa có kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số nếu có doanh thu năm tổng hợp trên 03 tỷ đồng hoặc có doanh thu năm trên 500 triệu đồng và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện tổng hợp doanh thu để khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm. Số thuế thu nhập cá nhân đã được chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khấu trừ, nộp thay được trừ khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.”

Theo Thuế cơ sở 1 tỉnh Sơn La, trường hợp nền tảng thương mại điện tử có chức năng khấu trừ, kê khai, nộp thay số thuế GTGT và thuế TNCN thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với phần hoạt động kinh doanh trên nền tảng đã được khấu trừ, nộp thay.

“Hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp đối với số tiền thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh tại địa điểm kinh doanh cố định”, cơ quan thuế cho biết.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cũng lưu ý, trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm tổng hợp trên 03 tỷ đồng hoặc có doanh thu năm trên 500 triệu đồng và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thì phải thực hiện tổng hợp doanh thu để khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm.

Trong trường hợp này, số thuế thu nhập cá nhân đã được nền tảng thương mại điện tử khấu trừ, nộp thay sẽ được trừ khi xác định số thuế phải nộp.

Ngoài ra, Thuế cơ sở 1 tỉnh Sơn La cho biết Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo quy định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử.

Cơ quan thuế đề nghị hộ kinh doanh căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và doanh thu phát sinh, đồng thời nghiên cứu các quy định tại các văn bản nêu trên để thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định.