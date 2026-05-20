Hộ kinh doanh phải làm gì nếu đã nộp tờ khai quý I/2026 nhưng doanh thu dưới 1 tỷ đồng?

Sau khi Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm, nhiều hộ kinh doanh băn khoăn về việc xử lý các tờ khai thuế đã nộp trước đó theo ngưỡng cũ.

Liên quan vấn đề này, một người nộp thuế đã gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính phản ánh thực tế hiện nay có nhiều cách hướng dẫn khác nhau trên mạng xã hội và các trang thông tin pháp luật, như đề nghị hộ kinh doanh xin hủy tờ khai hoặc kê khai bổ sung doanh thu bằng 0 đồng, khiến mỗi nơi áp dụng khác nhau và gây lúng túng cho người dân.

Cụ thể, người nộp thuế cho biết nhiều hộ kinh doanh trước đây thuộc diện phải kê khai thuế theo quý theo ngưỡng cũ, đã nộp tờ khai quý I/2026. Tuy nhiên, theo quy định mới nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm, các hộ này lại thuộc diện không phải kê khai.

Người nộp thuế đặt câu hỏi: “Trường hợp các hộ đã nộp tờ khai quý I/2026 theo ngưỡng cũ nhưng nay thuộc diện áp dụng ngưỡng mới, thì cần thực hiện thủ tục gì tiếp theo và có phải tiếp tục kê khai thuế theo quý hay không?”

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang cho biết, căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định 141/2026/NĐ-CP ngày 29/04/2026, Chính phủ đã nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm.

Đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm 2026 dự kiến dưới 1 tỷ đồng nhưng đã nộp tờ khai mẫu 01/CNKD trong quý I/2026, cơ quan thuế hướng dẫn thực hiện theo hai phương án.

Thứ nhất, hộ kinh doanh có thể lập tờ khai bổ sung để điều chỉnh doanh thu tính thuế GTGT và TNCN về bằng 0 đồng.

Thứ hai, có thể gửi thông báo hủy tờ khai đến cơ quan thuế.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, trường hợp hủy tờ khai thì hộ kinh doanh phải nộp Thông báo các số tài khoản thanh toán, số hiệu ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Mẫu số 01/BK-STK.

Về sổ sách kế toán, kể từ ngày 29/04/2026, hộ kinh doanh đang sử dụng mẫu số S2a-HKD phải chuyển sang sử dụng Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S1a-HKD) và Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế khác nếu có (Mẫu số S3a-HKD) ban hành kèm theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC.

Đáng chú ý, cơ quan thuế cho biết nếu tổng doanh thu trong năm dưới 1 tỷ đồng thì hộ kinh doanh không phải nộp tờ khai thuế định kỳ hàng quý mà chỉ cần nộp Thông báo doanh thu theo Mẫu số 01/TKN-CNKD, chậm nhất ngày 31/01/2027.

Ngoài ra, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế yêu cầu phải xuất hóa đơn cho mọi giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ, bao gồm cả trường hợp bán lẻ cho người mua không lấy hóa đơn.