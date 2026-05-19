Khởi công cao tốc gần 24.000 tỷ đồng rút ngắn thời gian di chuyển Việt Nam - Lào, đại diện liên danh Đèo Cả kiến nghị gì?

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu bước khởi đầu cho công trình giao thông chiến lược kết nối khu vực Bắc Trung Bộ với cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và hành lang kinh tế Việt Nam – Lào.

Dự án do Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng. Tuyến cao tốc dài hơn 60 km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng. Điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt tại nút giao Hưng Tây; điểm cuối kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Công trình được thiết kế theo quy mô 4 đến 6 làn xe hoàn chỉnh; nền đường, cầu và các đoạn đào sâu, đắp cao được tính toán theo quy mô 6 làn xe nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Toàn tuyến có 51 cầu, gồm 43 cầu trên tuyến chính và 8 cầu trong phạm vi nút giao. Trong đó, hầm Đại Huệ dài gần 500m là một trong những hạng mục kỹ thuật đáng chú ý của dự án. Đoạn từ Km0+000 đến Km42+500 được thiết kế với vận tốc 100 km/h; đoạn còn lại có vận tốc thiết kế 80 km/h.

Theo Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang kinh tế Đông – Tây khu vực Bắc Trung Bộ, kết nối hệ thống cao tốc Bắc – Nam với cửa khẩu Thanh Thủy và các tuyến giao thương quốc tế sang Lào, Đông Bắc Thái Lan. Dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho khu vực miền Tây Nghệ An – nơi còn nhiều dư địa phát triển nhưng hạ tầng kết nối hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tại dự án này, liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công Gói thầu XL01, bao gồm hầm Đại Huệ, hệ thống cầu và đường dẫn từ Km0+000 đến Km6+300, với thời gian thi công dự kiến 24 tháng. Ngay sau khi được lựa chọn tham gia, liên danh nhà thầu đã khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, khảo sát hiện trường, rà soát phương án tổ chức thi công và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai ngay sau lễ khởi công.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Huy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, cao tốc Vinh – Thanh Thủy là dự án có yêu cầu kỹ thuật cao với nhiều hạng mục cầu, hầm và các đoạn tuyến đi qua địa hình phức tạp. Vì vậy, việc triển khai dự án đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng về tổ chức thi công, thiết bị, nhân lực, nguồn vật liệu cũng như công tác kiểm soát chất lượng và an toàn lao động.

"Chúng tôi bước vào dự án này với tâm thế của người làm nghề hạ tầng lâu năm: càng dự án khó, càng phải tổ chức bài bản; càng yêu cầu tiến độ cao, càng phải siết chặt chất lượng, an toàn và kỷ luật công trường", ông Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.

Theo đại diện liên danh nhà thầu, với kinh nghiệm tham gia nhiều công trình giao thông trọng điểm trên cả nước, đặc biệt là các dự án hầm xuyên núi và cao tốc có điều kiện thi công phức tạp, các đơn vị thi công xác định ngay từ đầu phải kiểm soát chặt tổ chức hiện trường, vật tư, thiết bị, nhân lực và quy trình kỹ thuật để bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, công trường sẽ được tổ chức theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng số hóa trong quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn và điều hành thi công.

Đại diện liên danh nhà thầu cũng khẳng định sẽ huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn công trình; đồng thời chú trọng công tác đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân và cán bộ quản lý ngay tại công trường nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn.

Từ thực tiễn triển khai nhiều dự án hạ tầng trên cả nước, đại diện liên danh nhà thầu kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm tháo gỡ kịp thời các khó khăn liên quan đến mặt bằng, nguồn vật liệu, thủ tục mỏ và tổ chức thi công trên tuyến; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các đơn vị tập trung nguồn lực triển khai dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy không chỉ là dự án giao thông trọng điểm của quốc gia mà còn thể hiện khát vọng phát triển, mở rộng không gian kinh tế và tăng cường kết nối quốc tế của tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định địa phương sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn vật liệu và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các nhà thầu nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Đồng thời, tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho Nghệ An, giảm tải cho Quốc lộ 7, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, thúc đẩy logistics, thương mại, du lịch và tăng cường kết nối giao thương quốc tế với Lào, Đông Bắc Thái Lan.