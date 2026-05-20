Cây cầu dây văng hơn 5.000 tỷ đồng dài 6,61km, rút ngắn thời gian di chuyển TP.HCM - miền Tây do người Việt xây dựng, thiết kế

Năm 1997, cây cầu Mỹ Thuận đầu tiên được chính thức khởi công xây dựng, là cây cầu dây văng bắc qua sông Mekong đầu tiên ở Việt Nam, cầu được Chính phủ Australia hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật.

26 năm sau, cầu Mỹ Thuận 2 đang được xây dựng với 100% sức lực của người Việt. Toàn bộ các yếu tố từ thiết kế, kỹ thuật cao, công nghệ phức tạp... do các cán bộ, kỹ sư và công nhân Việt Nam tự đầu tư, quản lý, giám sát và thi công.

Khởi công ngày 16/3/2020, cầu Mỹ Thuận 2 là công trình giao thông trọng điểm của khu vực Tây Nam Bộ, giữ vai trò kết nối tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Cần Thơ, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.003 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Điểm đầu tại Km101+126, kết nối với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; điểm cuối tại Km107+740, nối với dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Cầu Mỹ Thuận 2 là công trình có quy mô lớn, chiều cao trụ tháp tính từ đỉnh bệ đến đỉnh trụ là 119.5m, kết cấu dầm thi công ở vị trí cao hơn mặt sông khoảng 38m với khẩu độ nhịp chính 350m, là một trong các cầu dây văng lớn nhất ở Việt Nam.

Cầu Mỹ Thuận 2 là công trình trọng điểm khu vực Tây Nam Bộ giúp giải tỏa - kết nối giao thông vùng và rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến vùng lõi kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: Báo Chính phủ)

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng dự án, đơn vị liên danh nhà thầu Trung Nam E&C - Trung Chính - VNCN E&C trong đó Trung Nam E&C là nhà thầu đứng đầu đã bắt đầu các công tác triển khai thi công dự án trên địa bàn huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) và TP. Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Điểm đặc biệt của cầu Mỹ Thuận 2 nằm ở việc toàn bộ công tác thiết kế, tổ chức thi công, quản lý kỹ thuật và giám sát đều do đội ngũ kỹ sư, cán bộ và công nhân Việt Nam đảm nhiệm. Đây được xem là cột mốc cho thấy năng lực làm chủ công nghệ xây dựng cầu dây văng quy mô lớn của Việt Nam.

Nhiều nhà thầu xây dựng có nhiều kinh nghiệm thi công các công trình lớn khắp cả nước như: cầu Trần Thị Lý ở Đà Nẵng, cầu Bạch Đằng ở Quảng Ninh - Hải Phòng tham gia thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ, đặc biệt là khi thi công những hạng mục trên cao như trụ tháp, dầm dây văng,..

Với các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, để đảm bảo cho chất lượng và thời gian thi công, toàn bộ công nhân, kỹ sư của công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 đã thi công liên tục 3 ca/ngày, kể cả ngày Lễ, Tết.

Một điều đặc biệt nữa là trong quá trình xây dựng công trình cầu Mỹ Thuận 2 gặp ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc huy động vật tư nhập ngoại càng khó khăn hơn. Để xử lý việc này và đảm bảo công trường làm việc liên tục, các đơn vị thực hiện dự án đã phối hợp chặt chẽ với địa phương tạo điều kiện cấp giấy đi đường liên tỉnh.

Đồng thời, Ban quản lý dự án cũng đã chỉ đạo các nhà thầu áp dụng “3 tại chỗ” và mô hình bong bóng khép kín, cũng như chủ động tích trữ nguồn vật tư, vượt qua đại dịch COVID-19 để dự án đảm bảo đúng chất lượng công trình và tiến độ thi công.

Sau gần 4 năm thi công, ngày 24/12/2023, cầu Mỹ Thuận 2 chính thức được khánh thành. Công trình sau khi đưa vào khai thác đã nối thông tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Cần Thơ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương từ khoảng 3,5 giờ xuống còn khoảng 2 giờ. Đồng thời, cây cầu này sẽ nối hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang, trở thành trục đường huyết mạch, có lưu lượng giao thông lớn nhất trong các trục quốc lộ chính tại khu vực miền Tây.

Không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu, dự án còn tạo động lực phát triển vận tải, logistics và liên kết vùng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.