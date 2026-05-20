Đồng Nai đề xuất xây nút giao hơn 700 tỷ nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 20/5, UBND thành phố Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị đầu tư nút giao giữa ĐT 770B và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án xây dựng nút giao đường ĐT 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khi đi vào hoạt động sẽ tăng kết nối và phát triển vùng Đồng Nai và Tây Nguyên

Theo đó, dự án xây dựng nút giao giữa ĐT 770B với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có tổng vốn đầu tư 704 tỷ đồng.