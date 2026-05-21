Hà Nội dự kiến chọn 2 xã thí điểm mô hình xã, phường XHCN, quy mô 700 nghìn dân

Chiều 21/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong kỷ nguyên phát triển mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trình bày nội dung đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng , thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngay từ quý 1/2026, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác để xây dựng đề án, đã mời các chuyên gia, nhà khoa học, các sở, ban, ngành để tập trung nghiên cứu về đề án.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: PV.

Ông Thắng nhấn mạnh, đề án sẽ cụ thể hoá và hiện thực hoá bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN của chúng ta từ cấp gần dân, sát dân nhất là cấp xã, phường, mọi chính sách, hoạt động đều hướng tới người dân, vì hạnh phúc của người dân, đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đề án cũng góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô trở thành hình mẫu tiêu biểu về phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại…

Theo ông Thắng, thành phố sẽ lựa chọn một địa bàn thí điểm, để làm cơ sở thực tiễn sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá, hoàn thiện tiêu chí rồi thực hiện trên toàn địa bàn thành phố.

Ông Thắng cũng chia sẻ, đề án cũng đã cụ thể hoá 8 đặc trưng của XHCN Việt Nam vào điều kiện thực tiễn cấp cơ sở, các nội dung không tách rời mà gắn kết, bổ sung cho nhau, tạo chỉnh thể thống nhất để phát triển. Tám nội dung cốt lõi này gồm:

Thứ nhất, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, quản trị phục vụ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ hai là phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ và không gian thông minh.

Thứ ba là phát triển kinh tế trên địa bàn xã, phường gắn với lực lượng sản xuất hiện đại.

Thứ tư là bảo đảm an sinh xã hội công bằng và phát triển bao trùm.

Thứ năm là phát triển văn hóa con người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thứ sáu là xây dựng môi trường xanh, an toàn và bền vững.

Thứ bảy là bảo đảm quốc phòng an ninh an toàn xã hội và mở rộng đối ngoại nhân dân.

Thứ tám là thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

'Chốt' địa điểm để thí điểm trong tháng 9/2026

Đáng chú ý, theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hệ thống tiêu chí của xã, phường xã hội chủ nghĩa được xây dựng một cách cụ thể, có thể lượng hoá, đo đếm và đánh giá được. Ví dụ, nhóm chỉ tiêu về phát triển kinh tế, việc làm và thu nhập, sinh kế bền vững của người dân; về quy hoạch kiến trúc hạ tầng; về kỹ thuật hạ tầng xã hội, y tế, văn hoá, giáo dục; về mức hạnh phúc, hài lòng của người dân…

“Dự kiến có tổng số 54 tiêu chí, trong đó có 52 tiêu chí chính và 2 tiêu chí tổng hợp là chỉ số hạnh phúc của người dân và mức độ hài lòng chung”, ông Thắng nêu.

Về địa điểm được lựa chọn thí điểm, ông Thắng cho biết, sẽ dựa trên nguyên tắc bảo đảm sự cân đối giữa tính đại diện và tính khả thi, không lựa chọn các địa bàn quá đặc thù, hoặc quá khó khăn để triển khai.

Địa bàn được lựa chọn cũng phải có điều kiện để triển khai đồng bộ tất cả các nội dung của đề án, có khả năng để tổ chức, sắp xếp lại không gian phát triển; cấp ủy, chính quyền địa phương có cam kết chính trị cao trong tổ chức thực hiện. Địa bàn này cũng phải có điều kiện tổ chức không gian phát triển, có dư địa phát triển, vị trí khá độc lập, thuận lợi cho kết nối các trục giao thông, có hành lang xanh, hệ thống sông hồ…

“Chúng tôi đang trong giai đoạn xin ý kiến các cơ quan Trung ương, dự kiến sẽ lựa chọn 2 xã cạnh nhau để tổ chức thực hiện, đảm bảo quy mô dân số 2 xã cộng lại khi thực hiện khoảng tầm 700.000 dân”, ông Thắng thông tin.

Về dự kiến lộ trình thí điểm, theo ông Thắng, trong năm 2026 sẽ hoàn thiện đề án và các dự án thành phần, lựa chọn địa điểm để bố trí nguồn lực triển khai ngay.

“Dự kiến trong tháng 9/2026 có thể lựa chọn xong địa điểm, xây dựng các dự án và chỉ đạo triển khai thí điểm”, ông Thắng nêu, đồng thời cho biết: Trong giai đoạn 2027 – 2030, sẽ triển khai đồng bộ tất cả các nhiệm vụ của đề án trên địa bàn thí điểm. Sau năm 2030 sẽ sơ kết, hoàn thiện các bộ tiêu chí. Từ năm 2031 – 2035, tiếp tục thực hiện, tổng kết đề án.