Hướng dẫn mới nhất về phí công đoàn: Doanh nghiệp chậm đóng hoặc không đóng có thể bị phạt tới 75 triệu đồng

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An vừa phát thông tin tuyên truyền về việc thực hiện đóng kinh phí công đoàn theo Nghị định 105/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 16/5/2026. Theo đó, tất cả doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động thuộc diện quy định đều phải thực hiện nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn, kể cả khi chưa thành lập công đoàn cơ sở.

Theo nội dung được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đăng tải, đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng lao động theo quy định pháp luật.

Về mức đóng, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở phải đóng 2% trên tổng quỹ lương làm căn cứ tham gia bảo hiểm xã hội.

Trong khi đó, với các đơn vị đã có công đoàn cơ sở, ngoài khoản 2% kinh phí công đoàn do doanh nghiệp đóng, đoàn viên còn đóng thêm 0,5% đoàn phí công đoàn theo quy định.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, việc đóng kinh phí công đoàn được thực hiện hằng tháng, cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Cơ quan này đồng thời khuyến nghị các đơn vị chủ động nộp đúng thời hạn để tránh phát sinh truy thu và xử phạt.

Liên quan đến hướng dẫn triển khai, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng cho biết, căn cứ Luật Công đoàn 2024, Luật số 97/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn cùng các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 9/9/2025, đơn vị này đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ về thực hiện đóng 2% kinh phí công đoàn và nộp 30% đoàn phí công đoàn.

Theo hướng dẫn, quy trình thu được thực hiện thông qua tài khoản định danh nhằm tăng tính chính xác, thuận tiện và hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính công đoàn.

Đáng chú ý, đối với doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở, trong vòng 24 giờ kể từ khi hoàn tất đóng kinh phí công đoàn, công đoàn cơ sở sẽ được phân bổ lại 75% số tiền để phục vụ hoạt động tại đơn vị.

Trong trường hợp doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở, phần kinh phí này sẽ do Liên đoàn Lao động thành phố quản lý theo quy định. Khi doanh nghiệp thành lập công đoàn cơ sở, khoản kinh phí còn lại sẽ được chuyển trả để sử dụng tại cơ sở.

Ngoài nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn, các doanh nghiệp vi phạm quy định còn có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 38 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Cụ thể, mức phạt từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng được áp dụng với các hành vi như chậm đóng, đóng sai mức hoặc đóng thiếu số lao động thuộc diện bắt buộc.

Trường hợp không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc diện phải đóng, mức xử phạt có thể từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng tại thời điểm lập biên bản vi phạm.

Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, tổng mức xử phạt tối đa không vượt quá 75 triệu đồng. Đồng thời, trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định xử phạt, doanh nghiệp phải hoàn tất phần kinh phí còn thiếu và nộp thêm khoản lãi chậm đóng theo quy định.