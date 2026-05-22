Truyền thông quốc tế: One Central Saigon – Dự án định hình diện mạo mới của TP.HCM

Việt Nam bước vào "thời điểm chuyển mình" trên bản đồ bất động sản siêu sang

Trong đó, International Business Times (IBT) nhận định One Central Saigon là "một giai đoạn mới của TP.HCM", đồng thời gọi dự án là "điểm đến đẳng cấp thế giới tiếp theo của Việt Nam".

Theo tờ báo lâu đời của Anh, Việt Nam đã đạt đến điểm chuyển mình khi các thương hiệu khách sạn toàn cầu không còn xem đây là "thử nghiệm thị trường mới nổi" mà là "nền tảng chiến lược" trong kế hoạch mở rộng tại châu Á – Thái Bình Dương.

Nói về tầm quan trọng của dự án, IBT dẫn lời ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Savills Hotels khu vực Đông Nam Á: "Hạ tầng đang được triển khai tại TP.HCM sẽ tạo ra bước chuyển căn bản về cấu trúc đô thị và năng lực kết nối của thành phố, đồng thời mở ra dư địa lớn cho các mô hình đa năng và bất động sản hàng hiệu phát triển. Những dự án như thế này chính là điều mà thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam đang cần ở giai đoạn hiện nay."

Bài báo dẫn số liệu cho thấy Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 8,02% trong năm 2025, trong khi vốn FDI đạt kỷ lục 27,62 tỷ USD.

Riêng TP.HCM đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Trích lời bà Gloria Chan - Phó Chủ tịch Phát triển khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Marriott International: "TP.HCM là một trong những thị trường du lịch tăng trưởng nhanh nhất châu Á."

Biểu tượng mới của TP.HCM

Bên cạnh góc nhìn kinh doanh, tạp chí Tatler Singapore tiếp cận dự án dưới lăng kính phong cách sống xa xỉ và văn hoá đô thị. Trong bài viết mang tên "One Central Saigon and the Reinvention of Heritage in Modern Ho Chi Minh City" (tạm dịch: One Central Saigon và sự tái định nghĩa di sản trong TP. Hồ Chí Minh hiện đại).

Tạp chí về phong cách sống của Singapore nhấn mạnh, One Central Saigon như một biểu tượng giao thoa giữa di sản, dịch vụ khách sạn đẳng cấp, và bản sắc Việt Nam đương đại.

Tatler đặc biệt nhấn mạnh vị trí chiến lược đối diện chợ Bến Thành – nơi tinh thần của Việt Nam hiện đại hiện diện rõ nét nhất, đồng thời đánh giá dự án là dấu hiệu cho thấy TP.HCM đang bước vào một chương mới của thị trường siêu sang tại Đông Nam Á. Masterise Homes cân bằng giữa chuẩn mực quốc tế và bản sắc Việt Nam thông qua concept kiến trúc "Song Long Ngậm Ngọc".

"Lấy cảm hứng từ hình tượng "Song Long Ngậm Ngọc", thiết kế tái hiện biểu tượng truyền thống của Việt Nam về thịnh vượng, trí tuệ và sức mạnh dưới góc nhìn đương đại. Hai tòa tháp vươn cao và hội tụ quanh một điểm trung tâm, tạo nên đường nét kiến trúc mang tinh thần quốc tế nhưng vẫn đậm dấu ấn bản sắc Việt.", Tatler viết.

Trong khi đó, Best International Project - nền tảng tin tức chuyên ngành tuyển chọn những dự án kiến trúc và thiết kế xuất sắc nhất thế giới, tập trung phân tích quy mô phát triển và hệ sinh thái đối tác quốc tế của dự án.

Trang tin này gọi One Central Saigon là một trong những tổ hợp đa năng hạng sang lớn nhất trung tâm TP.HCM, đồng thời nhấn mạnh việc dự án sẽ đánh dấu sự ra mắt khách sạn The Ritz-Carlton đầu tiên đến Việt Nam.

Theo bài viết trên Best International Project, dự án One Central Saigon quy tụ nhiều tên tuổi toàn cầu như Arquitectonica với vai trò thiết kế kiến trúc, HBA phụ trách thiết kế nội thất, B+H (thành viên của Tập đoàn Surbana Jurong) đảm nhiệm kiến trúc điều hành, và Turner chịu trách nhiệm quản lý dự án.

Được phát triển trên khu đất rộng 8.537 m² ngay đối diện chợ Bến Thành, sở hữu bốn mặt tiền trung tâm Phường Bến Thành (quận 1 cũ), One Central Saigon tích hợp khách sạn The Ritz-Carlton, khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, văn phòng hạng A+, không gian bán lẻ xa xỉ, dịch vụ cao cấp và trải nghiệm ẩm thực tinh tuyển trong cùng một hệ sinh thái.

Không chỉ được nhắc đến như một dự án bất động sản siêu sang, One Central Saigon còn được các tạp chí quốc tế nhìn nhận như một biểu tượng phản ánh sự chuyển mình của TP.HCM và Việt Nam trong giai đoạn mới: tham vọng hơn, toàn cầu hơn, nhưng vẫn giữ bản sắc riêng.

Sự quan tâm từ các nền tảng truyền thông quốc tế hàng đầu cho thấy Masterise Homes đang khẳng định vị thế của các dự án siêu sang mang thương hiệu Việt, trong làn sóng phát triển bất động sản hàng hiệu tại các đô thị đẳng cấp mới tại châu Á.