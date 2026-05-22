Bất động sản Hà Nội “im lìm”, nhà đầu tư tỏa ra các thị trường lân cận

Thị trường bất động sản Hà Nội đang trải qua giai đoạn trầm lắng hiếm thấy sau thời gian tăng trưởng nóng. Không còn cảnh nhà đầu tư liên tục “xuống tiền” hay môi giới chốt giao dịch chỉ sau vài ngày mở bán, nhiều sàn hiện rơi vào trạng thái gần như “đóng băng”, lượng khách sụt giảm, thanh khoản lao dốc.

Hơn 10 năm kinh nghiệm môi giới nhà đất ở trung tâm Hà Nội, anh Nguyễn Mạnh (Cầu Giấy) cho biết thị trường nhà đất ở trung tâm chưa bao giờ trải qua giai đoạn khó thanh khoản như hiện nay.



Nhà mặt đất không bán được căn nào vì đa số khách mua giữ tâm lý e ngại và thận trọng trước động thái đẩy mạnh thu hồi đất, giải phóng mặt bằng triển khai dự án của Nhà nước. Trong khi đó, căn hộ chung cư giá cao khiến người có nhu cầu không mua nổi.

Ghi nhận tại hàng loạt sàn BĐS tại Hà Nội đều trong tình trạng ảm đạm, và ở tình trạng chung chưa bao giờ thấy thị trường “im lìm” như thời gian vừa qua. Nhiều sàn môi giới tại Hà Nội đều có chiến lược cắt giảm mạnh nhân sự ở thị trường thủ đô, hoặc luân chuyển sang các thị trường mới.

“Trong bối cảnh thị trường BĐS Hà Nội ảm đạm nhà đầu tư bắt đầu chuyển dịch sang nhiều thị trường mới trên trục phát triển Thái Nguyên – Hải Phòng – Quảng Ninh lại có xu hướng tăng so với giai đoạn đầu năm. Nhiều dự án ghi nhận lượng khách quan tâm tăng, giao dịch sôi động”, ông Mai Viết Vĩnh – Tổng Giám đốc Mai Việt Land cho biết.

Thực tế cho thấy, Hải Phòng đang là địa phương có sức hấp dẫn bậc nhất cho các nhà đầu tư phía Bắc. Ông Đặng Văn Hùng, Giám đốc Four Home Hải Phòng nhận định Hải Phòng đang sở hữu "thiên thời, địa lợi" khi các tuyến đường vành đai và cao tốc liên vùng dần hoàn thiện, tạo thành mạng lưới giao thông xương sống nâng tầm giá trị địa tô.

Còn theo ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, nền kinh tế Hải Phòng phát triển kéo theo thu nhập người dân cải thiện, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua, thuê và đầu tư bất động sản

Thời gian gần đây, Hải Phòng cũng liên tục đón các chủ đầu tư lớn như Vingroup, Masterise, Văn Phú, Gamuda Land, Sun Group, Hoàng Huy, VSIP… Trong đó, khu vực Thủy Nguyên – Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của Hải Phòng đang trở thành “điểm nóng” phát triển đô thị khi hội tụ hàng loạt dự án quy mô lớn như Vinhomes Royal Island, Hoàng Huy New City, Vlasta Thủy Nguyên…

Đáng chú ý, VSIP lần đầu phát triển dự án thấp tầng tại Hải Phòng với Sol Garden trên quỹ đất gần 10ha, quy hoạch 369 sản phẩm biệt thự, nhà phố theo mô hình “Limited Luxury”, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên chất lượng sống và giá trị tài sản dài hạn.

Không chỉ Hải Phòng, tại Quảng Ninh, siêu dự án do Vinhomes Global Gate phát triển với quy mô tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD đang trở thành “cực nam châm” thu hút nhà đầu tư từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi ra mắt, dự án đã ghi nhận hơn 1.000 giao dịch, đặc biệt ở phân khúc thấp tầng như biệt thự, shophouse và liền kề.

﻿Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Quảng Ninh hiện đang nổi lên như một thị trường đáng chú ý nhờ hội tụ tương đối đầy đủ các yếu tố như: nền tảng kinh tế ổn định, hạ tầng kết nối đồng bộ và khả năng duy trì tăng trưởng dài hạn.

Ngoài﻿ Hải Phòng và Quảng Ninh, các thị trường khác như Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên… cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ dòng vốn FDI, khu công nghiệp và logistics phát triển.

﻿Lý giải nguyên nhân bất động sản Hà Nội nguội lạnh trong khi nhà đầu tư đang chuyển dần sang các thị trường tỉnh, ông Nguyễn Văn Đính- Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho biết thời gian qua giá nhà đất thủ đô đã tăng lên rất mạnh và đạt đỉnh. “Đây là giai đoạn nhà đầu tư tái cơ cấu lại tài sản và hướng dòng tiền đến những thị trường có mức tăng trưởng tốt hơn”, ông Đính khẳng định.

Cũng theo đại diện Hiệp hội BĐS Việt Nam, trong bối cảnh hiện tại những thị trường có sự bùng nổ về hạ tầng cũng như công nghiệp sẽ hấp dẫn đặc biệt ﻿nhà đầu tư mua với tầm nhìn trung hạn.