Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội siết quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản

An Diệp | 23-05-2026 - 08:28 AM | Bất động sản

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý trước ngày 28/5.

Hà Nội siết quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản- Ảnh 1.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.

Văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, các đơn vị phải bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Đối với các trường hợp chưa hoàn thiện điều kiện hoạt động trên địa bàn thành phố, người đứng đầu hoặc người trực tiếp điều hành sàn giao dịch bất động sản phải hoàn thành khóa đào tạo, được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Bên cạnh đó, sàn giao dịch bất động sản phải được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và thực hiện gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh trước khi hoạt động.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc rà soát nhằm phục vụ công tác thống kê, theo dõi và kiểm soát hệ thống sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường.

Ngoài yêu cầu về pháp lý, các sàn giao dịch bất động sản cũng phải xây dựng và công khai quy trình giao dịch. Toàn bộ các bước từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch đến lưu trữ dữ liệu đều phải được thực hiện theo quy trình rõ ràng.

Các đơn vị cũng phải bảo đảm có địa điểm hoạt động cố định, đăng ký cụ thể và đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động giao dịch bất động sản.

Việc rà soát được thực hiện trong bối cảnh khung pháp lý mới của thị trường bất động sản đang từng bước được hoàn thiện, hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động môi giới và tính minh bạch của giao dịch.

Một trong những điểm đáng chú ý là hoạt động môi giới bất động sản được yêu cầu chuyên nghiệp hơn, hạn chế tình trạng môi giới tự do, hoạt động thiếu kiểm soát hoặc tham gia phân phối các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng việc chuẩn hóa điều kiện hoạt động của sàn giao dịch là cần thiết nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Theo ông Đính, các quy định mới sẽ góp phần hạn chế tình trạng môi giới hoạt động tự phát, cung cấp thông tin thiếu chính xác hoặc tham gia phân phối các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý. Đồng thời, sàn giao dịch sẽ phải đóng vai trò rõ nét hơn trong việc xác minh thông tin và bảo đảm tính minh bạch của giao dịch bất động sản.

Việc yêu cầu các sàn giao dịch báo cáo và hoàn thiện hồ sơ pháp lý cũng được xem là bước đi nhằm tăng cường quản lý dữ liệu thị trường bất động sản.

Thông qua hoạt động rà soát, cơ quan quản lý có thêm cơ sở để cập nhật thông tin về số lượng sàn giao dịch, quy mô hoạt động, tình hình giao dịch và mức độ tuân thủ pháp luật của các đơn vị trên địa bàn.

Các chuyên gia nhận định việc kiểm soát chặt hơn hoạt động của sàn giao dịch sẽ góp phần hạn chế tình trạng đăng tin không chính xác, môi giới dự án chưa đủ pháp lý hoặc phát sinh các giao dịch tiềm ẩn rủi ro cho người dân.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và hoàn thiện khung pháp lý, việc siết điều kiện hoạt động đối với các sàn giao dịch được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hướng tới thị trường minh bạch, ổn định và chuyên nghiệp hơn.

An Diệp

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rao bán “ế” gần nửa năm, xuất hiện tình trạng nhà trong ngõ Hà Nội hạ giá chào tiền tỷ, môi giới vẫn than: “Chưa bao giờ khó bán như hiện nay”

Rao bán “ế” gần nửa năm, xuất hiện tình trạng nhà trong ngõ Hà Nội hạ giá chào tiền tỷ, môi giới vẫn than: “Chưa bao giờ khó bán như hiện nay” Nổi bật

Toàn cảnh loạt dự án phủ khắp Hà Nội như một đại công trường: Tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ, dự kiến hoàn thành trong năm nay

Toàn cảnh loạt dự án phủ khắp Hà Nội như một đại công trường: Tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ, dự kiến hoàn thành trong năm nay Nổi bật

Chủ tịch Cen Land Nguyễn Trung Vũ nói thẳng: Sắp tới, người nào có càng nhiều đất càng “run”, vì nguy cơ cung vượt cầu rất lớn

Chủ tịch Cen Land Nguyễn Trung Vũ nói thẳng: Sắp tới, người nào có càng nhiều đất càng “run”, vì nguy cơ cung vượt cầu rất lớn

08:05 , 23/05/2026
Đằng sau việc ồ ạt trả cửa hàng mặt phố Hà Nội

Đằng sau việc ồ ạt trả cửa hàng mặt phố Hà Nội

08:02 , 23/05/2026
Khu căn hộ Phú Đông SkyOne chính thức cất nóc

Khu căn hộ Phú Đông SkyOne chính thức cất nóc

08:00 , 23/05/2026
Thế Giới Bất Động Sản phân phối dự án Vinhomes Saigon Park

Thế Giới Bất Động Sản phân phối dự án Vinhomes Saigon Park

08:00 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên