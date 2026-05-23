Hà Nội siết quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.

Văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, các đơn vị phải bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Đối với các trường hợp chưa hoàn thiện điều kiện hoạt động trên địa bàn thành phố, người đứng đầu hoặc người trực tiếp điều hành sàn giao dịch bất động sản phải hoàn thành khóa đào tạo, được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Bên cạnh đó, sàn giao dịch bất động sản phải được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và thực hiện gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh trước khi hoạt động.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc rà soát nhằm phục vụ công tác thống kê, theo dõi và kiểm soát hệ thống sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường.

Ngoài yêu cầu về pháp lý, các sàn giao dịch bất động sản cũng phải xây dựng và công khai quy trình giao dịch. Toàn bộ các bước từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch đến lưu trữ dữ liệu đều phải được thực hiện theo quy trình rõ ràng.

Các đơn vị cũng phải bảo đảm có địa điểm hoạt động cố định, đăng ký cụ thể và đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động giao dịch bất động sản.

Việc rà soát được thực hiện trong bối cảnh khung pháp lý mới của thị trường bất động sản đang từng bước được hoàn thiện, hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động môi giới và tính minh bạch của giao dịch.

Một trong những điểm đáng chú ý là hoạt động môi giới bất động sản được yêu cầu chuyên nghiệp hơn, hạn chế tình trạng môi giới tự do, hoạt động thiếu kiểm soát hoặc tham gia phân phối các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng việc chuẩn hóa điều kiện hoạt động của sàn giao dịch là cần thiết nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Theo ông Đính, các quy định mới sẽ góp phần hạn chế tình trạng môi giới hoạt động tự phát, cung cấp thông tin thiếu chính xác hoặc tham gia phân phối các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý. Đồng thời, sàn giao dịch sẽ phải đóng vai trò rõ nét hơn trong việc xác minh thông tin và bảo đảm tính minh bạch của giao dịch bất động sản.

Việc yêu cầu các sàn giao dịch báo cáo và hoàn thiện hồ sơ pháp lý cũng được xem là bước đi nhằm tăng cường quản lý dữ liệu thị trường bất động sản.

Thông qua hoạt động rà soát, cơ quan quản lý có thêm cơ sở để cập nhật thông tin về số lượng sàn giao dịch, quy mô hoạt động, tình hình giao dịch và mức độ tuân thủ pháp luật của các đơn vị trên địa bàn.

Các chuyên gia nhận định việc kiểm soát chặt hơn hoạt động của sàn giao dịch sẽ góp phần hạn chế tình trạng đăng tin không chính xác, môi giới dự án chưa đủ pháp lý hoặc phát sinh các giao dịch tiềm ẩn rủi ro cho người dân.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và hoàn thiện khung pháp lý, việc siết điều kiện hoạt động đối với các sàn giao dịch được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hướng tới thị trường minh bạch, ổn định và chuyên nghiệp hơn.