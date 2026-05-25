Xuất hiện chiêu trò lừa đảo tích hợp sổ đỏ vào VNeID

Nhiều chiêu trò tinh vi

Theo cơ quan công an, các đối tượng giả danh cán bộ địa chính, cán bộ một cửa hoặc cơ quan quản lý đất đai gọi điện hướng dẫn người dân phải cập nhật, đồng bộ hoặc tích hợp “sổ đỏ”, “sổ hồng” lên ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sau đó, các đối tượng cố tình hướng dẫn nhiều bước phức tạp, gây khó hiểu để người dân mất cảnh giác. Thông qua đề nghị “làm giúp” và yêu cầu kết bạn Zalo để hỗ trợ trực tuyến, chúng gửi mã QR, đường link lạ hoặc yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi người dân truy cập, cung cấp thông tin hoặc cấp quyền trên điện thoại, các đối tượng lừa đảo sẽ chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính hỗ trợ tích hợp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh hoạ.

Theo ghi nhận từ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cơ quan công an cảnh báo phương thức hoạt động phổ biến của các đối tượng lừa đảo.

Thứ nhất, mạo danh cán bộ chính quyền: Các đối tượng chủ động gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai, cán bộ cơ quan quản lý hành chính hoặc Công an xã/phường.

Thứ 2, tạo lý do cấp bách: Chúng thông báo thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“Sổ đỏ”) của công dân đang bị lỗi dữ liệu, sai lệch vị trí hoặc cần phải thực hiện tích hợp gấp vào ứng dụng định danh điện tử VNeID theo “chủ trương mới”.

Thứ 3, cài cắm mã độc từ xa: Thay vì hướng dẫn công dân ra cơ quan chức năng, các đối tượng gửi các đường link truy cập (qua Zalo, Facebook, SMS) có giao diện giống với cổng dịch vụ công hoặc file có đuôi .apk., khi có người dân tải về và cài đặt, thì thực chất đã cài mã độc vào điện thoại cá nhân và điện thoại đã bị chiếm quyền.

Thứ 4, chiếm quyền kiểm soát và rút tiền: Mã độc này cho phép đối tượng theo dõi, đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mã OTP và chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa, từ đó âm thầm chuyển tiền trong tài khoản của nạn nhân đi và chiếm đoạt, mà nạn nhân không hề hay biết.

Trước vấn đề trên, cơ quan công an nhấn mạnh, hiện nay, cơ quan Nhà nước không yêu cầu người dân tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua điện thoại, Zalo hoặc đường link lạ.

Do đó, người dân tuyệt đối không quét mã QR, không nhấp vào các đường link không rõ nguồn gốc do người lạ gửi; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Khuyến cáo 3 nguyên tắc phòng tránh

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân, tổ chức tuân thủ 3 nguyên tắc sau để chủ động bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân và ngăn chặn triệt để thủ đoạn lừa đảo này.

Cụ thể, không làm việc với người tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, định danh điện tử đều được xử lý trực tiếp tại trụ sở cơ quan chức năng, hoặc qua Dịch vụ công quốc gia chính thức.

Không click vào bất kỳ đường link lạ, không tải hoặc đặt các ứng dụng nằm ngoài cửa hàng chính thống (Google Play đối với Android và App Store đối với iOS)

Không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc quyền trợ năng (Accessibility) cho bất kỳ ai.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo như trên, người dân cần lập tức chấm dứt liên lạc và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, để được tư vấn, hỗ trợ.

Với các trường hợp nghi ngờ đã bị nhiễm mã độc (máy nóng bất thường, pin hao nhanh, tự động cài ứng dụng lạ…) người dân cần lập tức ngắt kết nối internet, khôi phục cài đặt gốc của thiết bị và báo ngay cho ngân hàng, để tạm khóa tài khoản khẩn cấp, đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng.