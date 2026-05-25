Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện chiêu trò lừa đảo tích hợp sổ đỏ vào VNeID

Theo Ninh Phan | 25-05-2026 - 10:49 AM | Bất động sản

Cơ quan công an phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến việc “tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” lên ứng dụng VNeID nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều chiêu trò tinh vi

Theo cơ quan công an, các đối tượng giả danh cán bộ địa chính, cán bộ một cửa hoặc cơ quan quản lý đất đai gọi điện hướng dẫn người dân phải cập nhật, đồng bộ hoặc tích hợp “sổ đỏ”, “sổ hồng” lên ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sau đó, các đối tượng cố tình hướng dẫn nhiều bước phức tạp, gây khó hiểu để người dân mất cảnh giác. Thông qua đề nghị “làm giúp” và yêu cầu kết bạn Zalo để hỗ trợ trực tuyến, chúng gửi mã QR, đường link lạ hoặc yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi người dân truy cập, cung cấp thông tin hoặc cấp quyền trên điện thoại, các đối tượng lừa đảo sẽ chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính hỗ trợ tích hợp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh hoạ.

Theo ghi nhận từ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cơ quan công an cảnh báo phương thức hoạt động phổ biến của các đối tượng lừa đảo.

Thứ nhất, mạo danh cán bộ chính quyền: Các đối tượng chủ động gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai, cán bộ cơ quan quản lý hành chính hoặc Công an xã/phường.

Thứ 2, tạo lý do cấp bách: Chúng thông báo thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“Sổ đỏ”) của công dân đang bị lỗi dữ liệu, sai lệch vị trí hoặc cần phải thực hiện tích hợp gấp vào ứng dụng định danh điện tử VNeID theo “chủ trương mới”.

Thứ 3, cài cắm mã độc từ xa: Thay vì hướng dẫn công dân ra cơ quan chức năng, các đối tượng gửi các đường link truy cập (qua Zalo, Facebook, SMS) có giao diện giống với cổng dịch vụ công hoặc file có đuôi .apk., khi có người dân tải về và cài đặt, thì thực chất đã cài mã độc vào điện thoại cá nhân và điện thoại đã bị chiếm quyền.

Thứ 4, chiếm quyền kiểm soát và rút tiền: Mã độc này cho phép đối tượng theo dõi, đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mã OTP và chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa, từ đó âm thầm chuyển tiền trong tài khoản của nạn nhân đi và chiếm đoạt, mà nạn nhân không hề hay biết.

Trước vấn đề trên, cơ quan công an nhấn mạnh, hiện nay, cơ quan Nhà nước không yêu cầu người dân tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua điện thoại, Zalo hoặc đường link lạ.

Do đó, người dân tuyệt đối không quét mã QR, không nhấp vào các đường link không rõ nguồn gốc do người lạ gửi; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Khuyến cáo 3 nguyên tắc phòng tránh

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân, tổ chức tuân thủ 3 nguyên tắc sau để chủ động bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân và ngăn chặn triệt để thủ đoạn lừa đảo này.

Cụ thể, không làm việc với người tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, định danh điện tử đều được xử lý trực tiếp tại trụ sở cơ quan chức năng, hoặc qua Dịch vụ công quốc gia chính thức.

Không click vào bất kỳ đường link lạ, không tải hoặc đặt các ứng dụng nằm ngoài cửa hàng chính thống (Google Play đối với Android và App Store đối với iOS)

Không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc quyền trợ năng (Accessibility) cho bất kỳ ai.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo như trên, người dân cần lập tức chấm dứt liên lạc và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, để được tư vấn, hỗ trợ.

Với các trường hợp nghi ngờ đã bị nhiễm mã độc (máy nóng bất thường, pin hao nhanh, tự động cài ứng dụng lạ…) người dân cần lập tức ngắt kết nối internet, khôi phục cài đặt gốc của thiết bị và báo ngay cho ngân hàng, để tạm khóa tài khoản khẩn cấp, đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng.

Theo Ninh Phan

Tiền Phong

Từ Khóa:
VNEID, sổ đỏ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn': Quyết chuyển hoá vàng nhàn rỗi trong dân bằng chương trình chưa từng có, cam kết người tham gia chỉ có lợi lớn

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn': Quyết chuyển hoá vàng nhàn rỗi trong dân bằng chương trình chưa từng có, cam kết người tham gia chỉ có lợi lớn Nổi bật

Hà Nội sắp xây hầm chui hơn 1.000 tỷ kết nối thẳng đường Tây Thăng Long 10 làn xe, vào khu đô thị Tây Hồ Tây, loạt dự án của Sunshine Group hưởng lợi lớn

Hà Nội sắp xây hầm chui hơn 1.000 tỷ kết nối thẳng đường Tây Thăng Long 10 làn xe, vào khu đô thị Tây Hồ Tây, loạt dự án của Sunshine Group hưởng lợi lớn Nổi bật

Chủ sân pickleball không phép bị phạt 120 triệu đồng

Chủ sân pickleball không phép bị phạt 120 triệu đồng

10:42 , 25/05/2026
Người dân Đà Nẵng đón tin vui: Hàng nghìn căn nhà giá rẻ sắp xuất hiện tại ven sông Hàn, cảng Liên Chiểu, khu kinh tế Chu Lai…

Người dân Đà Nẵng đón tin vui: Hàng nghìn căn nhà giá rẻ sắp xuất hiện tại ven sông Hàn, cảng Liên Chiểu, khu kinh tế Chu Lai…

10:37 , 25/05/2026
“Lá chắn lãi suất” có khiến nhà đầu tư xuống tiền tại Cát Bà?

“Lá chắn lãi suất” có khiến nhà đầu tư xuống tiền tại Cát Bà?

10:00 , 25/05/2026
Cháy căn hộ tầng 10 chung cư ở TPHCM lúc rạng sáng, hơn 100 cư dân tháo chạy

Cháy căn hộ tầng 10 chung cư ở TPHCM lúc rạng sáng, hơn 100 cư dân tháo chạy

09:59 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên