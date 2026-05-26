Thủ tướng ra chỉ đạo "nóng" về nhà ở

Chiều 25/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với UBND TP Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thủ đô.

Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh Chính phủ đang khẩn trương triển khai các chỉ đạo tại Thông báo số 64 ngày 22/5/2026, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về định hướng phát triển nhà ở trong giai đoạn tới.

Tại cuộc họp, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu đã tập trung đánh giá nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê tại Thủ đô theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng; làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay; nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Cùng với đó, trao đổi về mô hình, cách làm để phát triển nhà ở cho thuê; xác định các giải pháp về thủ tục; cơ chế huy động nguồn lực, đặc biệt là dòng vốn tư nhân, dòng vốn dài hạn; làm rõ vai trò của các công cụ tín dụng ưu đãi; đề xuất các nội dung cần đưa vào việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, ổn định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, phát triển nhà ở thương mại phù hợp khả năng chi trả và nhà ở cho thuê là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, được khẳng định rõ trong Chỉ thị 34 và Thông báo 64.

Trong đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê là định hướng chiến lược, có ý nghĩa căn bản, làm thay đổi tư duy về phát triển thị trường nhà ở của nước ta trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội được lựa chọn là địa phương thí điểm triển khai mô hình này. Với vai trò là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia và một trong những đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất cả nước, việc Hà Nội đi đầu sẽ tạo cơ sở thực tiễn quan trọng để hoàn thiện chính sách và nhân rộng ra các đô thị lớn khác.

Đánh giá chung tại cuộc họp cho thấy, thời gian qua, công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê đã đạt một số kết quả tích cực. Hệ thống thể chế, chính sách từng bước được hoàn thiện; thủ tục đầu tư, xây dựng được cải cách; đối tượng thụ hưởng được mở rộng; nguồn cung nhà ở xã hội tăng lên đáng kể. Riêng Hà Nội đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 và đang tiếp tục triển khai nhiều dự án quy mô lớn.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại lớn của thị trường. Nổi bật là tình trạng lệch pha cung – cầu khi cơ cấu sản phẩm vẫn thiên về nhà ở thương mại để bán, trong khi nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn với giá phù hợp còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, một phần tài sản công về nhà ở đang bị sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí; cơ chế chính sách chưa đủ hấp dẫn để thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào phân khúc này.

Nhận định đây là những vấn đề không thể giải quyết trong một sớm một chiều nhưng phải bắt tay vào làm ngay, làm quyết liệt, không thể trì hoãn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo lớn để các bộ, ngành và Thành phố Hà Nội thống nhất nhận thức và hành động.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu phải chuyển mạnh tư duy nhà ở, từ chỗ chủ yếu phát triển nhà ở thương mạ sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, phục vụ nhu cầu lớn của người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang.

Cùng với đó, Thủ tướng khẳng định Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua thể chế, chính sách, trong đó có chính sách đất đai, quy hoạch và công cụ tài chính - tín dụng để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch. Doanh nghiệp tham gia với lợi nhuận hợp lý; người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài, an toàn, phù hợp khả năng chi trả.

Một nguyên tắc quan trọng khác được đặt ra là phát triển nhà ở cho thuê phải gắn chặt với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, hệ thống giao thông công cộng và thị trường lao động. Định hướng ưu tiên là phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), kết hợp với các khu công nghiệp, khu vực cải tạo đô thị và các hành lang kinh tế trọng điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thủ đô - Ảnh: VGP.

Về nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu huy động đa dạng các nguồn vốn, trong đó ngân sách Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời khơi thông mạnh mẽ dòng vốn tư nhân và các nguồn vốn dài hạn từ tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư. Song song, cần kiên quyết xử lý tình trạng tài sản công sử dụng kém hiệu quả, tăng cường minh bạch và ngăn chặn trục lợi chính sách.

Đối với Hà Nội, Thủ tướng yêu cầu thành phố khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch, quỹ đất và quỹ nhà công, đặc biệt là các tài sản sử dụng chưa hiệu quả, để xây dựng phương án phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn. Thành phố được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả trong tháng 6/2026, đồng thời phấn đấu khởi công một số dự án ngay trong tháng.

Ở cấp bộ, Bộ Xây dựng được giao chủ trì hoàn thiện thể chế, đề xuất cơ chế tổng thể phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, trình Quốc hội vào tháng 10/2026. Bộ cũng có trách nhiệm xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt về an toàn và phòng cháy chữa cháy cho nhà ở cho thuê.

Trong khi đó, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nghiên cứu cơ chế tài chính, tín dụng ưu đãi nhằm tạo động lực đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho thuê dài hạn.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển nhà ở cho thuê là một việc khó, rất thách thức, không chỉ liên quan đến kinh tế mà còn gắn trực tiếp với an sinh xã hội và niềm tin của người dân. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cùng sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, mục tiêu phát triển phân khúc nhà ở cho thuê chắc chắn sẽ thành công.