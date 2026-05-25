Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nghiên cứu chính sách cho thuê nhà từ 15 đến 20 năm và dài hạn

Chiều 25-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội để triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội.

Tại cuộc họp, theo yêu cầu của Thủ tướng, các đại biểu đã tập trung đánh giá nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê tại Thủ đô theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng; làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay; nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Cùng với đó, trao đổi về mô hình, cách làm để phát triển nhà ở cho thuê; xác định các giải pháp về thủ tục; cơ chế huy động nguồn lực, đặc biệt là dòng vốn tư nhân, dòng vốn dài hạn; làm rõ vai trò của các công cụ tín dụng ưu đãi; đề xuất các nội dung cần đưa vào việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, ổn định.

Mô hình chung cư cho thuê là định hướng chiến lược

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh phát triển nhà ở thương mại phân khúc phù hợp với khả năng chi trả và nhà ở cho thuê là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được khẳng định nhất quán qua Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư và mới đây là Thông báo số 64-TB/VPTW. Trong đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê là định hướng chiến lược, có ý nghĩa căn bản, làm thay đổi tư duy về phát triển thị trường nhà ở của nước ta trong giai đoạn tới.

Nhận định đây là những vấn đề không thể giải quyết trong một sớm một chiều nhưng phải bắt tay vào làm ngay, làm quyết liệt, không thể trì hoãn, trên cơ sở quán triệt sâu sắc kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo lớn để các bộ, ngành và Hà Nội thống nhất nhận thức và hành động.

Thứ nhất, phải chuyển mạnh tư duy về nhà ở: từ chỗ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại, sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê, trong đó nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhu cầu rất lớn về thuê nhà với giá hợp lý.

Thứ hai, Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua thể chế, chính sách, trong đó có chính sách đất đai, quy hoạch và công cụ tài chính - tín dụng để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch. Doanh nghiệp tham gia với lợi nhuận hợp lý; người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài, an toàn, phù hợp khả năng chi trả.

Thứ ba, phát triển nhà ở cho thuê phải đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư. Ưu tiên gắn nhà ở cho thuê với mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị, các khu công nghiệp và hành lang kinh tế quan trọng, hạ tầng đồng bộ.

Thứ tư, huy động đa dạng nguồn lực, nguồn vốn nhà nước rất quan trọng nhưng không chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước...

Phấn đấu khởi công một số dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6-2026

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 6-2026. Các cơ chế thí điểm của Hà Nội nếu thực hiện hiệu quả sẽ nhân rộng ra cả nước.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội chủ động rà soát nhu cầu, đối tượng, cơ chế đầu tư xây dựng và triển khai mô hình nhà ở cho thuê quy mô lớn, bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu thực tế về nhà ở của những người sinh sống, làm việc tại Hà Nội, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Trung ương; phấn đấu thực hiện khởi công một số dự án trong tháng 6-2026.

Xây dựng kế hoạch đầu tư, xây dựng, vận hành dự án nhà ở cho thuê, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 7-2026, chủ động đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội và việc đầu tư xây dựng, vận hành nhà ở cho thuê gắn với chính sách phù hợp về giao đất, cho thuê đất.

Đối với Bộ Xây dựng, Thủ tướng giao chủ động đề xuất kịp thời các chính sách mới, cơ chế tổng thể phát triển nhà ở cho thuê; để các địa phương phát triển nhà ở cho thuê và tiến hành kiểm tra, giám sát. Thủ tướng lưu ý, nghiên cứu kỹ định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm: nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách.

Thủ tướng cũng gợi ý một số nội dung cụ thể như nghiên cứu chính sách thuê nhà từ 15-20 năm và dài hơn; các dự án nhà ở thương mại phải dành một tỉ lệ nhất định để xây nhà cho thuê… Cùng với đó, đề xuất cơ chế tài chính cụ thể để Nhà nước tham gia và các phương án, hình thức đầu tư phù hợp để thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, phát triển nhà ở cho thuê dài hạn.

Thủ tướng cũng yêu cầu xác định các giải pháp đột phá về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng theo cơ chế "một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn" đúng tinh thần chỉ đạo tại Thông báo số 64-TB/VPTW; gắn với trách nhiệm và thời hạn cụ thể; đặc biệt phải khẩn trương đề xuất quy trình chuẩn, nhanh, gắn với nhiệm vụ, trách nhiệm cao cho từng cơ quan liên quan như: rà soát quy hoạch gắn với giao đất không thu tiền sử dụng đất, bảo đảm hạ tầng, cơ chế triển khai xây dựng, cơ chế quản lý, vận hành, đối tượng thuê, giá thuê phù hợp bảo đảm đáp ứng nhu cầu thuê dài hạn.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan, liên quan tập trung cao độ cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản theo định hướng tại Thông báo số 64-TB/VPTW, khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI (tháng 10-2026), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7-2026 để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và các cơ quan có liên quan khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về nhà ở cho thuê, đặc biệt là tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê quy mô nhỏ và vừa; hoàn thành trong tháng 7-2026.

Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với các địa phương, trước hết là Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo phân khúc làm cơ sở quy hoạch và phân bổ nguồn lực, tránh lệch pha cung - cầu; chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan và các địa phương để nghiên cứu đề xuất giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7-2026...