3 “ông lớn” quốc tế Mitsubishi Corporation, CapitaLand và Gamuda Land lớn mạnh thế nào?

Từ kinh nghiệm đó, những doanh nghiệp này đang tập trung kiến tạo các hệ sinh thái đô thị tích hợp hoàn chỉnh lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Bắc TP.HCM.

Mitsubishi Corporation: Đánh thức giá trị đô thị bằng tầm nhìn trăm năm

Là tập đoàn đầu tư và thương mại tích hợp hàng đầu Nhật Bản, Mitsubishi Corporation sở hữu lợi thế vượt trội về quy mô vốn, hệ sinh thái toàn cầu và khả năng kết nối đa lĩnh vực, từ tài chính, công nghiệp, năng lượng, khoáng sản, đến phát triển đô thị. Chính nền tảng này giúp Mitsubishi Corporation vượt ra ngoài vai trò của một nhà phát triển bất động sản đơn thuần, chứng minh tiềm lực tài chính hùng mạnh bậc nhất châu lục.

Trong gần 200 dự án BĐS tại Mỹ với số vốn đầu tư lên đến 11 tỷ USD, Mitsubishi Corporation nổi bật với dự án 800 Broadway tại San Diego khi tái cấu trúc đô thị, biến nơi đây từ một vùng công nghiệp thầm lặng trở thành downtown sầm uất, thu hút mạng lưới giao thông, kinh tế, tài chính và cư dân, tạo ra dòng tiền lưu thông bền vững tại đô thị thành.

Cũng cùng định hướng đó, BSD City tại Indonesia – Thành phố thông minh TOD do Mitsubishi Corporation phát triển không chỉ là một dự án bất động sản thông thường, mà còn được tái cấu trúc giá trị đô thị, thay đổi cách con người sống, di chuyển và định cư. Việc đại đô thị BSD City đã thu hút hơn 500.000 cư dân là chỉ dấu rõ cho sức nặng của thương hiệu này trong một chu kỳ phát triển dài hạn.

Còn tại Việt Nam, Mitsubishi Corporation ghi dấu ấn trong hành trình bất động sản và phát triển đô thị tại 2 đại đô thị lớn bậc nhất Việt Nam: Vinhomes Grand Park và Vinhomes Ocean Park. Sau hơn 35 năm "thăm dò" thị trường, mới đây nhất, Mitsubishi Corporation có bước tiến mới với vai trò lead devoloper, mang định hướng phát triển đô thị toàn cầu cùng tiêu chuẩn"Made in Japan" đến với Đông Bắc TP.HCM thông qua dự án Monrei Saigon, với mô hình độc đáo "Thành phố Nước – Thuỷ liệu đầu tiên tại Việt Nam", trong đó hệ thống nước là hạ tầng chức năng cốt lõi, định hình tổ chức không gian và hệ tiện ích chăm sóc sức khoẻ (Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, năm 2026).

Monrei Saigon chính là bước tiến chiến lược tiếp theo tại Việt Nam của Mitsubishi Corporation.

CapitaLand: Kiến tạo các đô thị thành biểu tượng nghệ thuật

Nếu Mitsubishi Corporation đại diện cho sức mạnh của vốn dài hạn và hệ sinh thái công nghiệp - đô thị, thì CapitaLand là hình mẫu tiêu biểu cho năng lực quản lý vốn, phát triển tài sản và tổ chức trải nghiệm đô thị theo chuẩn Singapore. Điểm mạnh của CapitaLand không nằm ở việc làm thật nhiều dự án, mà ở khả năng biến mỗi dự án thành một điểm đến có bản sắc, nơi nhà ở, thương mại, lưu trú, mua sắm và giải trí được gắn kết thành một chỉnh thể sống động.

Những toà nhà chọc trời biểu tượng như Jewel Changi Airport, ION Orchard, Raffles City Singapore, One Pearl Bank hay The Interlace cho thấy rất rõ dấu ấn đó: mạnh về biểu tượng, giàu trải nghiệm và có năng lực tạo nên những công trình mà bản thân chúng trở thành một phần của hình ảnh đô thị.

ION Orchard – Trung tâm thương mại cao cấp tại Singapore được phát triển bởi CapitaLand.

Tại Việt Nam, CapitaLand tiếp tục giữ đúng vị thế này với danh mục phát triển được nhận diện bởi thiết kế trau chuốt, tiến độ ổn định, pháp lý chắc và chuẩn sống quốc tế.

Gamuda Land: Kiến tạo đại đô thị xanh nhờ nền tảng hạ tầng

Khác với hai thương hiệu còn lại, Gamuda Land đi lên từ một điểm tựa rất rõ: hạ tầng. Từ MRT, LRT, đường sắt điện khí hóa đến các dự án ngầm hóa và tín hiệu đường sắt tại Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) hay Australia, Gamuda xây dựng vị thế bằng năng lực triển khai những bài toán giao thông đô thị phức tạp. Chính nền tảng này tạo ra khác biệt khi doanh nghiệp bước sang bất động sản: họ không chỉ xây khu ở, mà xây cấu trúc sống dựa trên kết nối, quy hoạch và khả năng vận hành dài hạn.

Dấu ấn đó thể hiện rõ ở các đại đô thị xanh như Gamuda Gardens tại Malaysia, Gamuda City ở Hà Nội hay Celadon City tại TP.HCM. Điểm chung của Gamuda Land là quy hoạch lớn, mật độ cây xanh cao, tiện ích cộng đồng rõ nét và một tư duy phát triển bền vững gắn chặt với chất lượng sống dài hạn.

Khu đô thị sinh thái Gamuda Gardens tại Malaysia.

Đông Bắc TP.HCM và bước ngoặt trở thành "đô thị toàn cầu"

Theo giới phân tích, dù mang những triết lý phát triển riêng biệt, song Mitsubishi Corporation, CapitaLand và Gamuda Land đều có một điểm chung: họ không chỉ xây dựng những công trình đơn lẻ, mà kiến tạo những hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh.

Do vậy, sự hiện diện của những "ông lớn" này tại Đông Bắc TP.HCM đã vượt ra ngoài câu chuyện dòng vốn ngoại. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của bất động sản khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) chia sẻ: trước đây, bất động sản Bình Dương cũ vẫn chỉ mang tính chất của một thị trường ngách. Phần lớn sản phẩm được phát triển để thu hút nhà đầu tư từ bên ngoài thay vì phục vụ nhu cầu tại chỗ, khiến tâm lý các nhà đầu tư còn nhiều dè dặt. Giờ đây, vị thế đã thay đổi hoàn toàn. Khi được đặt vào tầm vóc của một siêu đô thị - một phần không thể tách rời của hệ sinh thái mở rộng từ TP.HCM, thị trường này đã có một vị thế hoàn toàn khác.

Cũng lý giải sức hút riêng của khu vực Đông Bắc TP.HCM, PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, khái niệm "đi Bình Dương" từ lâu đã phản ánh một hiện tượng thực tế: sự dịch chuyển dân cư ồ ạt, một cuộc di dân đô thị mạnh mẽ. Ngày nay, mô hình này vẫn tiếp diễn, nhưng theo một chiều hướng mới. Do những thách thức lớn ở phía Tây, một làn sóng dịch chuyển dân cư đáng kể đang diễn ra, tập trung về khu vực phía Đông. Đây chính là một cơ hội vàng, tạo ra động lực mới cho sự phát triển cho khu vực Đông Bắc.

Với sự phát triển của hạ tầng khu Đông Bắc TP.HCM, nhiều chuyên gia cũng nhận định, bất động sản nằm gần các trục hạ tầng như Quốc lộ 13, metro số 2 (Bình Dương), Vành đai 3… sẽ là những tài sản hưởng lợi trực tiếp, là "đất vàng" cho dòng vốn đón đầu hạ tầng và thu hút nhà đầu tư.

Trục hạ tầng chiến lược hội tụ tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, khi người mua ở thực dần "cầm trịch" cuộc chơi. Sau thời gian dài "sốt nóng" với những cơn sóng tăng giá chóng mặt, thị trường đang dần hạ nhiệt và trở về với giá trị thực. Giờ đây, chính người mua có nhu cầu ở thực mới là người quyết định "sức nóng" của thị trường. Đây cũng là lý do các chủ đầu tư quốc tế như Mitsubishi Corporation, CapitaLand hay Gamuda ngày càng tạo ra lợi thế khác biệt trên thị trường bất động sản cao cấp khu vực Đông Bắc TP.HCM.