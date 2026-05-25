Ngay tuần sau, 22km đầu tiên của tuyến cao tốc “rừng – biển” đầu tiên tại Việt Nam sẽ chính thức thông xe

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, 22 km đầu tiên của dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đã hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật.

Đây là phân đoạn quan trọng và sẵn sàng đưa vào khai thác, đánh dấu cột mốc mới cho tuyến cao tốc được mệnh danh là con đường "rừng - biển" đầu tiên của Việt Nam.

Theo kế hoạch, đoạn tuyến này sẽ chính thức vận hành từ tuần tới, với lộ trình kéo dài từ nút giao Quốc lộ 1 (km0+000) đến nút giao Quốc lộ 26 (km20+963,66). Khi đi vào hoạt động, tuyến sẽ hình thành trục kết nối quan trọng giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 26, đồng thời liên thông với cao tốc Vân Phong – Nha Trang tại nút giao Hoa Thị (km8+500) và nút giao Kim Cương (km20+300).

Để chuẩn bị cho thời điểm thông xe, chủ đầu tư đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, đồng thời lấy ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông. Các phương án tổ chức giao thông, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu cũng đã được rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho phương tiện lưu thông.

Xét trên tổng thể, toàn bộ dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 117,5 km, với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Công trình được chia thành 3 dự án thành phần.

Cụ thể, dự án thành phần 1 dài khoảng 32 km đi qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 dài khoảng 37,5 km, kết nối hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, do Bộ Xây dựng quản lý. Trong khi đó, dự án thành phần 3 dài hơn 48 km, nằm hoàn toàn trên địa bàn Đắk Lắk và do UBND tỉnh này triển khai.

Đến nay, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã hoàn thành thông xe kỹ thuật. Đối với khoảng 10 km còn lại của dự án thành phần 1, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ trong thời gian sớm nhất.

Song song với tiến độ thi công, yêu cầu về đảm bảo an toàn hạ tầng cũng được đặt ra ở mức cao. Trong buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư đặc biệt chú trọng đến các yếu tố kỹ thuật tại những khu vực có địa hình phức tạp. Trong đó, việc theo dõi hệ thống mái taluy, cầu và vách núi cần được thực hiện thường xuyên nhằm phòng ngừa nguy cơ sạt lở, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa lũ.

Khi hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đặc biệt là nông sản, đồng thời mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư vào công nghiệp và du lịch.

Việc hình thành tuyến cao tốc “rừng – biển” này cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông quốc gia theo quy hoạch, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong khu vực.