Công ty con của VNSteel được gia hạn sử dụng gần 3ha đất

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

Cụ thể, Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSteel (Kim khí Hà Nội - VNSteel) được gia hạn sử dụng đất 29.271,2 m2 tại xã Đại Thanh để tiếp tục sử dụng làm kho, xưởng sản xuất kim khí (Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp).

Trong tổng số 29.271,2 m2 đất có 27.838,2 m2 đất (Khu A) nằm ngoài chỉ giới đường đỏ đường quy hoạch. Thời hạn thuê đất từ 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2029.

1.433 m2 đất (Khu B và Khu C) nằm trong chỉ giới mở đường quy hoạch và hành lang bảo vệ tuyến điện cao thế không được xây dựng công trình, khi TP thu hồi phải bàn giao lại không điều kiện; thời hạn thuê đất từ 1/1/2026 đến khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không quá ngày 31/12/2029.

UBND TP giao Kim khí Hà Nội – VNSteel có trách nhiệm liên hệ với Sở, ngành để làm các thủ tục như: xác định giá đất để tính thu tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất, bàn giao đất; kiểm tra và thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính còn thiếu (nếu có); nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác, ...

UBND TP.Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, kinh doanh bất động sản; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; không được chuyển mục đích sử dụng đất nếu chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư (nếu có) phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đấu giá và pháp luật khác có liên quan.

Kim khí Hà Nội-VNSteel được biết đến là công ty con của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNSteel)



