Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty con của VNSteel được gia hạn sử dụng gần 3ha đất

Theo PV | 25-05-2026 - 16:17 PM | Bất động sản

Kim khí Hà Nội-VNSteel, công ty con của VNSteel, được gia hạn sử dụng đất gần 3ha để tiếp tục sử dụng làm kho, xưởng sản xuất kim khí.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

Cụ thể, Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSteel (Kim khí Hà Nội - VNSteel) được gia hạn sử dụng đất 29.271,2 m2 tại xã Đại Thanh để tiếp tục sử dụng làm kho, xưởng sản xuất kim khí (Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp).

Công ty con của VNSteel được gia hạn sử dụng gần 3ha đất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong tổng số 29.271,2 m2 đất có 27.838,2 m2 đất (Khu A) nằm ngoài chỉ giới đường đỏ đường quy hoạch. Thời hạn thuê đất từ 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2029.

1.433 m2 đất (Khu B và Khu C) nằm trong chỉ giới mở đường quy hoạch và hành lang bảo vệ tuyến điện cao thế không được xây dựng công trình, khi TP thu hồi phải bàn giao lại không điều kiện; thời hạn thuê đất từ 1/1/2026 đến khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không quá ngày 31/12/2029.

UBND TP giao Kim khí Hà Nội – VNSteel có trách nhiệm liên hệ với Sở, ngành để làm các thủ tục như: xác định giá đất để tính thu tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất, bàn giao đất; kiểm tra và thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính còn thiếu (nếu có); nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác, ...

UBND TP.Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, kinh doanh bất động sản; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; không được chuyển mục đích sử dụng đất nếu chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư (nếu có) phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đấu giá và pháp luật khác có liên quan.

Kim khí Hà Nội-VNSteel được biết đến là công ty con của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNSteel)


Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn': Quyết chuyển hoá vàng nhàn rỗi trong dân bằng chương trình chưa từng có, cam kết người tham gia chỉ có lợi lớn

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn': Quyết chuyển hoá vàng nhàn rỗi trong dân bằng chương trình chưa từng có, cam kết người tham gia chỉ có lợi lớn Nổi bật

Hà Nội sắp xây hầm chui hơn 1.000 tỷ kết nối thẳng đường Tây Thăng Long 10 làn xe, vào khu đô thị Tây Hồ Tây, loạt dự án của Sunshine Group hưởng lợi lớn

Hà Nội sắp xây hầm chui hơn 1.000 tỷ kết nối thẳng đường Tây Thăng Long 10 làn xe, vào khu đô thị Tây Hồ Tây, loạt dự án của Sunshine Group hưởng lợi lớn Nổi bật

Sắp thông xe cầu Long Biên sau 2 tháng sửa chữa

Sắp thông xe cầu Long Biên sau 2 tháng sửa chữa

15:25 , 25/05/2026
TPHCM áp dụng cơ chế 'chưa từng có' để tháo gỡ dự án vướng mắc

TPHCM áp dụng cơ chế 'chưa từng có' để tháo gỡ dự án vướng mắc

15:20 , 25/05/2026
Ngôi nhà 150m2 với công năng cơ bản nhưng vô cùng yên bình

Ngôi nhà 150m2 với công năng cơ bản nhưng vô cùng yên bình

14:47 , 25/05/2026
Nhà thầu Trung Quốc sẽ tham gia một khâu quan trọng tại tuyến metro dài hơn 47km, vốn 5,9 tỷ USD do tập đoàn của Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư

Nhà thầu Trung Quốc sẽ tham gia một khâu quan trọng tại tuyến metro dài hơn 47km, vốn 5,9 tỷ USD do tập đoàn của Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư

14:26 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên