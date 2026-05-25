Nhà thầu Trung Quốc sẽ tham gia một khâu quan trọng tại tuyến metro dài hơn 47km, vốn 5,9 tỷ USD do tập đoàn của Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho liên danh nhà thầu gồm GMDI – ARUP Việt Nam – TEDI SOUTH để triển khai gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến metro số 4 (đoạn Đông Thạnh – Hiệp Phước).

Việc cấp phép được thực hiện trên cơ sở xem xét hồ sơ đề nghị của liên danh nhà thầu, đồng thời căn cứ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư là Tập đoàn Sovico công bố trước đó.

Theo nội dung giấy phép, liên danh có trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho tuyến metro số 4 đoạn Đông Thạnh – Hiệp Phước, tuân thủ đầy đủ nội dung theo kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng liên danh ký ngày 25/11/2025 cũng như các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Điều 119 Nghị định 175; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ kê khai, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo, thông tin tới cơ quan quản lý theo quy định.

Trong liên danh, GMDI là pháp nhân đến từ Trung Quốc, có trụ sở tại Quảng Châu và từng tham gia thiết kế mạng lưới metro tại thành phố này. Hai đơn vị còn lại là ARUP Việt Nam và TEDI SOUTH đều là các doanh nghiệp có kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam.

Đáng chú ý, TEDI SOUTH được xem là “gương mặt quen” trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hạ tầng giao thông, từng tham gia nhiều dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, metro Bến Thành – Suối Tiên, Bến Thành – Tham Lương hay Bến Thành – Thủ Thiêm. Trong khi đó, ARUP Việt Nam là thành viên của Tập đoàn ARUP (Anh) – thương hiệu tư vấn kỹ thuật toàn cầu với gần 80 năm kinh nghiệm, gần đây đã tham gia nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM.

Theo quy hoạch, tuyến metro số 4 là một trong những trục đường sắt đô thị quan trọng bậc nhất của TP.HCM, đóng vai trò kết nối khu vực phía Bắc với trung tâm đô thị và khu Nam, đặc biệt là khu vực cảng Hiệp Phước. Tuyến đi qua 22 phường, xã, trải dài từ Đông Thạnh đến Hiệp Phước, kết nối nhiều khu vực dân cư và trung tâm kinh tế trọng điểm.

Dự án có tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h (đoạn trên cao) và 90 km/h (đoạn ngầm), với tổng chiều dài khoảng 43 km. Trong đó, 18,2 km đi ngầm và 24,8 km đi trên cao. Toàn tuyến dự kiến bố trí 30 nhà ga, gồm 13 ga ngầm và 17 ga trên cao. Hai depot được quy hoạch tại Đông Thạnh và Hiệp Phước nhằm phục vụ vận hành và bảo dưỡng.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án ước tính khoảng 157.400 tỷ đồng, tương đương hơn 5,9 tỷ USD. Dự án được định hướng triển khai theo hình thức đối tác công – tư (PPP), kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, giảm áp lực hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của TP.HCM trong dài hạn.