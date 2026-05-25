Hà Nội rốt ráo đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công

Một góc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Công văn số 2199/UBND-KT về việc đẩy mạnh phân bổ, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Theo đó, văn bản nêu rõ, để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND TP yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tập trung thực hiện một số giải pháp.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; người đứng đầu các chủ đầu tư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP về kết quả phân bổ, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị.

Phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án; cá thể hóa trách nhiệm đến từng khâu. Mỗi dự án phải có: tiến độ tổng thể; tiến độ giải ngân theo tuần, theo tháng, theo quý; cơ chế phối hợp, đầu mối chịu trách nhiệm; phương án xử lý rủi ro (GPMB, vật liệu, thủ tục).

Sở Nội vụ đưa tiêu chí kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm căn cứ để đánh giá kết quả công tác hằng năm của cá nhân, tập thể.

UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thành phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trước ngày 20/6/2026; tổ chức phân loại dự án theo mức độ thực hiện và khả năng giải ngân làm căn cứ điều hành; điều chuyển vốn từ dự án chậm, dự án chưa thật sự cần thiết/chưa hiệu quả… sang dự án giải ngân tốt hơn, dự án khẩn cấp, quan trọng, trọng điểm.

UBND TP cũng giao KPI giải ngân theo tháng và ràng buộc trách nhiệm, tăng cường giám sát kết quả đối với các đơn vị thực hiện. Các đơn vị căn cứ KPI được giao, tổ chức thực hiện theo nguyên tắc "có mục tiêu - có tiến độ - có người chịu trách nhiệm - có kiểm tra - có kết quả":

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân về UBND TP (qua Sở Tài chính) trước ngày 3 hàng tháng và theo yêu cầu đột xuất.

Kết quả thực hiện KPI là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; xem xét trách nhiệm người đứng đầu; điều hành và điều chuyển kế hoạch vốn; đồng thời là tiêu chí phục vụ công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

Sở Tài chính Hà Nội chủ trì theo dõi, tổng hợp kết quả giải ngân theo tuần; kịp thời tham mưu UBND TP điều chỉnh kế hoạch vốn; định kỳ báo cáo UBND TP, Thường trực Thành ủy kết quả giải ngân của các đơn vị.

Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi sát diễn biến giá vật liệu, nhiên liệu, nhân công, thiết bị; kịp thời công bố giá, chỉ số giá; rà soát, đề xuất tháo gỡ vướng mắc liên quan hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa vật liệu xây dựng; xử lý triệt để hàng hóa vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoàn thành trong quý II/2026 việc rà soát quy hoạch các mỏ để đảm bảo đủ nguyên vật liệu cho các dự án đầu tư, nhất là đầu tư công; tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ đá, cát, đất và biện pháp quản lý việc khai thác các mỏ đã được cấp phép.

Các sở, ngành, UBND các xã, phường và chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính liên quan đầu tư công; cắt giảm tối đa các khâu trung gian; tiếp tục áp dụng "làn xanh", xử lý trong 24h cho các dự án lớn, trọng điểm, quan trọng, cấp bách.

Các chủ đầu tư, UBND các xã, phường đẩy nhanh công tác phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu; tổ chức thi công tăng ca nếu cần thiết để đảm bảo đúng tiến độ dự án; đẩy nhanh nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.

Kho bạc Nhà nước khu vực I thực hiện thanh toán vốn đầu tư công kịp thời, đúng quy định; rút ngắn thời gian kiểm soát chi; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý ngay vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hiện trường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Đẩy mạnh quyết toán dự án hoàn thành; xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý tạm ứng, thu hồi tạm ứng quá hạn theo đúng quy định.

Các chủ đầu tư xây dựng phương án quản lý, khai thác tài sản công hình thành sau đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư…