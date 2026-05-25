Sun Group được bán hơn 500 căn liền kề, biệt thự tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho liên danh Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (thành viên Sun Group) và Công ty cổ phần Du lịch Asean Hạ Long mở bán 507 căn nhà thấp tầng hình thành trong tương lai.

Các căn nhà này thuộc khu 3.2 hạng mục nhà biệt thự, liền kề tại khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang (Charmora City). Trong đó, có 340 căn liền kề cao 3-5 tầng và 167 căn biệt thự cao 3 tầng. Số lượng căn được phép bán tương đương 12% tổng nguồn cung nhà thương mại tại dự án.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các công trình của dự án theo tiến độ được duyệt, đồng thời không được bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Lý do là khu đô thị thuộc khu vực cần đảm bảo an ninh.

Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang có quy mô hơn 226 ha, thuộc phường Nam Nha Trang. Dự án có chức năng hỗn hợp gồm nhà liền kề, biệt thự (23,7 ha), nhà xã hội (5,9 ha) cùng nhiều hạng mục khác như trường học, công viên chuyên đề, cây xanh, khu dịch vụ, bãi đỗ xe...

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 17.300 tỷ đồng, gồm chi phí hỗ trợ bồi thường, tái định cư khoảng 1.059 tỷ. Tiến độ đầu tư xây dựng từ quý II/2025 đến quý IV/2028, dự kiến đưa vào vận hành từ đầu năm 2029.