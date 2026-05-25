Chủ đầu tư Huế Times Square lý giải nguyên nhân xây nhiều hạng mục sai giấy phép

Ngày 25-5, Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh đã phản hồi liên quan đến các vi phạm xây dựng tại tổ hợp đa chức năng Huế Times Square nằm bên bờ sông Hương, trung tâm TP Huế, do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư.

Công trình chính của Huế Times Square.

Dự án có diện tích hơn 8.300 m², tổng vốn đầu tư khoảng 120 tỉ đồng, được giới thiệu là tổ hợp kết hợp kiến trúc đương đại với bản sắc cố đô, do các chuyên gia Singapore thiết kế.

Trước đó, ngày 23-4, UBND phường Thuận Hóa xử phạt doanh nghiệp này với số tiền 110 triệu đồng do xây dựng nhiều hạng mục sai giấy phép và bản vẽ được phê duyệt. Trong đó, công trình chính xây thêm 2 ô thang máy cao vượt 4,2 m so với giấy phép xây dựng.

Nơi đây vốn dĩ là bãi đất sình lầy, nay trở thành dự án đa chức năng.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn xây thêm nhiều hạng mục không có trong giấy phép như quán cà phê diện tích 236 m², phòng chờ tiếp khách, nhà vệ sinh, am thờ cùng 4 trụ trang trí ở lối vào ngoài khu đất.

Đại diện Công ty An Phú Minh thừa nhận việc xử phạt của cơ quan chức năng là đúng và cho biết đang phối hợp với UBND phường Thuận Hóa để khắc phục các sai sót phát sinh trong quá trình thi công.

Theo doanh nghiệp, các vi phạm không xuất phát từ hành vi cố ý mà do sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các bộ phận nội bộ khiến một số hạng mục chưa đúng quy định, hồ sơ thủ tục chưa hoàn thiện.

"Việc thiếu nhịp nhàng này cũng khiến thời gian thi công kéo dài lên 24 tháng thay vì 12 tháng như kế hoạch ban đầu, làm dự án chậm khai thác một năm và gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp" - đại diện chủ đầu tư nói.

Hiện doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp hoặc điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày bị xử phạt.

Chủ đầu tư khẳng định sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của cơ quan chức năng trong thời gian sớm nhất và tuân thủ quyết định của cấp có thẩm quyền về "số phận" các công trình chưa đảm bảo thủ tục pháp lý.

Theo phía An Phú Minh, Huế Times Square được hình thành từ mong muốn tạo điểm nhấn đô thị của thành phố này. Từ một khu đất sình lầy, bỏ hoang đã trở thành điểm đến văn hóa, giải trí và sự kiện sôi động tại vùng đất cố đô. Vì vậy, vào tối 24 - 5, Công ty An Phú Minh tổ chức lễ ký kết hợp tác và công bố chính sách đặc quyền hệ sinh thái cưới năm 2026.

"Với tổng mức đầu tư tăng từ 80 tỉ đồng lên 120 tỉ đồng, thời gian khai thác hiện còn lại khoảng 7 năm. Chúng tôi mong muốn mang đến cho Huế một điểm nhấn đô thị xứng tầm, không vì lợi nhuận ngắn hạn" - đại diện Công ty An Phú Minh khẳng định.