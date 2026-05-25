Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Từ phát ngôn gây sốc "có tiền mà chỉ thích mua vàng cất gầm giường..." đến cú chơi lớn chưa từng có góp phần chuyển hóa 500 tấn vàng trong dân vào nền kinh tế

Còn nhớ tại phần thảo luận của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tập đoàn Vingroup, cổ đông đã đặt ra nhiều câu hỏi cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

"Năm nay Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong khi nhiều tổ chức quốc tế chỉ dự báo Việt Nam tăng 5-6%. Với vai trò lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn, quan điểm của ông về mục tiêu này như thế nào?", cổ đông hỏi.

Trả lời cổ đông, tỷ Phú Phạm Nhật Vượng cho biết nếu muốn tăng trưởng thì hoàn toàn có thể làm được. Vấn đề là cả hệ thống Nhà nước, doanh nghiệp và người dân phải cùng chung tay .

"Ví dụ như dân có tiền mà chỉ thích mua vàng cất gầm giường thì xã hội không có nguồn vốn phát triển. Nếu quyết tâm và mọi người cùng đồng lòng, mỗi người một tay thì chắc chắn làm được", ông Vượng nhấn mạnh.

Cũng theo vị tỷ phú, ﻿ kỳ tích của một quốc gia không thể chỉ do một vài người làm nên mà phải là toàn bộ đất nước. Xuất phát điểm của chúng ta chưa cao nên tính khả thi của việc tăng trưởng cao là rất lớn, chỉ có điều là phải nỗ lực. Không có gì phi thường mà có thể làm một cách bình thường được.

Với những trăn trở đó, mới đây vị tỷ phú này đã công bố một chương trình chuyển hóa vàng chưa từng có để khuyến khích người dân mang vàng nhàn rỗi lưu thông vào nền kinh tế. Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản.

Chương trình được triển khai trong 5 năm, Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Vinhomes và các Công ty Vàng bạc Đá quý sẽ phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mặt để mua nhà, đồng thời bảo đảm khả năng quy đổi ngược từ bất động sản sang vàng theo nhu cầu.

Cụ thể, khách hàng đang sở hữu nguồn vàng nhàn rỗi có thể chọn quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư Vinhomes. Sau 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng có thể chọn tiếp tục nắm giữ nhà hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi để mua bất động sản, đồng nghĩa với việc khách hàng nhận thêm lãi 10% trên số vàng đó.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang cần nguồn lực lớn để phục vụ đầu tư phát triển, khoảng 400-500 tấn vàng đang được người dân tích trữ dưới dạng tài sản “tĩnh” trở thành vấn đề được quan tâm đặc biệt. Theo ước tính của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lượng vàng này tương đương 80 tỷ USD.

Việc huy động nguồn lực “tĩnh” này vào lưu thông không chỉ giúp bổ sung vốn quan trọng cho tăng trưởng mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng, ổn định tỷ giá và hạn chế rủi ro từ việc nắm giữ tài sản phi sản xuất.

Trước đó, đã có rất nhiều chuyên gia kinh tế hiến kế để đưa vàng trong dân vào nền kinh tế. TS. Nguyễn Trí Hiếu khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể huy động 300-500 tấn vàng, song cần thực hiện thận trọng, dài hơi và đặt xây dựng lòng tin làm yếu tố then chốt thông qua khung pháp lý minh bạch cùng các sản phẩm tài chính hấp dẫn.

Còn theo, ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch Bảo Tín Capital, cũng từng hiến kế việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia là giải pháp cốt lõi, có thể khơi thông nguồn vốn lên tới 80 tỷ USD.

Trước đó, Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) mới đây cũng đã hiến kế 5 nhóm giải pháp đồng bộ để "biến vốn tĩnh thành vốn động" gồm: Ổn định thị trường vàng và thu hẹp chênh lệch giá trong-ngoài; Thành lập Sở Giao dịch vàng với kho lưu ký chuẩn hóa; Phát triển các sản phẩm tài chính hóa vàng như chứng chỉ vàng, quỹ đầu tư và trái phiếu bảo đảm bằng vàng; Hoàn thiện chính sách thuế ưu đãi; cùng với việc xây dựng đề án tổng thể đảm bảo an toàn và lợi ích cho người dân.

Có thể nói, chiến lược huy động 500 tấn vàng trong dân là bài toán được bàn thảo suốt gần 1 thập kỷ qua vẫn chưa có lời giải. Việc Giá vàng liên tục lập đỉnh khiến khối tài sản khoảng 500 tấn vàng trong dân trở thành một nguồn lực đáng chú ý của nền kinh tế. Các đề xuất được đưa ra thời gian qua đều hướng tới mục tiêu chung: tạo cơ chế để người dân có thêm lựa chọn sử dụng vàng một cách an toàn, minh bạch và sinh lợi, thay vì chỉ cất giữ thụ động.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là niềm tin. Người dân chỉ sẵn sàng tham gia nếu quyền sở hữu được bảo đảm, giao dịch thuận tiện và có lợi ích rõ ràng. Nếu xây dựng được cơ chế phù hợp, lượng vàng này không chỉ giúp người nắm giữ gia tăng giá trị tài sản, mà còn có thể trở thành nguồn vốn bổ sung cho phát triển kinh tế, theo cách hài hòa lợi ích.