ACV nhận chỉ đạo "nóng" từ Chính phủ tại siêu sân bay Long Thành

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực đã trực tiếp họp với các bộ, ngành liên quan và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Tại đây, nhiều chỉ đạo cụ thể đã được đưa ra, kèm theo việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng chủ thể tham gia dự án, với mục tiêu xuyên suốt là hoàn thành và đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong năm 2026.

Các chỉ đạo tập trung vào hàng loạt vấn đề then chốt như: tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán khối lượng đã thực hiện cho nhà thầu; kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự để bảo đảm hoạt động ổn định của ACV; cập nhật tiến độ các gói thầu; đồng thời yêu cầu các nhà thầu tăng cường huy động nguồn lực tài chính, thiết bị và nhân lực. Bên cạnh đó, những khó khăn liên quan đến nguồn cung, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu xây dựng cũng được yêu cầu xử lý kịp thời nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo báo cáo, đến nay tổng sản lượng toàn dự án đã đạt khoảng 76% giá trị hợp đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 (các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước) cơ bản hoàn thành, hiện đang triển khai các hạng mục đấu nối hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, phòng cháy chữa cháy và hoàn tất thủ tục để bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay), các hạng mục chính đã hoàn tất, hiện chờ kết nối với phần hạ tầng ngầm do ACV thực hiện để hoàn thiện hệ thống kỹ thuật trước khi bàn giao.

Ở dự án thành phần 3 (nhóm công trình thiết yếu), hai gói thầu then chốt được xác định là “đường găng tiến độ” gồm gói 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) và gói 5.10 (nhà ga hành khách). Cụ thể, gói 4.8 hiện đạt khoảng 50% khối lượng, trong khi thời hạn hoàn thành là tháng 9/2026. Gói 5.10 dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026 nhưng hiện mới đạt khoảng 63% giá trị.

Trước áp lực tiến độ, ACV đã yêu cầu nhà thầu tăng tốc thi công, đặc biệt hoàn thành phần móng và mặt trước mùa mưa, đồng thời đẩy nhanh hạng mục tuynel kỹ thuật – yếu tố then chốt để kết nối các hệ thống. Lãnh đạo ACV cam kết hệ thống này sẽ hoàn thành kết nối chậm nhất vào ngày 10/6.

Dự án thành phần 4 (các công trình dịch vụ và phụ trợ) gồm các hạng mục như suất ăn, kỹ thuật thương mại mặt đất và hệ thống hangar đang được các nhà đầu tư triển khai tích cực, cơ bản đáp ứng tiến độ để đồng bộ khai thác cùng toàn dự án.

Tuy nhiên, dự án hiện vẫn đối mặt với một số thách thức lớn, bao gồm việc huy động đủ nhân lực thi công quy mô lớn, biến động giá vật liệu xây dựng, điều kiện thời tiết bất lợi cũng như vướng mắc trong thanh toán tại gói thầu nhà ga hành khách.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành đồng bộ tất cả các hạng mục, từ giao thông kết nối, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hệ thống kỹ thuật, không lưu đến trụ sở cơ quan quản lý. Theo đó, chỉ cần một hạng mục chậm tiến độ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình vận hành.

Đối với công tác lắp đặt và hoàn thiện nhà ga hành khách, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các thiết bị phải được kiểm tra, vận hành kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố ngay sau khi đưa vào khai thác.

Nhấn mạnh giai đoạn hoàn thiện là thời điểm then chốt, đòi hỏi tay nghề cao và sự phối hợp chặt chẽ, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV phát huy vai trò điều phối tổng thể, bảo đảm các nhà thầu triển khai đồng bộ, nhịp nhàng và đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, ACV được giao nhiệm vụ chỉ đạo các nhà thầu tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công, đồng thời tổ chức nghiệm thu kịp thời các hạng mục đủ điều kiện. Công tác theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ về tiến độ, khó khăn và giải pháp cũng phải được thực hiện thường xuyên.

Đối với địa phương, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là bảo đảm nguồn cung và ổn định giá vật liệu xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai dự án trong giai đoạn nước rút.