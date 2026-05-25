Bàn giao thần tốc, tổ hợp Sun Symphony Residence mặt sông Hàn chính thức “sáng đèn”

Ngay trong tháng 5, các tòa S1, S2, S3 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence cận sông Hàn lần lượt được tiến hành bàn giao cho khách hàng sau 2 năm ra mắt. Những tòa nhà lộng lẫy soi bóng bên sông Hàn minh chứng cho tiến độ thi công cũng như pháp lý minh bạch của chủ đầu tư Sun Group.

Vỡ òa cảm xúc khi được tận mắt nhận căn hộ "trong mơ", chị Nguyễn Thị Huệ (Hà Nội) cho hay, "cực kì hài lòng với tiến độ của Sun Group. Căn hộ đáp ứng mọi sở thích của tôi: vừa nhìn ra công viên, bể bơi và cả sông Hàn". Nhận xong nhà, chị đang bắt tay hoàn thiện nội thất ngay trong tháng 5 để kịp cho thuê mùa lễ hội pháo hoa. Tuy nhiên, trước khi đưa vào khai thác dài hạn, chị và gia đình sẽ trải nghiệm những ngày đầu tiên làm công dân sông Hàn: "Căn hộ mang tính chất nghỉ dưỡng. Cảnh quan có núi có sông rất đáng sống, nên tương lai khai thác dòng tiền sẽ rất tốt", chị đánh giá.

Động thái gấp rút hoàn thiện nội thất của những nhà đầu tư như chị Huệ là hoàn toàn có cơ sở trước đà bùng nổ của du lịch Đà Nẵng. Chỉ tính riêng dịp lễ Giỗ tổ và 30/4 - 1/5, thành phố dẫn đầu cả nước với 1,46 triệu lượt khách (tăng 35%); trong đó khách quốc tế đạt 621.000 lượt, cao gấp 2,5 lần Hà Nội và 3,3 lần TP.HCM. Nhu cầu lưu trú ven sông Hàn được dự báo sẽ tiếp tục tăng vọt nhờ sức nóng của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) diễn ra từ 30/5 đến 11/7. Việc đưa căn hộ vào khai thác ngay cuối tháng 5 chính là bước đi chiến lược để kịp thời đón đầu dòng khách khổng lồ này.

Bên cạnh khách du lịch, sự hình thành Khu thương mại tự do (FTZ) và Trung tâm tài chính quốc tế đang giúp Đà Nẵng thu hút dòng khách lâu dài, ổn định. Đó là đội ngũ chuyên gia quốc tế và người làm việc tự do từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu và Mỹ. Sở hữu khả năng chi trả lớn, cộng đồng trí thức này đặc biệt ưa chuộng những không gian sống đắc địa, thuận tiện kết nối với hệ thống tiện ích cao cấp.

Chính vì vậy, các tổ hợp căn hộ ven sông Hàn luôn trong tình trạng được săn đón ráo riết. Đơn cử, giá thuê căn hộ tại The Panoma thuộc Sun Cosmo Residence hiện đang ghi nhận mức 18 triệu/tháng cho căn Studio, 25 triệu/tháng cho căn 1PN+ và lên tới 42 triệu/tháng cho căn 2PN.

Anh Châu Ngô, một Việt kiều Australia đang thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa tháp Panoma 1 với mức giá 42 triệu đồng, hoàn toàn hài lòng với không gian sống hiện tại. Chia sẻ về quyết định chọn nơi ở có chi phí cao hơn mặt bằng chung, anh cho biết: "Dù tiền thuê nhà cao hơn khoảng 20 - 30% so với các căn hộ khác, nhưng đổi lại bạn nhận được rất nhiều thứ: vị trí tốt, an ninh đảm bảo và chất lượng dịch vụ tuyệt vời. Vì vậy, tôi nghĩ mức giá đó hoàn toàn xứng đáng".

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm sát bờ sông Hàn ngày càng khan hiếm, tòa Symphony 5 nhanh chóng thu hút dòng tiền. Là mảnh ghép cuối cùng thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence, dự án đã chứng tỏ sức hút với 1.669 lượt booking trong sự kiện ra mắt ngày 17/5. Dự án hiện đang được thi công ngày đêm để bám sát tiến độ đề ra.

Nằm sát mặt sông Hàn, tòa Symphony 5 sở hữu tầm nhìn "5 trong 1" bao trọn sông Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố. Vị trí này đem đến cho cư dân đặc quyền ngắm trọn pháo hoa DIFF, đồng thời thuận tiện di chuyển ra trung tâm hành chính, bãi biển Mân Thái, tổ hợp giải trí Danang Downtown và sân bay quốc tế.

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của giới chuyên gia và các gia đình đa thế hệ, chủ đầu tư đã tích hợp hệ sinh thái 20 tiện ích nội khu chuẩn resort như gym, spa, bể bơi, cùng sân yoga và vườn trên không ở tầng 27. Tòa tháp còn thừa hưởng trọn vẹn 19.000m2 không gian sinh thái kế cận với công viên thể thao 10.000m2 tích hợp sân pickleball, bóng rổ; công viên ven sông 4.000m2; công viên trung tâm 5.000m2 và bến du thuyền hiện đại.

Việc các tòa S1, S2, S3 đi vào bàn giao đã thổi bừng sức sống cho toàn bộ tổ hợp Sun Symphony Residence, đem lại cho các căn hộ Symphony 5 khả năng khai thác sinh lời ngay thời điểm nhận nhà. Cộng hưởng cùng sự khan hiếm của quỹ đất ven sông Hàn, "mảnh ghép cuối cùng" được giới đầu tư kỳ vọng sẽ duy trì dòng tiền cho thuê ổn định và dư địa tăng giá tốt trong tương lai.