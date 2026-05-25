Truy tố cựu Chủ tịch Công ty HDTC Đinh Trường Chinh

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đinh Trường Chinh (SN 1974, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng Địa ốc Việt Hân, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà HDTC) và Đinh Chí Minh (SN 1971, nhân viên, ngụ TP.HCM) cùng về các tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ông Đinh Trường Chinh trong một lần hầu tòa.

Liên quan vụ án, các bị can Đinh Ngọc Thiên Hương (SN 1969, nhân viên), Võ Bửu (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Mỹ Vân) và Nguyễn Thị Hồng Mai (SN 1981, kế toán Công ty HDTC) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, lợi dụng việc nắm cổ phần chi phối 70% tại Công ty CP HDTC và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, Đinh Trường Chinh đã tự ý quyết định không bàn giao các nền đất mà Công ty TNHH MTV HDTC đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho khách hàng trước đó.

Ông Chinh cũng bị cáo buộc chỉ đạo Đinh Chí Minh mang các nền đất này tiếp tục chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt số tiền khách hàng đã nộp về công ty, với tổng số tiền gần 199 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định Đinh Trường Chinh còn chỉ đạo Đinh Ngọc Thiên Hương, Đinh Chí Minh, Võ Bửu và Nguyễn Thị Hồng Mai thực hiện việc chuyển nhượng các nền đất của Công ty HDTC cho khách hàng nhưng kê khai giá bán thấp hơn thực tế.

Theo cáo trạng, phần chênh lệch giữa giá thực tế và giá kê khai được các bị can chiếm đoạt, với tổng số tiền hơn 141 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan công tố cũng cho biết, Đinh Trường Chinh từng có hai tiền án. Năm 1997, ông Chinh bị TAND quận Tân Bình (cũ) xử phạt 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản công dân”. Một năm sau, bị TAND TP.HCM xử phạt 15 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”.

Đáng chú ý, tháng 9/2025, TAND TP.HCM tuyên phạt Đinh Trường Chinh 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Sau khi kháng cáo, ông Chinh được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chấp nhận giảm nhẹ hình phạt xuống còn 11 năm tù.