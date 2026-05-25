Chuyển động mới tại dự án sân golf và dịch vụ Long Biên

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 về việc cho phép Công ty CP Đầu tư Long Biên (Đầu tư Long Biên) chuyển hình thức sử dụng 9.793,4 m2 đất tại Quyết định số 6544/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND TP và thuê 981,5 m2 đất (đợt 3) tại phường Long Biên, TP.Hà Nội để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Long Biên.

Dự án này là hạng mục phụ trợ Khu biệt thự sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn thuê đất kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 4/6/2064.

UBND TP giao Đầu tư Long Biên có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP.Hà Nội, Sở Xây dựng để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

UBND phường Long Biên có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao, cho thuê trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Về Đầu tư Long Biên, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2006, hiện là một trong những đơn vị kinh doanh thành công lĩnh vực Golf, F&B và đang từng bước khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, thi công dự án hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, cảnh quan.

Trong đó, về dịch vụ Golf, Đầu tư Long Biên sở hữu 2 thương hiệu golf là Sân golf Long Biên (Hà Nội) và Sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Tại công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 3/2023, doanh nghiệp tiến hành tăng vốn từ 2.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân, cơ cấu cổ đông không được thể hiện.

Hiện, ông Trần Ngọc Hải (SN 1975) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.



