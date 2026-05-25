Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển động mới tại dự án sân golf và dịch vụ Long Biên

Theo PV | 25-05-2026 - 16:18 PM | Bất động sản

Đầu tư Long Biên được chấp thuận chuyển hình thức sử dụng 9.793,4 m2 đất và thuê 981,5 m2 đất tại phường Long Biên để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Long Biên.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 về việc cho phép Công ty CP Đầu tư Long Biên (Đầu tư Long Biên) chuyển hình thức sử dụng 9.793,4 m2 đất tại Quyết định số 6544/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND TP và thuê 981,5 m2 đất (đợt 3) tại phường Long Biên, TP.Hà Nội để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Long Biên.

Chuyển động mới tại dự án sân golf Long Biên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự án này là hạng mục phụ trợ Khu biệt thự sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn thuê đất kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 4/6/2064.

UBND TP giao Đầu tư Long Biên có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP.Hà Nội, Sở Xây dựng để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

UBND phường Long Biên có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao, cho thuê trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Về Đầu tư Long Biên, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2006, hiện là một trong những đơn vị kinh doanh thành công lĩnh vực Golf, F&B và đang từng bước khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, thi công dự án hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, cảnh quan.

Trong đó, về dịch vụ Golf, Đầu tư Long Biên sở hữu 2 thương hiệu golf là Sân golf Long Biên (Hà Nội) và Sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Tại công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 3/2023, doanh nghiệp tiến hành tăng vốn từ 2.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân, cơ cấu cổ đông không được thể hiện.

Hiện, ông Trần Ngọc Hải (SN 1975) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.


Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn': Quyết chuyển hoá vàng nhàn rỗi trong dân bằng chương trình chưa từng có, cam kết người tham gia chỉ có lợi lớn

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn': Quyết chuyển hoá vàng nhàn rỗi trong dân bằng chương trình chưa từng có, cam kết người tham gia chỉ có lợi lớn Nổi bật

Hà Nội sắp xây hầm chui hơn 1.000 tỷ kết nối thẳng đường Tây Thăng Long 10 làn xe, vào khu đô thị Tây Hồ Tây, loạt dự án của Sunshine Group hưởng lợi lớn

Hà Nội sắp xây hầm chui hơn 1.000 tỷ kết nối thẳng đường Tây Thăng Long 10 làn xe, vào khu đô thị Tây Hồ Tây, loạt dự án của Sunshine Group hưởng lợi lớn Nổi bật

Công ty con của VNSteel được gia hạn sử dụng gần 3ha đất

Công ty con của VNSteel được gia hạn sử dụng gần 3ha đất

16:17 , 25/05/2026
Sắp thông xe cầu Long Biên sau 2 tháng sửa chữa

Sắp thông xe cầu Long Biên sau 2 tháng sửa chữa

15:25 , 25/05/2026
TPHCM áp dụng cơ chế 'chưa từng có' để tháo gỡ dự án vướng mắc

TPHCM áp dụng cơ chế 'chưa từng có' để tháo gỡ dự án vướng mắc

15:20 , 25/05/2026
Ngôi nhà 150m2 với công năng cơ bản nhưng vô cùng yên bình

Ngôi nhà 150m2 với công năng cơ bản nhưng vô cùng yên bình

14:47 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên