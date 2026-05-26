Đồ Nhật bền, nhà Nhật cũng vậy

Trong nhiều thập kỷ qua, cụm từ "Made in Japan" đã vượt qua ranh giới của một nhãn mác xuất xứ đơn thuần để trở thành một hệ quy chiếu toàn cầu về chất lượng và độ tin cậy. Từ các ngành công nghiệp nặng, công nghệ điện tử cho đến sản xuất hàng tiêu dùng, những sản phẩm mang thương hiệu quốc gia của Nhật Bản luôn khẳng định được vị thế nhờ sự tỉ mỉ trong chế tác và tuổi thọ sử dụng vượt trội.

Niềm tin này không tự nhiên hình thành mà được xây dựng vững chắc trên nền tảng của tính kỷ luật, tư duy dài hạn và các bộ tiêu chuẩn kiểm định vô cùng khắt khe của các doanh nghiệp xứ sở hoa anh đào.

Có thể nói, “Made in Japan” đã vươn lên thành một niềm tự hào mang tính thương hiệu quốc gia. Sự nhất quán trong việc theo đuổi sự hoàn mỹ đã tạo ra một niềm tin mặc định trên toàn cầu. Nếu người Nhật có thể làm ra những món đồ gia dụng hay xe hơi bền bỉ suốt hàng chục năm, thì tư duy ấy chắc chắn sẽ được áp dụng vào việc kiến tạo tổ ấm. Với thứ tài sản lớn nhất và gắn bó cả một đời người, mọi tiêu chuẩn tất yếu sẽ còn khắt khe và được chăm chút hơn gấp bội.

Bên cạnh công năng, tính bền vững của công trình được giải quyết thông qua việc sử dụng vật liệu và nội thất cao cấp. Quá trình này không chỉ đảm bảo sự bền bỉ với thời gian mà còn tạo nền tảng để tích hợp nhiều công nghệ hiện đại vào quản lý vận hành. Quan trọng nhất, do đặc thù môi trường, các dự án chuẩn Nhật luôn bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn khắt khe về mặt kỹ thuật: kết cấu công trình phải đạt mức vững chắc tuyệt đối, đảm bảo an toàn tối đa trước mọi tác động cực đoan của thiên nhiên như động đất hay mưa bão.

Chính sự tập trung vào chất lượng lõi, tính an toàn và khả năng khai thác thực tế này đã biến các công trình mang tinh thần "Made in Japan" thành những tài sản có giá trị bền vững và duy trì được sức hút lớn đối với cả giới đầu tư lẫn người mua ở thực.

Là một doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho tinh thần "Made in Japan", Mitsubishi Corporation với mạng lưới hoạt động tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đưa tinh thần ấy vào lĩnh vực phát triển đô thị toàn cầu. Tập đoàn không chỉ đầu tư vốn mà còn trực tiếp tham gia lựa chọn đối tác, kiểm soát tiêu chuẩn kỹ thuật và định hướng phát triển dài hạn, bảo đảm mỗi dự án đều đáp ứng những yêu cầu khắt khe về chất lượng, hiệu quả vận hành và tính bền vững.

Tại Nhật Bản, dự án CALM Daikanyama do Mitsubishi Corporation phát triển ứng dụng giải pháp công nghệ ngầm tiên tiến để tối ưu khả năng cách âm, cách nhiệt và chống động đất, đồng thời bảo tồn trọn vẹn thảm thực vật tự nhiên hiện hữu. Việc dự án đạt tỷ lệ lấp đầy 100% trước khi chính thức mở cửa cho thấy sức hút thực tế của những không gian sống giải quyết hiệu quả bài toán quy hoạch và an toàn.

Không chỉ ở thị trường nội địa, Mitsubishi Corporation tiếp tục lan tỏa hệ tiêu chuẩn chất lượng này ra quốc tế thông qua các dự án quy mô như khu đô thị BSD City tại Indonesia hay tổ hợp 800 Broadway tại Mỹ.

Tại thị trường Việt Nam, sự hiện diện của Mitsubishi Corporation tại dự án Monrei Saigon tiếp tục cho thấy cách tinh thần “Made in Japan” được áp dụng vào phát triển đô thị hiện đại. Dự án hướng đến chất lượng bền vững và giá trị lâu dài, thông qua mô hình “Thành phố Nước - Thuỷ liệu đầu tiên tại Việt Nam” với chuẩn sống resort lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Bắc TP.HCM.

Tinh thần “Made in Japan” được Mitsubishi Corporation đưa vào Monrei Saigon thông qua cách tiếp cận lấy trải nghiệm sống làm trung tâm. Tại đây, sự tinh tế trong thiết kế, tính chỉn chu trong từng chi tiết và đặc biệt là việc nâng vai trò của nước - từ yếu tố cảnh quan trở thành một phần cốt lõi của hạ tầng sống - được xem như nền tảng để kiến tạo một môi trường sống chất lượng, bền vững cho cư dân.

Ông Hisashi Ishiwata, Giám đốc Ban Phát triển Đô thị Đông Nam Á của Mitsubishi Corporation, cho biết: “Monrei Saigon hướng tới việc thiết lập một chuẩn mực mới, lấy chất lượng sống làm trung tâm. Chúng tôi đưa yếu tố nước vào cấu trúc đô thị như một dạng hạ tầng trải nghiệm và phục hồi, hình thành mô hình ‘Urban Hydrotherapy City’ - nơi sức khỏe cư dân được ưu tiên hàng đầu".

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang đặt trọng tâm vào yếu tố niềm tin, pháp lý, chất lượng sản phẩm và năng lực triển khai thực tế, việc một tập đoàn quốc tế như Mitsubishi Corporation tham gia phát triển dự án được xem là yếu tố gia tăng niềm tin cho thị trường.