Loạt thương hiệu đình đám đổ bộ Vincom Plaza Đan Phượng, nhà phố Vinhomes Wonder City hưởng lợi lớn

Khi cư dân bắt đầu về ở, nhu cầu tiêu dùng nội khu hình thành, nhà phố tại đại đô thị này có thêm cơ sở đón dòng khách thật, sức mua thật và tăng khả năng khai thác dài hạn.

Thương hiệu lớn tạo "lực hút khổng lồ" cho nhà phố

Với bất động sản thấp tầng, đặc biệt là liền kề và shophouse, giá trị không chỉ đến từ vị trí hay thiết kế. Điều nhà đầu tư quan tâm hơn là khu vực đó có hình thành được dòng khách thường xuyên, cư dân ở thật và nhu cầu mua sắm - ăn uống - dịch vụ đủ lớn hay không.

Tại Vinhomes Wonder City, bài toán này đang có thêm lời giải khi Vincom Retail và Central Retail Việt Nam vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đưa Đại siêu thị GO! lần đầu tiên hiện diện tại Vincom Plaza Đan Phượng. Lịch khai trương dự kiến ngay trong quý III năm nay.

Sự xuất hiện của Vincom Plaza và GO! có ý nghĩa lớn hơn một tiện ích mua sắm tiêu dùng. Với cư dân, đây là điểm đến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, từ thực phẩm, đồ gia dụng đến các dịch vụ thiết yếu. Bên cạnh đó, trong bối cảnh phía Tây Hà Nội đang trở thành tâm điểm của dòng dịch chuyển cư dân từ nôi đô, đây là tín hiệu cho thấy khu vực vừa giàu tiềm năng vừa đủ sức hút để các thương hiệu bán lẻ quy mô lớn lựa chọn hiện diện, tiên phong đón đầu những cột mốc tăng trưởng mới.

Không chỉ có GO!, Vincom Plaza Đan Phượng dự kiến quy tụ cụm rạp Galaxy Cinema với concept "Cánh diều" mới, cửa hàng flagship Xtep, Lyn, Som Tum Thai, Highlands Coffee, Dookki, Jollibee, khu vui chơi Funny Kids và nhà sách Fahasa…

Sự kết hợp giữa siêu thị, rạp chiếu phim, F&B, thời trang, vui chơi trẻ em và nhà sách giúp nơi đây trở thành tổ hợp trải nghiệm cho cả gia đình, thay vì chỉ là một điểm mua sắm đơn thuần.

Điều này đặc biệt quan trọng với liền kề và shophouse ở Vinhomes Wonder City. Khi trung tâm thương mại có nhiều thương hiệu chủ lực, dòng khách đến khu vực không chỉ tập trung vào cuối tuần, mà có thể trải rộng trong ngày: đi siêu thị, uống cà phê, ăn uống, xem phim, đưa trẻ đi chơi, mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ...

Anh Nguyễn Trung Kiên, một nhà đầu tư cá nhân theo dõi bất động sản khu Tây Thủ đô, cho rằng nhà phố muốn khai thác hiệu quả phải có dòng người ổn định.

"Mặt tiền đẹp là lợi thế, nhưng thiếu điểm đến mua sắm và không có lý do để khách quay lại thường xuyên thì khó tạo dòng tiền. Sự xuất hiện của Vincom Plaza và GO! giúp nhà đầu tư nhìn rõ hơn nguồn khách dồi dào trong tương lai", anh Kiên nhận định.

Dòng người, dòng tiền dần hội tụ về Vinhomes Wonder City

Cùng với lực hút từ Vincom Plaza Đan Phượng, Vinhomes Wonder City còn có lợi thế khi đã bước vào giai đoạn bàn giao. Những cư dân đầu tiên đã nhận nhà từ cuối tháng 3/2026; sang tháng 4/2026, hàng trăm chủ nhân tiếp tục được trao chìa khóa.

Sau khoảng một tháng nhận nhà và bắt đầu hoàn thiện nội thất, chị Lê Hoài Phương, 30 tuổi, cho biết điều khiến chị hài lòng là nhiều tiện ích tại Vinhomes Wonder City đã sẵn sàng phục vụ cư dân.

"Tại nhà mới, tôi cảm nhận được nhịp sống của đại đô thị đang dần sôi động. Các tuyến đường nội khu khá thông thoáng, cảnh quan đẹp. Tôi ấn tượng với các công viên như Adventure Park hay Athletic Park vì có đủ không gian đi dạo, thư giãn, khu vui chơi trẻ em và sân thể thao", chị Phương chia sẻ.

Sức sống cư dân là một trong những chỉ dấu để nhà phố, liền kề phát huy giá trị. Khi một đại đô thị có người ở thật, các nhu cầu hằng ngày sẽ kéo theo dịch vụ đi kèm. Đây là nhóm khách hàng trung thành, giúp các mặt bằng thương mại có cơ sở vận hành ổn định hơn.

Hàng trăm cư dân đã nhận bàn giao nhà tại Vinhomes Wonder City, đánh dấu giai đoạn đại đô thị chuyển từ xây dựng sang vận hành thực

Ở góc nhìn này, Vinhomes Wonder City có ba lực đẩy cùng lúc: cư dân nội khu tạo nền tảng; Vincom Plaza Đan Phượng và các thương hiệu lớn tạo điểm đến mua sắm - giải trí; hạ tầng khu phía Tây Hà Nội mở rộng vùng tiếp cận khách hàng.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, các trục kết nối lớn như Đại lộ Tây Thăng Long, Vành đai 4, nút giao Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long và tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội sẽ lần lượt về đích. Mạng lưới hạ tầng đồng bộ được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn khả năng kế nối giữa Vinhomes Wonder City với lõi đô thị, các khu công nghệ cao, sân bay và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Nhà phố, liền kề Vinhomes Wonder City hưởng lợi từ dòng khách mua sắm, dịch vụ tại phía Tây Hà Nội.

Với lợi thế cộng hưởng từ cư dân về ở ngày càng đông, hệ tiện ích thương mại - giải trí quy mô lớn và hạ tầng khu Tây tăng tốc hoàn thiện, Vinhomes Wonder City đang bước vào giai đoạn hình thành nhịp sống đô thị rõ nét. Đây không chỉ là nền tảng gia tăng giá trị an cư, mà còn mở ra dư địa khai thác thương mại dài hạn cho dòng sản phẩm nhà phố, liền kề tại đại đô thị phía Tây Hà Nội.