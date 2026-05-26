Trở về căn hộ hướng tây sau một ngày nắng nóng như thiêu đốt lên đến 40 độ, cảm giác của bạn sẽ thế nào?

Trong bối cảnh Hà Nội vào đợt nắng nóng gay gắt, các căn chung cư hướng Tây thường nóng hơn các hướng khác, đặc biệt vào mùa hè, do đón nắng buổi chiều khi mặt trời đạt nhiệt độ cao nhất trong ngày. Vì vậy, nhiệt độ bên trong nhà hướng Tây thường cao hơn 2 - 4°C so với các hướng khác, đặc biệt từ trưa đến cuối giờ chiều.

Vào mùa hè (tháng 4 - 9), ánh nắng chiếu kéo dài khiến tường và mái hấp thụ nhiệt liên tục, làm không gian trở nên oi nóng, bí bách và khiến gia chủ phải sử dụng điều hòa thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, đối với các căn hộ hướng tây, nắng gắt chiếu lâu ngày có thể làm phai màu sơn tường, rèm cửa, gỗ khiến giảm tuổi thọ và tính thẩm mỹ của nội thất.

Tuy nhiên, trái lại, các căn chung cư hướng Tây thường có giá thấp hơn khoảng 3-5% so với các căn hướng Đông hoặc Nam tại cùng một dự án. Đồng thời, chung cư hướng Tây thường sẽ ấm áp hơn vào mùa đông.

Để khắc phục những yếu điểm vào mùa hè của căn hộ hướng Tây, nhiều chủ nhà lựa chọn cách nhiệt cho căn hộ giúp giảm tác động của nhiệt độ ngoài trời vào không gian sống. Một giải pháp đơn giản là ốp tường thạch cao, không chỉ chống nóng mà còn làm đẹp cho căn nhà.

Đối với cửa kính và cửa sổ, sử dụng kính dày (từ 2 lớp trở lên) sẽ cải thiện khả năng cách nhiệt cho căn hộ. Bên cạnh đó, việc chọn rèm cửa phù hợp cũng rất quan trọng. Nên chọn các màu sáng như kem, trắng hoặc xanh nhạt để giảm bớt lượng nhiệt hấp thụ vào không gian. Tránh sử dụng các màu tối như đen hay xanh than, vì chúng dễ hấp thụ nhiệt hơn.

Để giảm bức xạ nhiệt hấp thụ vào căn hộ, ngoài việc cách nhiệt, gia chủ có thể làm thêm những cách sau: Sơn tường và nội thất bằng tông màu sáng, tránh các màu tối như xanh đậm, tím than hay đen do dễ hấp thụ nhiệt; trồng cây xanh ngoài ban công giúp che chắn ánh nắng, giảm nhiệt cho căn phòng và làm không khí trong nhà thêm trong lành.

Ngoài ra, việc lắp đặt mái che rộng cũng giúp hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào ban công. Tuy nhiên, chủ nhà cần tính toán kỹ độ dốc và kích thước của mái che để đảm bảo căn phòng vẫn nhận đủ ánh sáng tự nhiên.