GS.TS Bùi Xuân Phong: Vingroup đủ tiềm lực và kinh nghiệm để hoàn thành dự án đường sắt tốc độ cao gần 6 tỷ USD trong vòng 2 năm

Tại buổi talkshow chuyên sâu do VTC News tổ chức mới đây, GS.TS Bùi Xuân Phong – Nguyên Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam đã đưa ra nhiều nhận định đáng chú ý về khả năng tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh do Vingroup đầu tư.

Theo GS.TS Bùi Xuân Phong, với tiềm lực tài chính mạnh cùng kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án lớn trong nhiều lĩnh vực, Vingroup hoàn toàn có đủ năng lực để hiện thực hóa dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh theo đúng tiến độ đề ra.

“Vingroup là doanh nghiệp tư nhân có tiềm lực tài chính rất mạnh. Với doanh nghiệp này, mức đầu tư gần 6 tỷ USD là khả thi”, ông nhận định.

Vị chuyên gia cho rằng một trong những lợi thế lớn nhất của doanh nghiệp tư nhân nằm ở khả năng chủ động về nguồn vốn cũng như quy trình triển khai dự án. Khác với các dự án đầu tư công thường phải trải qua nhiều bước thẩm định, phê duyệt, doanh nghiệp tư nhân có thể đưa ra quyết định nhanh hơn, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện.

“Đây là tiền của doanh nghiệp tư nhân bỏ ra nên từ quản lý đến triển khai thực hiện đều có thể làm nhanh và hiệu quả hơn”, ông nói.

GS.TS Bùi Xuân Phong cũng đánh giá cao năng lực quản lý dự án của Vingroup khi cho rằng tập đoàn này đã tích lũy nhiều kinh nghiệm qua quá trình triển khai các dự án quy mô lớn trong nhiều năm qua. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp hạn chế tình trạng chậm tiến độ hay đội vốn – bài toán thường gặp ở các công trình hạ tầng lớn.

“Tôi kỳ vọng và chắc chắn dự án này có thể hoàn thành đúng tiến độ trong vòng 2 năm. Họ có tiềm lực, có kinh nghiệm quản lý và khả năng huy động nguồn lực rất mạnh, kể cả nhân sự chất lượng cao”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cho rằng công tác giải phóng mặt bằng sẽ là khâu mang tính quyết định đối với tiến độ dự án. Tuy nhiên, với sự đồng thuận từ các địa phương cùng cơ chế hỗ trợ phù hợp, ông tin quá trình này cũng sẽ được triển khai thuận lợi.

Đánh giá rộng hơn về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia , GS.TS Bùi Xuân Phong cho rằng chủ trương thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển kinh tế đã được Bộ Chính trị xác định rõ trong thời gian qua.

Theo ông, khi các tập đoàn lớn tham gia vào những dự án quy mô quốc gia, điều này đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận “hy sinh” một phần lợi ích của mình để đóng góp cho xã hội.

Ông dẫn ví dụ như Tập đoàn Hòa Phát – vốn có thế mạnh trong lĩnh vực thép dân dụng sẽ phải đầu tư mạnh vào công nghệ nếu muốn tham gia sản xuất thép phục vụ đường sắt tốc độ cao. Tương tự, Thaco từ thế mạnh lắp ráp ô tô muốn bước sang lĩnh vực chế tạo đầu máy, toa xe, đồng nghĩa với việc phải dành nguồn lực lớn cho công nghệ và phát triển nhân sự.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Theo GS.TS Bùi Xuân Phong, để khu vực tư nhân có thể mạnh dạn tham gia, Nhà nước cần xây dựng những cơ chế đặc thù phù hợp. “Doanh nghiệp tư nhân tham gia thì cũng cần cơ chế đặc thù về huy động vốn, về bàn giao mặt bằng… Nếu để doanh nghiệp vừa phải tự giải phóng mặt bằng, vừa phải tự xoay vốn cho những dự án quá lớn thì sẽ rất khó”, ông phân tích.

Vị chuyên gia cho rằng việc huy động các tập đoàn tư nhân tham gia các dự án trọng điểm là một chủ trương đúng đắn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới khoảng 67 tỷ USD.