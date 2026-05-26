Phát Đạt “bắt tay” với Lotte làm dự án có 11 tòa tháp cao 50 tầng tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Theo thông tin từ doanh nghiệp, sáng ngày 26/5, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Lotte Properties HCMC Co., Ltd. đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) đối với dự án Thu Thiem Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tọa lạc tại khu chức năng 2A (nay là phường An Khánh, TP HCM), được đề xuất từ năm 1997, vốn đầu tư hơn 20.100 tỷ đồng. Khu phức hợp này được quy hoạch gồm trung tâm tài chính, dịch vụ và khu dân cư đa chức năng.

Năm 2017, Lotte chính thức ký hợp đồng thực hiện dự án với UBND TP HCM và tổ chức lễ động thổ vào tháng 9/2022. Theo quy hoạch, dự án có quy mô hơn 7,4 ha với 11 tòa tháp cao tới 50 tầng, từng được kỳ vọng trở thành một trong những biểu tượng mới của trung tâm Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, sau gần 8 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng đầu tư và gần 3 năm sau lễ động thổ, dự án quy mô tỷ USD này vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính và thủ tục pháp lý. Đến tháng 6 năm ngoái, dự án mới được phê duyệt giá đất với tổng giá trị hơn 16.190 tỷ đồng.

Thông tin với cổ đông vào giữa tháng 4, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt, cho biết doanh nghiệp là một trong ba đối tác tham gia với mong muốn hợp tác với Lotte để cùng triển khai dự án Eco Smart City Thủ Thiêm.

Phát Đạt đã xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chủ trương đầu tư có giá trị dự kiến vượt 35% tổng tài sản doanh nghiệp (tương đương 9.310 tỷ đồng tại ngày 31/3/2026). Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 6.

Thông tin công bố chưa đề cập cụ thể về khoản đầu tư này. Trước đó, phía Lotte đã kiến nghị UBND TP HCM cho phép nhà đầu tư bên ngoài tham gia tối đa 35% vốn tại dự án Eco Smart City Thủ Thiêm, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sở hữu nội bộ.

Thời điểm đó Lotte cho biết tập đoàn đang thảo luận với các nhà đầu tư tiềm năng,gồm CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land), CTCP Tư vấn đầu tư Hướng Việt và CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt.