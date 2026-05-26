Chuyên gia: Đánh thức vàng bị "nhốt” trong két sắt thành dòng tiền khổng lồ vào nền kinh tế, sẽ kích thích sản xuất, tạo việc làm và sinh giá trị thặng dư

Ngày 25/5, thông tin Vinhomes chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng sang tiền mặt để giao dịch bất động sản, góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng đã gây “sốc” dư luận.

Theo đó, Vinhomes và các công ty vàng bạc đá quý sẽ phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mặt để mua nhà, đồng thời bảo đảm khả năng quy đổi ngược từ bất động sản sang vàng theo nhu cầu. Chương trình được triển khai trong 5 năm. Sau 5 năm, khách hàng có thể chọn tiếp tục nắm giữ nhà hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi.

Bàn về chính sách này, các chuyên gia cho rằng giải pháp vàng đổi nhà có thể được xem là cách khơi thông dòng tiền trong bối cảnh thanh khoản bất động sản đang bị tắc nghẽn và nhu cầu thực tế còn yếu.

Thay vì doanh nghiệp phải đi vay ngân hàng, họ có thể huy động trực tiếp nguồn vàng đang nằm “bất động” trong dân để phát triển hoạt động kinh doanh. Giải pháp này giúp kết nối hai bên: một bên có vàng nhưng đang bị “tắc”, còn bên kia là doanh nghiệp bất động sản đang cần vốn, qua đó giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn.

Bàn về vấn đề này, TS. Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, đánh giá cao giải pháp sáng tạo của Vinhomes. Giải pháp này hoàn toàn phù hợp với định hướng của Nhà nước về huy động vàng nhàn rỗi trong dân vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời mang lại lợi ích cho người dân đang nắm giữ vàng.

So sánh giữa vàng và bất động sản, TS. Lê Xuân Nghĩa, từng khẳng định, giá vàng tăng nhưng không nhanh như bất động sản . Ngay cả ở nước Mỹ, trong khoảng từ năm 1990 đến nay, giá bất động sản tăng 100 lần, giá vàng tăng 40 lần. Ở Việt Nam, giá bất động sản còn tăng mạnh hơn, một số nơi tăng lên tới 400 lần. Giá vàng tăng khoảng 40 lần. Dẫn ví dụ này để thấy, bất động sản tăng nhanh hơn vàng.

"Vì sao giá bất động sản tăng mạnh như vậy? Vì nguồn đất ngày càng khan hiếm, người càng nhiều hơn. Chính vì vậy, bất động sản vẫn sẽ còn tiếp tục tăng", TS. Lê Xuân Nghĩa nói thêm.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Kinh Luân, TV HĐQT, PTGĐ Đầu tư và Phát triển Thị trường Quốc tế, Tập đoàn Hòa Bình﻿ cũng nhận định đây là một chiến dịch rất thông minh của Vinhomes, biến lượng vàng nhàn rỗi trong dân thành sức mua bất động sản, đồng thời hỗ trợ dòng tiền bán hàng cho các dự án lớn từ đó có thể kích hoạt thanh khoản cho thị trường bất động sản.

Ở khía cạnh khác, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng đây trước tiên không phải là giải pháp mới. Theo ông, với các thế hệ trước, đất đai thường được định giá bằng “cây vàng”. Sau quá trình chống vàng hóa, khái niệm định giá bằng hàng chục hay hàng trăm triệu đồng/m2 mới trở nên phổ biến như hiện nay.

Theo ông Minh, vàng hiện chủ yếu mang giá trị nắm giữ chờ tăng giá chứ không thể tham gia trực tiếp vào hoạt động lưu thông như tiền mặt. Điều này khiến một lượng lớn tài sản bị “nhốt” trong két sắt của người dân, không tạo ra giá trị gia tăng hay vòng quay cho nền kinh tế. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn rất cần nguồn vốn để phát triển kinh doanh.

Có thể nói, vàng là tài sản của cá nhân nhưng cũng là nguồn vốn tài chính của xã hội. Vàng cất trữ trong tủ gây lãng phí nguồn lực vô cùng lớn, làm thiếu hụt nguồn vốn đầu tư . Tích trữ vàng chỉ là giải pháp yên tâm về tâm lý nhưng đánh đổi là chi phí cơ hội rất cao. Khi hàng trăm tấn vàng nằm bất động, nền kinh tế mất nguồn vốn rẻ và dài hạn. Nếu số vốn này được bơm vào nền kinh tế sẽ tạo vòng quay tiền tệ, kích thích sản xuất, tạo việc làm và sinh giá trị thặng dư.