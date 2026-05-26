Gần 5.000 người cùng “chạy đua” tiến độ: Công trình dùng 12.500 tấn kết cấu thép, 50.000 m2 kính đã về đích thần tốc và lập kỷ lục Đông Nam Á

Trung tâm Hội nghị Quốc gia là tổ hợp công trình đa năng có quy mô lớn hàng đầu tại Thủ đô. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, diện tích sàn khoảng 60.000 m2, với toà nhà chính 5 tầng và 1 tầng hầm, có độ cao 53m (tương đương tòa nhà 17 tầng). Dự án được khởi công vào tháng 11/2004 và hoàn thành cuối năm 2006.

Phương án kiến trúc của công trình được lựa chọn từ thiết kế “Lượn sóng biển Đông” của hai kiến trúc sư người Đức Meinhard Von Gerkan và Nikolaus Goetze. Lấy cảm hứng từ cảnh quan vịnh Hạ Long, công trình tạo nên hình khối hiện đại, mềm mại, hài hòa với thiên nhiên. Sau khi đưa vào sử dụng, đây được xem là một trong ba trung tâm hội nghị lớn nhất khu vực Đông Nam Á khi hoàn thành.

Theo đánh giá chuyên môn, một công trình phức hợp quy mô như vậy thường cần khoảng 3 năm để hoàn thiện. Tuy nhiên, với yêu cầu tiến độ cấp bách, gần 5.000 cán bộ, công nhân đã làm việc liên tục để đưa dự án về đích trong thời gian rút ngắn đáng kể.

Dữ liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, quá trình thi công đã sử dụng khối lượng vật liệu lớn, gồm hơn 14.000 tấn cốt thép, 12.500 tấn kết cấu thép, 34.000 m2 đá ốp lát và khoảng 50.000 m2 kính mặt đứng, mái.

Phía trước công trình là quảng trường rộng gần 10.000 m2, được tổ chức đồng bộ với hệ thống cây xanh, thảm cỏ và hồ điều hòa, góp phần cải thiện vi khí hậu khu vực.

Về hạ tầng giao thông, trung tâm được bố trí 3 bãi đỗ xe nổi và một gara ngầm với tổng sức chứa gần 1.100 ô tô, trong đó khu vực ngầm có thể tiếp nhận hơn 500 xe. Công trình cũng tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng như pin mặt trời và công nghệ địa nhiệt của Đức; hệ thống cửa và rèm được điều khiển tự động, nâng cao hiệu quả vận hành và tiện nghi sử dụng.

Không gian bên trong được tổ chức linh hoạt. Phòng họp chính tại tầng 2 có diện tích 4.256 m2, sức chứa 3.747 chỗ ngồi và có thể chia tách thành 2 không gian độc lập nhờ hệ thống vách ngăn tự động. Bên cạnh đó là gần 30 phòng họp quy mô khác nhau, cùng các khu chức năng như phòng khánh tiết, phòng tiệc và khu triển lãm.

Tất cả các không gian đều được trang bị hệ thống kỹ thuật hiện đại, bao gồm âm thanh, trình chiếu và các dịch vụ hỗ trợ như ngân hàng, bưu điện, nhà hàng, quầy bar… đáp ứng đa dạng nhu cầu tổ chức sự kiện.

Một điểm nhấn đáng chú ý là Trung tâm Báo chí và Truyền hình, gồm ba khu chức năng riêng biệt cho truyền hình, phát thanh và báo in. Khu vực này được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ truyền hình trực tiếp, hệ thống đường truyền ADSL và không gian làm việc chuyên biệt cho phóng viên, đảm bảo năng lực tác nghiệp tại các sự kiện quy mô lớn.