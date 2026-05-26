Siêu dự án gần 100.000 tỷ của liên danh Sun Group tại khu vực được mệnh danh là “hòn ngọc” của thành phố giàu nhất Việt Nam sẽ thu hồi gần 5.000 thửa đất trong năm nay

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh vừa có chỉ đạo về việc đẩy nhanh công tác phối hợp thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa.

Theo đó, lãnh đạo thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP.HCM cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát đề xuất của UBND phường Bình Quới.

Trên cơ sở này, các đơn vị phải tham mưu UBND TP.HCM trước ngày 30/5/2026 về phương án phối hợp, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mục tiêu là đảm bảo hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước tháng 10/2026, qua đó bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công.

Theo báo cáo của UBND phường Bình Quới, dự án có quy mô hơn 423 ha, trong đó diện tích thu hồi khoảng 403 ha, liên quan đến 4.866 thửa đất tại 9 khu phố.

Tính đến cuối tháng 4, địa phương đã phát hành 3.919 thông báo thu hồi đất, tương đương khoảng 80% tổng số thửa. Hơn 2.100 thửa đất đã được đo đạc, kiểm đếm để phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ; phần còn lại dự kiến hoàn tất trong tháng 5.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do quy mô giải phóng mặt bằng lớn, địa hình phức tạp, nhiều thửa đất diện tích rộng, xen kẽ nhiều loại cây trồng. Bên cạnh đó, việc liên hệ với chủ sử dụng đất gặp trở ngại do nhiều khu đất bỏ trống hoặc cho thuê, một số trường hợp phát sinh tranh chấp, chưa xác định rõ ranh giới hoặc hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh.

Được biết, dự án Bình Quới – Thanh Đa được quy hoạch từ năm 1992 nhưng suốt hơn 30 năm qua chưa thể triển khai, trở thành một trong những dự án treo kéo dài nhất TP.HCM dù đã nhiều lần điều chỉnh quy hoạch và thay đổi nhà đầu tư. Năm 2010, UBND TP.HCM đã thu hồi giấy phép đầu tư của Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn do dự án chậm triển khai. Đến năm 2015, liên doanh Tập đoàn Bitexco và Emaar Properties PJSC được chỉ định làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng, song sau đó dự án tiếp tục đình trệ khi đối tác nước ngoài rút lui.

Sau hơn 34 năm bị “treo” và nhiều lần thay đổi nhà đầu tư, liên danh do Sun Group đứng đầu đã được TP.HCM chấp thuận đầu tư dự án với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng.



Theo quy hoạch, khu đô thị có quy mô dân số khoảng 54.000 người, với hơn 25.500 căn nhà ở gồm chung cư, nhà liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và tái định cư. Quỹ đất dành cho nhà ở xã hội chiếm 20% diện tích đất ở theo quy định.

Ngoài chức năng nhà ở, dự án còn tích hợp hệ thống thương mại – dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa – thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, công viên, cây xanh và bến du thuyền. Các hộ dân thuộc diện di dời dự kiến được bố trí tái định cư tại Đơn vị ở số 1 dọc tuyến đường Bình Quới hiện hữu.