Vừa nhận đất triển khai siêu dự án 64.000 tỷ đồng, Sun Group tiếp tục được giao thêm đất làm KĐT 21ha tại hòn đảo được mệnh danh “đẹp nhất châu Á”

Tập đoàn Sun Group đang triển khai các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. (Ảnh: Người lao động)

UBND tỉnh An Giang mới đây đã có quyết định giao và cho Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc thuê đất với tổng diện tích gần 7 ha để thực hiện Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán tại đặc khu Phú Quốc.

Cụ thể, doanh nghiệp được địa phương giao khoảng 3,1 ha đất để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị để xây biệt thự và liền kề, có thu tiền sử dụng đất.

Đồng thời, cho thuê khoảng 0,3 ha đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (hạng mục đất nhà du lịch hỗn hợp, đất thương mại, dịch vụ), hình thức cho thuê đất trả tiền một lần.

Ngoài ra, doanh nghiệp được giao khoảng 3,5 ha để quản lý triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng như công viên cây xanh, bãi xe... Sau khi đầu tư xong thì bàn giao cho địa phương quản lý.

Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán có tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng, quy mô hơn 21 ha, tọa lạc trên sườn đồi, liền kề Bãi Đất Đỏ và Thị trấn Hoàng Hôn.

Dự án được định hướng phát triển như một đô thị sinh thái đa chức năng, tích hợp lưu trú, dịch vụ và thương mại, với quy hoạch giao thông thân thiện môi trường. Khi hoàn thiện, dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở lưu trú hiện đang rất cấp bách tại Phú Quốc và chuẩn bị tốt nhất cho APEC 2027.

Ngày 28/1, UBND đặc khu Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group đã khởi công Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán.﻿

Hai dự án APEC 2027 gồm Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán và Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ do Sun Group làm chủ đầu tư khởi công hồi tháng 1/2026.

Trước đó, tỉnh An Giang giao đất và cho Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc thuê đất tại đặc khu Phú Quốc để triển khai dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ.

Ngoài hai dự án trên, Sun Group còn được giao triển khai dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng. ﻿

Hồi giữa tháng 5/2026, Tập đoàn Sun Group và tỉnh An Giang ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Theo đó, 11 dự án hạ tầng giao thông, du lịch với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng sẽ triển khai đồng bộ tại Phú Quốc﻿

Hiện Sun Group gấp rút triển khai nhiều dự án hạ tầng, du lịch chiến lược tại Phú Quốc nhằm phục vụ APEC 2027, mở rộng không gian phát triển dài hạn cho đặc khu. Trong đó, dự án mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.975; tuyến đường sắt nhẹ đô thị (LRT) kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC; sân bay Phú Quốc mở rộng, đại lộ APEC, cùng nhiều tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Nam đảo... đều đang được cấp tập xây dựng để phục vụ cho sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế diễn ra vào năm sau.

Trong giai đoạn tiếp theo, khi 11 dự án hạ tầng, du lịch mới được vận hành, Phú Quốc sẽ là đặc khu đầu tiên trên cả nước có mạng lưới hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch đồng bộ, chuẩn quốc tế.﻿