Sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng bắt đầu tháo dỡ sau nhiều năm 'đóng băng'

Theo Duy Quốc | 26-05-2026 - 20:38 PM | Bất động sản

Sân vận động Chi Lăng – công trình được xây dựng từ nhiều thập niên trước, từng là biểu tượng thể thao nổi tiếng của Đà Nẵng và khu vực miền Trung đang bước vào giai đoạn tháo dỡ sau nhiều năm vướng mắc pháp lý, quy hoạch và xử lý tài sản liên quan các vụ án kinh tế.

Sân vận động Chi Lăng từng được xem là một phần ký ức của người dân Đà Nẵng. Đây là nơi diễn ra hàng loạt trận cầu sôi động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn hoàng kim của CLB SHB Đà Nẵng, từng được người hâm mộ gọi là “chảo lửa” của bóng đá miền Trung. Ảnh: Duy Quốc.

Ghi nhận của PV, tại khu vực sân vận động Chi Lăng, nhiều máy móc cùng nhân công đã được huy động để triển khai công tác tháo dỡ. Xe cơ giới liên tục hoạt động, phá bỏ các hạng mục bên trong sân vận động từng gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người dân thành phố.

Sau nhiều năm bỏ hoang, sân Chi Lăng hiện rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục hư hỏng, nhếch nhác; đất đá, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang bên trong khuôn viên. Các hạng mục liên quan cũng đang lần lượt được tháo dỡ.

Công nhân đang tất bật tháo dỡ các hạng mục bên trong sân vận động.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long là đơn vị thực hiện gói thầu đập phá, tháo dỡ và thanh lý tài sản tại sân vận động Chi Lăng với giá trị hơn 2,2 tỷ đồng. Công tác tháo dỡ được triển khai khẩn trương nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho việc đấu giá tài sản.

Liên quan khu đất này, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Đà Nẵng đã đưa ra đấu giá 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất tại khu vực sân vận động Chi Lăng, với giá khởi điểm hơn 9.706 tỷ đồng.

Việc bắt đầu tháo dỡ sân vận động Chi Lăng được xem là dấu mốc mới trong quá trình chỉnh trang, tái thiết khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng. Đồng thời, đây cũng là thời khắc khép lại hành trình của một sân bóng từng gắn với những trận cầu cuồng nhiệt và ký ức khó quên của người hâm mộ.

Khu vực quanh sân Chi Lăng hiện được quây tôn, lắp bảng thông báo và cấm người dân ra vào để đảm bảo an toàn. Từ một “thánh địa” bóng đá vang bóng một thời, sân Chi Lăng giờ chỉ còn tiếng máy móc, bụi công trường, khép lại hành trình của một biểu tượng thể thao giữa lòng Đà Nẵng.

Theo Duy Quốc

Tiền Phong

