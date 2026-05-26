Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuẩn bị thu hồi hơn 440ha đất tại 9 phường, xã Đồng Nai để triển khai tuyến chính hơn 46km đường Vành đai 4 - TP.HCM

Ngọc Lan | 26-05-2026 - 19:41 PM | Bất động sản

Thành phố Đồng Nai sẽ thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 443ha trên địa bàn 9 phường, xã để triển khai Đường vành đai 4 - TP.HCM.

Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh qua thành phố Đồng Nai dài hơn 46km từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cả cầu Thủ Biên). (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Đường vành đai 4 - TP.HCM đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai có chiều dài tuyến chính hơn 46km, được chia làm 2 dự án thành phần, theo báo Đồng Nai.

Trong đó, Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng gần 62km đường gom, đường bên sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

Dự án Thành phần 2-2, thực hiện theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP), sẽ đầu tư xây dựng tuyến chính cao tốc có chiều dài hơn 46km từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng.

Để thực hiện dự án, thành phố Đồng Nai sẽ thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 443ha trên địa bàn 9 phường, xã gồm: Xuân Đường, Xuân Quế, Dầu Giây, An Viễn, Bình An, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Bình Minh, Tân An.

Cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, đối với Dự án Thành phần 1-2, dự kiến trong tháng 5/2026 sẽ phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án. Dự kiến, dự án này sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 6/2026.

Đối với Dự án Thành phần 2-2, thành phố Đồng Nai cũng đang thực hiện đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư. Theo dự kiến, dự án này sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 9/2026.

Đường Vành đai 4 - TP.HCM là tuyến đường bộ có quy mô đầu tư lớn nhất vùng Đông Nam Bộ. Tuyến đường đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố gồm: thành phố Đồng Nai, TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Đây là tuyến đường đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Qua đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa từ các khu công nghiệp, khu đô thị đến các cảng biển, cảng hàng không và ngược lại.﻿

Ngọc Lan

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát Đạt “bắt tay” với Lotte làm dự án có 11 tòa tháp cao 50 tầng tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Phát Đạt “bắt tay” với Lotte làm dự án có 11 tòa tháp cao 50 tầng tại thành phố giàu nhất Việt Nam Nổi bật

"Đại gia phố núi" vang bóng một thời xin được giao lập hồ sơ đề xuất tuyến cao tốc gần 77.000 tỷ đồng, dài 258km chạy dọc Tây Nguyên

"Đại gia phố núi" vang bóng một thời xin được giao lập hồ sơ đề xuất tuyến cao tốc gần 77.000 tỷ đồng, dài 258km chạy dọc Tây Nguyên Nổi bật

Loạt thương hiệu đình đám đổ bộ Vincom Plaza Đan Phượng, nhà phố Vinhomes Wonder City hưởng lợi lớn

Loạt thương hiệu đình đám đổ bộ Vincom Plaza Đan Phượng, nhà phố Vinhomes Wonder City hưởng lợi lớn

19:30 , 26/05/2026
Vừa nhận đất triển khai siêu dự án 64.000 tỷ đồng, Sun Group tiếp tục được giao thêm đất làm KĐT 21ha tại hòn đảo được mệnh danh “đẹp nhất châu Á”

Vừa nhận đất triển khai siêu dự án 64.000 tỷ đồng, Sun Group tiếp tục được giao thêm đất làm KĐT 21ha tại hòn đảo được mệnh danh “đẹp nhất châu Á”

19:14 , 26/05/2026
Gần 5.000 người cùng “chạy đua” tiến độ: Công trình dùng 12.500 tấn kết cấu thép, 50.000 m2 kính đã về đích thần tốc và lập kỷ lục Đông Nam Á

Gần 5.000 người cùng “chạy đua” tiến độ: Công trình dùng 12.500 tấn kết cấu thép, 50.000 m2 kính đã về đích thần tốc và lập kỷ lục Đông Nam Á

19:13 , 26/05/2026
Siêu dự án gần 100.000 tỷ của liên danh Sun Group tại khu vực được mệnh danh là “hòn ngọc” của thành phố giàu nhất Việt Nam sẽ thu hồi gần 5.000 thửa đất trong năm nay

Siêu dự án gần 100.000 tỷ của liên danh Sun Group tại khu vực được mệnh danh là “hòn ngọc” của thành phố giàu nhất Việt Nam sẽ thu hồi gần 5.000 thửa đất trong năm nay

18:12 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên