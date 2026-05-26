Chuẩn bị thu hồi hơn 440ha đất tại 9 phường, xã Đồng Nai để triển khai tuyến chính hơn 46km đường Vành đai 4 - TP.HCM

Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh qua thành phố Đồng Nai dài hơn 46km từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cả cầu Thủ Biên). (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Đường vành đai 4 - TP.HCM đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai có chiều dài tuyến chính hơn 46km, được chia làm 2 dự án thành phần, theo báo Đồng Nai.

Trong đó, Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng gần 62km đường gom, đường bên sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

Dự án Thành phần 2-2, thực hiện theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP), sẽ đầu tư xây dựng tuyến chính cao tốc có chiều dài hơn 46km từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng.

Để thực hiện dự án, thành phố Đồng Nai sẽ thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 443ha trên địa bàn 9 phường, xã gồm: Xuân Đường, Xuân Quế, Dầu Giây, An Viễn, Bình An, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Bình Minh, Tân An.

Cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, đối với Dự án Thành phần 1-2, dự kiến trong tháng 5/2026 sẽ phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án. Dự kiến, dự án này sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 6/2026.

Đối với Dự án Thành phần 2-2, thành phố Đồng Nai cũng đang thực hiện đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư. Theo dự kiến, dự án này sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 9/2026.

Đường Vành đai 4 - TP.HCM là tuyến đường bộ có quy mô đầu tư lớn nhất vùng Đông Nam Bộ. Tuyến đường đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố gồm: thành phố Đồng Nai, TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Đây là tuyến đường đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Qua đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa từ các khu công nghiệp, khu đô thị đến các cảng biển, cảng hàng không và ngược lại.﻿