"Đại gia" bất động sản Masterise Homes, MIK Group, Sunshine Group... khuấy động cuộc đua căn hộ Hà Nội

Dự án Hanoi Seasons Garden dự kiến cung cấp ra thị trường Hà Nội khoảng hơn 4.000 căn hộ. (Ảnh: Văn Đoan)

Thị trường bất động sản Hà Nội bước vào chu kỳ mới với sự tăng tốc rõ rệt về nguồn cung sơ cấp. Dữ liệu từ đơn vị nghiên cứu thị trường Savills Việt Nam chỉ ra, trong năm 2026, thị trường dự kiến đón thêm khoảng 18.454 căn hộ mới, chủ yếu thuộc phân khúc hạng A và B theo các hướng phát triển chiến lược phía Đông, Tây và Bắc Hà Nội.

Đáng chú ý, cơ cấu nguồn cung hiện tại được định hình rõ nét thông qua loạt dự án quy mô lớn, có sự tham gia của các chủ đầu tư và nhà phát triển bất động sản lớn như Masterise Homes, MIK Group, Sunshine Group hay Tân Á Đại Thành.

Tại khu vực phía Tây Nam, trên trục đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, khu đất công nghiệp cũ (thường gọi là khu Cao - Xà - Lá) đã dừng hoạt động và chuyển đổi thành tổ hợp khu đô thị, nhà ở, thương mại và dịch vụ. Khu “đất vàng” rộng 11 ha này đã chính thức được động thổ xây dựng vào ngày 20/4.

Dự án Hanoi Seasons Garden có quy mô khoảng 11ha.

Dự án hiện do nhà phát triển Masterise Homes triển khai với tên thương mại Hanoi Seasons Garden . Tổ hợp này được thiết kế với quy mô gồm 8 tòa tháp căn hộ và 2 tòa văn phòng có chiều cao 35-46 tầng. Dự án dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng hơn 4.000 căn hộ cao cấp, đáp ứng quy mô dân số dự kiến 9.710 người.

Cách đó không xa, tại số 54 đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm cũ), tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Mic Tố Hữu đã chính thức hoàn thiện quy trình pháp lý đầu tư trên tổng diện tích 2,3 ha. Với tổng vốn đầu tư khoảng 3.200 tỷ đồng, dự án sẽ cung ứng cho thị trường 1 tòa tháp chung cư cao 42 tầng bao gồm 603 căn hộ cao cấp và sky villas, đi kèm khối nhà phố thương mại thấp tầng gồm 104 căn liền kề. Dự án đặt mục tiêu bàn giao đồng bộ vào cuối năm 2029.

Dọc theo trục Đại lộ Thăng Long hướng về huyện Hoài Đức, MIK Group tiếp tục bổ sung nguồn cung lớn thông qua dự án Imperia Sky Park Nam An Khánh (nằm tại ô đất HH3 thuộc Khu đô thị Vista Nam An Khánh). Trên tổng quy mô gần 4 ha, nhà phát triển này xây dựng hệ thống 6 tòa tháp chung cư cao từ 31 đến 40 tầng. Phân khúc này cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 căn hộ từ loại hình studio, căn hộ gia đình đến duplex và penthouse.

Tại cực tăng trưởng phía Bắc và phía Tây Hà Nội, phân khúc căn hộ ghi nhận sự gia tăng nguồn cung đáng kể khi Sunshine Group triển khai khởi công, động thổ đồng loạt nhiều tổ hợp cao tầng quy mô lớn trên các quỹ đất trung tâm.

Đầu tháng 3/2026, tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), dự án Noble West Lake Ha Noi đã chính thức được khởi công. Tổ hợp này quy hoạch trên tổng diện tích đất gần 6 ha, nằm đối diện tổ hợp thương mại Lotte Mall West Lake Hanoi. Quy mô xây dựng của dự án bao gồm 12 tòa tháp chung cư cao 40 tầng cùng hệ thống 3 tầng hầm thông nhau, tập trung vào phân khúc căn hộ và biệt thự trên không diện tích lớn.

Noble West Lake Ha Noi thuộc KĐT Ciputra, đối diện Lotte Mall, tiếp giáp Võ Chí Công.

Tại phường Phú Thượng, nhà phát triển này đồng thời tiến hành động thổ dự án Sunshine River Park . Dự án được quy hoạch nằm sát trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, chung cư cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng đạt gần 134.000 m². Cơ cấu sản phẩm tại đây định hình ở phân khúc căn hộ cao cấp, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực tại khu vực trung tâm phía Bắc.

Dịch chuyển sang trục phía Tây, nguồn cung căn hộ cũng được bổ sung thông qua việc động thổ dự án Sunshine Continental . Dự án tọa lạc tại giao điểm đường Trần Bình – Nguyễn Hoàng thuộc phường Từ Liêm. Đây là một trong số ít các dự án cao tầng mới được phê duyệt và triển khai trên quỹ đất còn sót lại tại trung tâm khu vực Mỹ Đình. Theo thiết kế, tòa tháp chung cư này có quy mô cao 30 tầng và 3 tầng hầm đỗ xe.

Dự án Meyhomes Galleria Hoàng Mai tại đường Vĩnh Hưng đang được triển khai trên khu đất rộng 2,9 ha.

Khu vực phía Nam thủ đô, trọng điểm là quận Hoàng Mai (cũ), nguồn cung mới đến từ dự án của Tân Á Đại Thành. Dự án Meyhomes Galleria Hoàng Mai tại đường Vĩnh Hưng đang được triển khai trên khu đất rộng 2,9 ha với tổng mức đầu tư 3.027 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm 2 tòa tháp căn hộ cao 35 tầng cung cấp ra thị trường 1.095 căn hộ sở hữu lâu dài.

Dự án thứ 2 của chủ đầu tư này là Galia Hanoi nằm trên mặt tiền đường Đỗ Mười (phường Yên Sở) đã thực hiện các bước khởi công đầu tiên. Dự án xây dựng 1 tòa tháp căn hộ cao 33 tầng nổi và 3 tầng hầm, dự kiến cung cấp cho thị trường khu Nam 798 căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài từ 1 đến 3 phòng ngủ.

Tại khu vực phía Đông và Đông Nam, hạ tầng kết nối qua sông Hồng tiếp tục là đòn bẩy thúc đẩy các chủ đầu tư mở rộng ranh giới phát triển sang các khu vực ngoại thành.

Tại khu vực Long Biên, dự án The Magnolia (đường Nguyễn Gia Bồng, phường Bồ Đề) do Tập đoàn MIK Group làm nhà phát triển dự án được triển khai trên diện tích đất 2,29 ha. Quy mô dự án gồm 3 tòa tháp cao 33 tầng, trong đó có 1 tòa tháp văn phòng và 2 tòa căn hộ. Tổ hợp này cung cấp cho thị trường hơn 500 căn hộ.

Dữ liệu: CafeF tổng hợp

Theo đánh giá từ Savills Hà Nội, phần lớn các dự án nguồn cung mới này đều nằm ngoài khu vực lõi trung tâm. Điều này cho thấy xu hướng dịch chuyển không gian phát triển của thị trường đã diễn ra rõ nét trong những năm gần đây.

Diễn biến này cũng phản ánh việc thị trường đang “đi trước” các định hướng quy hoạch, khi người mua nhà và dòng vốn đầu tư đã chủ động dịch chuyển ra các khu vực có quỹ đất lớn, hạ tầng cải thiện và khả năng phát triển các khu đô thị quy mô lớn.

Trong bối cảnh đó, quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm của Hà Nội được xem là bước đi mang tính chiến lược dài hạn, giúp củng cố và tăng tốc xu hướng dịch chuyển vốn đã hình thành trên thị trường.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhận định các khu vực ngoài trung tâm đang nổi lên nhờ lợi thế kết nối ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, khi các cây cầu mới đi vào vận hành sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng khả năng tiếp cận khu vực trung tâm, từ đó tạo áp lực cạnh tranh và thúc đẩy mặt bằng giá trị cho các dự án cao tầng mới.

Đánh giá về nguồn cung căn hộ Hà Nội trong quý II/2026, bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, Quản lý kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn cho hay, thị trường đang ghi nhận một tín hiệu tích cực khi có nhiều dự án chuẩn bị ra hàng trong thời gian tới. Cụ thể, tại Hà Nội có khoảng 16 dự án dự tính mở bán.

Về mặt giá bán, nguồn cung mới tại Hà Nội thể hiện sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc. Một số dự án có mức giá khoảng 60-70 triệu đồng/m2, một số dự án thuộc phân khúc trung cấp dao động từ khoảng 90-100 triệu đồng/m2, trong khi vẫn có những dự án cao cấp có giá lên tới 200 triệu đồng/m2. Điều này cho thấy nguồn cung mới đang cung cấp nhiều lựa chọn về giá cho người mua nhà, từ nhu cầu ở thực đến phân khúc cao cấp.