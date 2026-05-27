Chính thức rà soát đất đai để triển khai siêu dự án 162.000 tỷ, đi qua sân vận động có mái che lớn nhất thế giới

UBND xã Thường Tín vừa bắt đầu triển khai rà soát, thu thập thông tin các thửa đất nhằm xác định ranh giới, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất và bố trí tái định cư phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Hiện UBND xã Thường Tín đang tập trung rà soát hồ sơ, thu thập thông tin, tài liệu và triển khai đo đạc đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vi dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Lãnh đạo UBND xã Thường Tín cho biết, việc thu thập thông tin nhằm xác định chính xác ranh giới, diện tích, loại đất và hiện trạng sử dụng của từng thửa đất nằm trong chỉ giới dự án, qua đó bảo đảm cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, dữ liệu thu thập được sẽ là căn cứ để lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Các đơn vị liên quan đối chiếu bản đồ để xác định vị trí mốc giới (ảnh: Báo Hà Nội Mới).

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ sở để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, giúp các cơ quan, đơn vị liên quan có đầy đủ dữ liệu để thực hiện các bước tiếp theo, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong người dân.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 15/5 và kéo dài cho đến khi hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. UBND xã Thường Tín đã chủ động thành lập các tổ công tác gồm đại diện các bộ phận chuyên môn của xã, Phòng Kinh tế, các thôn, khu dân cư cùng đơn vị đo đạc địa chính...

Theo quy hoạch, đoạn tuyến đi qua xã Thường Tín có chiều dài hơn 3,6 km trên tổng chiều dài 36,3 km của toàn dự án, ảnh hưởng tới 846 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 36 ha.

Theo lãnh đạo địa phương, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước tháng 10/2026. Với khối lượng công việc lớn trong khi thời gian gấp rút, xã Thường Tín mong muốn người dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Toàn cảnh Quốc lộ 1A.

Trước đó, ngày 19/5, UBND TP Hà Nội cùng Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 161.994 tỷ đồng (tương đương gần 6 tỷ USD), do liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Vân và CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai thực hiện.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang lên tới 90 m, gồm 10 làn xe tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng vào năm 2027. Khi hoàn thành, trục không gian Quốc lộ 1A không chỉ giúp mở rộng không gian phát triển đô thị phía Nam Hà Nội mà còn được kỳ vọng trở thành tuyến giao thông chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tái thiết đô thị dọc hành lang Quốc lộ 1A.