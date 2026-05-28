Việt Nam sở hữu một đại lộ đô thị rộng tới 10 làn xe: Nơi hội tụ hàng loạt bất động sản đình đám, có dự án chung cư giá nơi lên tới hơn 500 triệu đồng/m2

Tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt thuộc dự án Đông – Tây có chiều dài khoảng 13,4 km, bắt đầu từ khu vực cửa ngõ phía Đông tại quận 1, chạy dọc kênh Bến Nghé – Tàu Hủ và kéo dài đến Quốc lộ 1 thuộc quận Bình Tân. Với mặt cắt rộng từ 60 đến hơn 70 m, nhiều đoạn được tổ chức tới 8 - 10 làn xe, đây là một trong những đại lộ đô thị có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Đại lộ Võ Văn Kiệt là hạng mục quan trọng nhất của dự án Đại lộ Đông – Tây, công trình hạ tầng từng có tổng vốn đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng. Tuyến đường được đưa vào khai thác từ năm 2009 và hoàn thiện toàn bộ cùng hầm vượt sông Sài Gòn Thủ Thiêm vào năm 2011, tạo nên trục kết nối xuyên tâm hiện đại bậc nhất thành phố.

Trước khi đại lộ này được hình thành, khu vực dọc kênh Tàu Hủ – Bến Nghé từng là nơi có mật độ dân cư dày đặc, nhiều tuyến đường nhỏ hẹp và thường xuyên ùn tắc. Sau quá trình chỉnh trang đô thị quy mô lớn, hàng chục nghìn căn nhà ven kênh được di dời, trả lại không gian thông thoáng và mở ra trục giao thông chiến lược nối khu Đông với khu Tây TP.HCM.

Điểm đặc biệt của đại lộ Võ Văn Kiệt là vị trí chạy song song với tuyến kênh dài hàng chục km. Một bên là dòng kênh rộng với công viên, đường dạo và hệ thống chiếu sáng hiện đại; bên còn lại là những cao ốc văn phòng, khu dân cư. Khi đêm xuống, khu vực này trở thành một trong những tuyến đường có cảnh quan ấn tượng nhất TP.HCM.

Không chỉ giúp giảm áp lực giao thông, đại lộ Võ Văn Kiệt còn tạo cú hích rất lớn cho thị trường bất động sản suốt hơn một thập kỷ qua. Dọc hai bên đại lộ hiện quy tụ hàng loạt dự án cao cấp và khu đô thị quy mô lớn của nhiều “ông lớn” bất động sản.

Tại khu vực trung tâm quận 1, các dự án hạng sang như Grand Marina Saigon, The Grand Manhattan hay Saigon Royal sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với đại lộ và hầm Thủ Thiêm. Trong đó, Grand Marina Saigon hiện là một trong những dự án căn hộ đắt đỏ nhất Việt Nam với mức giá đã ghi nhận 15.000-20.000 USD/m2 (395-526 triệu đồng/m2).

Một số hướng tại Grand Marina Saigon có tầm nhìn bao quát đại lộ Võ Văn Kiệt.

Ở phía bên kia sông Sài Gòn, khu đô thị mới Thủ Thiêm – nơi được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế – cũng hưởng lợi lớn từ tuyến đại lộ này thông qua hầm Thủ Thiêm. Nhiều dự án quy mô lớn như Empire City, The Metropole Thủ Thiêm, Sala Đại Quang Minh và The River Thủ Thiêm đang hình thành nên một cụm bất động sản cao cấp.

Không chỉ khu vực trung tâm, các quận 5, 6, 8 và Bình Tân dọc đại lộ Võ Văn Kiệt cũng chứng kiến làn sóng phát triển bất động sản mạnh mẽ. Nhiều dự án như Diamond Riverside, D-Homme, Green River, Asiana Capella hay các khu dân cư tại Bình Tân liên tục tăng giá nhờ lợi thế kết nối nhanh về trung tâm.﻿

Theo ghi nhận của thị trường, giá bất động sản dọc đại lộ Võ Văn Kiệt đã tăng mạnh trong hơn 10 năm qua. Tại khu vực Thủ Thiêm và quận 1, nhiều dự án đang được giao dịch ở mức từ 150 - 500 triệu đồng/m2, trong khi mặt bằng căn hộ tại quận 6, quận 8 hay Bình Tân cũng dao động khoảng 50 - 90 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Đáng chú ý, TP.HCM hiện còn đang đề xuất kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt thêm khoảng 15 km từ Quốc lộ 1 tới khu vực giáp ranh Tây Ninh với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng.

Theo đề xuất, tuyến đường mới sẽ có mặt cắt khoảng 60 m với quy mô từ 6 - 10 làn xe, kết nối trực tiếp với Vành đai 3 và các tuyến giao thông liên tỉnh. Dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng trục Đông – Tây của TP.HCM, đồng thời tạo thêm động lực phát triển đô thị và bất động sản khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý II năm nay sau khi dự án được phê duyệt. Công trình khởi công vào quý II/2027, hoàn thành cuối năm 2029.

Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ giúp giảm tải cho Quốc lộ 1, Trần Văn Giàu hay Tỉnh lộ 10 mà còn tăng cường kết nối logistics giữa TP.HCM với Tây Ninh và khu vực Tây Nam Bộ.