Hộ khẩu ở quê nhưng mua nhà ở xã hội tại Hà Nội: Xin giấy xác nhận ở đâu để không bị loại hồ sơ?

- Luật sư Bùi Đức Nhã - Công ty Luật TNHH Tuệ Anh tư vấn: Theo quy định tại Điều 78 Luật Nhà ở 2023 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy định: Đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 13 Điều 76 của Luật này mua, thuê mua NƠXH thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Điều kiện về nhà ở: Đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 13 Điều 76 của Luật này để được mua, thuê mua NƠXH thì phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng NƠXH đó, chưa được mua hoặc thuê mua NƠXH, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng NƠXH đó hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án NƠXH nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu; trường hợp thuộc đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 45 của Luật này thì phải không đang ở nhà ở công vụ. Chính phủ quy định chi tiết điểm này;

Lưu ý quan trọng cho người lao động ngoại tỉnh: Đối với trường hợp bạn đang làm việc tại Hà Nội nhưng chưa có hộ khẩu thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú, bạn vẫn được quyền đăng ký mua NƠXH tại đây.

Về việc xin xác nhận về điều kiện nhà ở, pháp luật hiện hành chia việc xác nhận điều kiện nhà ở thành hai trường hợp chính với hai cơ quan thẩm quyền khác nhau:

Trường hợp 1: Bạn chưa từng đứng tên sở hữu bất kỳ nhà ở hay đất ở nào tại địa phương có dự án (căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị định 100/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 54/2026/NĐ-CP).

Mẫu đơn là mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 08/2026/TT-BXD. Cơ quan thực hiện là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án NƠXH xác nhận (thường là Văn phòng/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai). Khi bạn nộp đơn theo mẫu, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra trên cơ sở dữ liệu địa chính toàn tỉnh/thành phố đó để xác nhận bạn và vợ/chồng (nếu có) không đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở... Thời gian là trong thời hạn 7 kể từ ngày nhận được giấy đề nghị xác nhận về điều kiện nhà ở.

Trường hợp 2: Bạn đã có nhà tại địa phương đó nhưng diện tích thấp hơn 15m2 sàn/người (căn cứ khoản 2 Điều 29 Nghị định 100/2024/NĐ-CP).

Mẫu đơn là mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BXD.

Điều kiện là diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình phải thấp hơn 15m² sàn/người. Cơ quan thực hiện là UBND cấp xã nơi bạn đang cư trú (đăng ký thường trú hoặc tạm trú) sẽ thực hiện việc xác nhận này. UBND cấp xã sẽ thực hiện việc xác nhận cho gia đình bạn trong thời gian không quá 7 ngày.