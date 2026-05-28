Không để phát sinh ‘giấy phép con’, thủ tục hành chính mới gây khó cho người dân, doanh nghiệp

Mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, công tác xây dựng thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, đồng thời là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các bộ, ngành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng thể chế, pháp luật và các quy định.

Ông yêu cầu các bộ, ngành phải bảo đảm tính đồng bộ giữa luật, nghị định và thông tư. Các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật phải được xây dựng và ban hành đồng thời với thời điểm luật có hiệu lực; không để phát sinh giấy phép con, thủ tục hành chính mới hoặc các quy định gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: VGP

Trong bối cảnh đời sống kinh tế - xã hội thay đổi nhanh, pháp luật phải bảo đảm tính ổn định, khả thi, đi vào cuộc sống và thực hiện được lâu dài", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, năm 2026, Bộ phải xây dựng 103 văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Xây dựng định kỳ hàng tháng rà soát, kiểm đếm tiến độ; các đơn vị chậm đều được kiểm điểm, xử lý ngay, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Các ý kiến tại cuộc họp khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, có phạm vi quản lý rộng, tác động xã hội lớn, liên quan trực tiếp đến nhà ở, bất động sản, xây dựng và nhiều lĩnh vực khác. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và khả năng thực thi ngay khi ban hành.

Trao quyền tự chủ, xóa bỏ giấy phép con

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, đến nay, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 20/29 văn bản được giao, là một trong 3 bộ được biểu dương về cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng vẫn còn tình trạng chậm trễ trong xây dựng, ban hành một số nghị định và văn bản quy phạm pháp luật, chủ yếu do nguyên nhân chủ quan từ xây dựng dự thảo văn bản, lấy ý kiến các bộ, cơ quan đến công tác thẩm định, tiếp thu giải trình ý kiến.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, luật chỉ quy định những vấn đề khung, có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động thì giao Chính phủ, bộ, ngành, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

Ông cũng yêu cầu Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo trực tiếp công tác xây dựng pháp luật, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xây dựng, Luật Hàng không dân dụng, ông đề nghị bảo đảm phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục hành chính, kết hợp giữa trao quyền tự chủ, xóa bỏ giấy phép con với tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thực hiện chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm...