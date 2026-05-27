Quảng Ninh lên phương án sắp xếp thôn, bản, khu phố

Theo Hoàng Dương | 27-05-2026 - 20:04 PM | Bất động sản

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại thôn, bản, khu phố và báo cáo trước ngày 3/6/2026 nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 2075/UBND-TH để triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn , tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Ninh, việc sắp xếp thôn, bản, khu phố phải bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ cũng như yêu cầu quản lý thực tiễn của địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quá trình triển khai phải xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù như lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Đồng thời, việc sắp xếp phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng tại cơ sở.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND các xã, phường, đặc khu rà soát toàn bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn để xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại. Trong đó, phương án phải bao gồm nội dung kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp.

Các địa phương phải báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi gửi UBND tỉnh qua Sở Nội vụ, hoàn thành trước ngày 3/6/2026.

Sở Nội vụ được giao hướng dẫn các địa phương rà soát, xây dựng phương án đối với các thôn, bản, khu phố chưa bảo đảm tiêu chí; đồng thời tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, khu phố năm 2026 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5/6/2026.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc sắp xếp cũng như chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

