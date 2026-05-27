“Siêu ga” Thủ Thiêm được thúc tiến quy hoạch, mở đường khai phá quỹ đất vàng TOD ở TP.HCM

Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận của Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng sau buổi thị sát và họp liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua sân bay Sân bay Long Thành và ga Ga Thủ Thiêm.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu đẩy nhanh tiến độ quy hoạch khu vực ga Thủ Thiêm nhằm tạo nền tảng pháp lý và đồng bộ hạ tầng để TP.HCM phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development).

Theo Bộ Xây dựng, hành lang pháp lý để TP.HCM khai thác quỹ đất TOD quanh các nhà ga đường sắt hiện đã tương đối đầy đủ, dựa trên Luật Đường sắt mới cùng các cơ chế đặc thù dành cho đường sắt đô thị và TP.HCM.

Dự kiến quỹ đất quy hoạch TOD quanh tổ hợp ga Thủ Thiêm (Ảnh: Liên danh tư vấn)

TOD là mô hình phát triển đô thị mật độ cao quanh các đầu mối giao thông công cộng lớn như metro hay ga đường sắt. Mô hình này được kỳ vọng vừa tạo nguồn thu ngân sách, vừa tái thiết đô thị, tăng lượng khách cho hệ thống giao thông công cộng và giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM căn cứ quy hoạch các tuyến đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị tại ga Thủ Thiêm để xây dựng quy hoạch TOD phù hợp, đồng thời ưu tiên tối đa quỹ đất phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang được Ban Quản lý dự án Thăng Long tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư. Quy mô và phạm vi đất dành cho ga đường sắt tốc độ cao sẽ tiếp tục được tối ưu trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED).

Để hỗ trợ địa phương, Bộ Xây dựng cho biết sẽ chỉ đạo chủ đầu tư ưu tiên nghiên cứu trước khu vực ga Thủ Thiêm nhằm phối hợp kịp thời với TP.HCM trong thiết kế ga đường sắt đô thị và lập quy hoạch TOD.

Hệ thống đường sắt liên vùng. (Đồ họa: Hân Dao)

Trước đó, Sơn Kim Group đã được UBND TP.HCM giao nghiên cứu quy hoạch TOD khu vực ga Thủ Thiêm với diện tích khoảng 29,5ha.

Không chỉ ga Thủ Thiêm, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu rà soát kỹ phương án kết nối đường sắt trong phạm vi sân bay Long Thành. Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, trục chính sân bay này dự kiến có tới 3 tuyến đường sắt đi qua gồm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Metro Thủ Thiêm - Long Thành và Metro Suối Tiên - Long Thành, tiềm ẩn nguy cơ quá tải hạ tầng.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng giao Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với các bên liên quan nghiên cứu kỹ các phương án kết nối nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, hạn chế xung đột quy hoạch và tạo thuận lợi cho vận hành, bảo trì cũng như di chuyển của hành khách.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ phương án kết nối và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả đầu tư dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành.