Lộ diện “miền đất hứa” của bất động sản hàng hiệu thế giới

Từ công trình bất động sản đến biểu tượng thời đại

Khởi nguồn của bất động sản hàng hiệu (branded residences) bắt đầu từ khách sạn The Sherry-Netherland tại New York những năm 1920, khi lần đầu tiên khái niệm “sống trong khách sạn” với dịch vụ và tiện ích chuẩn 5 sao được hiện thực hóa. Từ nền tảng đó, các thương hiệu khách sạn danh tiếng như The Ritz-Carlton, St. Regis hay Four Seasons đã góp phần định hình và nâng tầm phân khúc bất động sản hàng hiệu trên toàn cầu.

Trên hành trình đó, bất động sản hàng hiệu không chỉ dừng lại ở việc sao chép mô hình ban đầu, mà còn biến đổi để trở thành những công trình biểu tượng độc đáo phản ảnh văn hoá và phong cách sống của từng thành phố. Từng công trình mang “chữ ký” của các thương hiệu xa xỉ toàn cầu chính là minh chứng cho sự giao thoa giữa di sản, nghệ thuật và khát vọng vĩnh cửu về đẳng cấp.

The Ritz-Carlton Residences NoMad khẳng định vị thế biểu tượng của bất động sản hàng hiệu với trải nghiệm sống chuẩn Ritz-Carlton giữa Manhattan thịnh vượng

New York – sân khấu của những giấc mơ táo bạo

Tại trung tâm Nomad sôi động, The Ritz-Carlton Residences NoMad khẳng định vị thế biểu tượng của bất động sản hàng hiệu với trải nghiệm sống chuẩn Ritz-Carlton giữa Manhattan thịnh vượng. Trong khi đó, Baccarat Hotel & Residences cho thấy sức hút của các thương hiệu xa xỉ ngoài lĩnh vực khách sạn khi biến không gian sống thành tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn di sản và đặc quyền riêng biệt.

London – vẻ đẹp lịch lãm của truyền thống

Nếu New York tôn vinh sự táo bạo, thì London lại chạm đến trái tim bằng di sản. The OWO Residences by Raffles là minh chứng cho giá trị bảo tồn di sản trong bất động sản hàng hiệu khi hồi sinh tòa nhà Old War Office lịch sử thành 85 căn hộ độc bản. Kết hợp kiến trúc Baroque cổ điển cùng dịch vụ đẳng cấp từ Raffles, dự án không chỉ mang đến trải nghiệm sống xa hoa mà còn khẳng định sức hút bền vững của những tài sản gắn với di sản và thương hiệu toàn cầu.

Doha – ốc đảo xa hoa giữa lòng Trung Đông

Ở vùng Vịnh, The St. Regis Marsa Arabia Island nâng tầm chuẩn sống xa xỉ với mô hình đảo biệt lập giữa The Pearl-Qatar. Sở hữu dịch vụ quản gia đặc trưng của St. Regis cùng hệ tiện ích đẳng cấp, dự án trở thành biểu tượng cho sự riêng tư tuyệt đối, đồng thời mang đến giá trị đầu tư dài hạn nhờ quyền sở hữu vĩnh viễn và cơ hội cư trú tại Qatar.

Từ New York, London đến Doha, mỗi công trình biểu tượng đều phản chiếu một chuẩn mực sống riêng biệt, nhưng hành trình của bất động sản hàng hiệu chưa dừng lại ở những kinh đô xa xỉ truyền thống. Khi nhu cầu sở hữu tài sản gắn với thương hiệu toàn cầu ngày càng gia tăng, Châu Á đang dần trở thành tâm điểm tiếp theo của bất động sản hàng hiệu quốc tế.

Đến Châu Á - "miền đất hứa" tiếp theo của bất động sản hàng hiệu

Nếu Trung Đông khẳng định vị thế bằng những công trình xa hoa tráng lệ, thì châu Á đang trỗi dậy như “miền đất hứa” tiếp theo của bất động sản hàng hiệu. Làn sóng mở rộng này được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp giàu có (HNWI), cùng sức hấp dẫn của khu vực như một điểm đến nghỉ dưỡng và ngôi nhà thứ hai hàng đầu thế giới.

Marina Bay Sands cho thấy một biểu tượng đô thị, khi được vận hành đúng chuẩn, có thể trở thành cỗ máy kinh tế thực thụ.

Hơn hai thập kỷ qua, các đô thị lớn tại châu Á và Trung Đông đã bước vào một cuộc đua mới: kiến tạo những điểm đến tích hợp đủ tầm vóc trở thành biểu tượng. Mô hình mixed-use landmark vì thế nổi lên như một ngôn ngữ phát triển đô thị đặc biệt, không còn là tổ hợp đa chức năng, hội tụ khách sạn, căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại cùng hiện diện trong một khu đất, theo định nghĩa truyền thống.

Ở cấp độ cao hơn, mixed-use landmark là điểm đến có khả năng tự vận hành như một hệ sinh thái đô thị thu nhỏ, đồng thời trở thành minh chứng cho sức sống, năng lực tổ chức, và cả vị thế của một thành phố.

Kể từ khi khai trương năm 2010, Marina Bay Sands tại Singapore là một trong những ví dụ điển hình cho ý nghĩa: tác động của công trình biểu tượng không chỉ dừng ở ấn tượng thị giác.

Được thiết kế ngay từ đầu như một mixed-use landmark với Burj Khalifa là tâm điểm, tổ hợp Downtown Dubai đã kéo theo hàng tỷ USD giá trị du lịch, bất động sản và đầu tư toàn cầu, cũng như tái định vị bản sắc kinh tế Dubai.

Trong Burj Khalifa, chúng ta nhìn thấy sự chiến thắng của tầm nhìn Dubai.

Điểm chung của các dự án biểu tượng tại Singapore, Dubai hay Thái Lan gần đây hoàn toàn không phải những thông số đồ sộ. Đó là năng lực tạo ra một hệ sinh thái vận hành nhất quán, ở chất lượng cao nhất trong nhiều thập kỷ, là cơ sở hạ tầng của tham vọng quốc gia.

Nghiên cứu từ Lincoln Institute of Land Policy (Đại học Washington, 2020) cũng chỉ ra, các dự án mixed-use có tác động lan tỏa rõ rệt lên giá trị bất động sản xung quanh, thông qua hiệu ứng agglomeration và externality, khi mật độ chức năng tăng, giá trị toàn khu vực được kéo lên theo.

Trong thời đại mà sự chú ý toàn cầu là một loại tài sản, một công trình biểu tượng làm được điều không chiến dịch truyền thông nào thay thế được: khiến thế giới nhớ đến một thành phố, chỉ bằng một hình ảnh duy nhất.

Trong cuộc đua của hàng hiệu ấy, Việt Nam cũng xuất hiện One Central Saigon tại lõi trung tâm TP.HCM mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một dự án bất động sản. One Central Saigon được kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn tiên phong - như cách Marina Bay Sands định hình diện mạo Singapore hay Burj Khalifa tái định vị Dubai trên bản đồ xa xỉ toàn cầu.

Sở hữu vị trí đối diện Chợ Bến Thành, kết nối trực tiếp ga Metro trung tâm cùng sự đồng hành của những thương hiệu hospitality hàng đầu thế giới, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến biểu tượng, góp phần định hình chuẩn sống quốc tế và đưa TP.HCM tiến gần hơn tới bản đồ các điểm đến xa xỉ toàn cầu.

One Central Saigon đặt ra một tuyên ngôn tương tự cho TP.HCM: Việt Nam đã sẵn sàng có một công trình mang chuẩn mực quốc tế.

Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ cùng sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và giới thượng lưu, Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề để chuyển mình thành một điểm đến toàn cầu mới của khu vực. Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thành vị thế,Việt Nam cần nhiều hơn những dự án cao cấp đơn lẻ, mà cần các công trình bất động sản hàng hiệu mang tính biểu tượng thời đại, đủ tầm để định hình chuẩn sống và nâng tầm hình ảnh đô thị.



