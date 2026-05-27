TP.HCM đề xuất loạt cơ chế “vượt khung” để trở thành đô thị toàn cầu

Sáng 27/5, UBND TP.HCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt với sự tham dự của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện nhiều hiệp hội, tập đoàn lớn.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Được cho rằng TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá nhờ chủ trương cho phép xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là nền tảng thể chế được kỳ vọng tạo môi trường đầu tư ổn định, lâu dài cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: UBND)

Theo ông Được, các cơ chế đặc thù trước đây như Nghị quyết 98 đã tạo động lực đáng kể cho thành phố nhưng vẫn mang tính thời hạn. Vì vậy, dự thảo luật mới cần kế thừa những cơ chế hiệu quả, đồng thời mạnh dạn đề xuất các chính sách vượt khung pháp luật hiện hành để xây dựng TP.HCM thành “siêu đô thị quốc tế”.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là cho phép TP.HCM triển khai mạnh mô hình TOD là phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng quanh các tuyến metro. Thành phố được đề xuất quyền đầu tư kết hợp nhà ở, thương mại dịch vụ và hạ tầng công cộng tại các khu vực nhà ga, depot metro nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị.

Dự thảo cũng mở rộng cơ chế khai thác không gian ngầm, không gian tầm thấp và tầm cao phục vụ giao thông, logistics và hạ tầng đô thị.

Góp ý cho dự thảo, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất bổ sung cơ chế “quyền chuyển đổi không gian” (TDR), cho phép chuyển quyền phát triển xây dựng từ khu vực này sang khu vực khác nhằm phục vụ bảo tồn di sản, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng.

HoREA cũng kiến nghị TP.HCM được chủ động xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất riêng để tránh đẩy giá nhà tăng mạnh khi áp dụng bảng giá đất mới. Theo hiệp hội, nếu áp dụng cứng cách tính hiện nay, chi phí đất của nhiều dự án nhà ở thương mại có thể tăng gấp 2-3 lần.

Ngoài ra, hiệp hội còn đề xuất ưu tiên nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang có nơi làm việc cách nhà từ 20 km trở lên; đồng thời tháo gỡ vướng mắc cho các dự án cải tạo chung cư cũ.

Đáng chú ý, tại hội thảo, ông Nguyễn Thế Duy, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex đề xuất bổ sung mô hình “Khu Tự do Đổi mới Sáng tạo về Khoa học – Công nghệ – Giáo dục Quốc tế” (STEI-FIZ) vào dự thảo luật.

Theo đề xuất, STEI-FIZ sẽ là hệ sinh thái tích hợp giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo quốc tế, đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao trong cùng một không gian thể chế đặc thù, với cơ chế tự do hóa mạnh để thu hút nhân tài và dòng vốn công nghệ toàn cầu.

Becamex cho rằng nếu được luật hóa, mô hình này có thể giúp TP.HCM hình thành động lực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cạnh tranh giữa các đô thị toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào chất lượng nhân lực và năng lực công nghệ.







