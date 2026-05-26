Thị trường bất động sản hàng hiệu Việt Nam: “cuộc đua không cân sức”

Trong chưa đầy một thập kỷ, Việt Nam đã đi một chặng đường dài từ vị thế “người đến sau” đến điểm nóng mới của thị trường bất động sản hàng hiệu (branded residences) toàn cầu khi đứng thứ 4 thế giới về số lượng dự án bất động sản hàng hiệu, chỉ xếp sau Mỹ, Saudi Arabia và Mexico.

Nếu trước đây, phân khúc này chỉ xuất hiện rải rác tại các điểm nghỉ dưỡng ven biển, thì nay, những dự án mang thương hiệu quốc tế đã tiến sâu vào lõi trung tâm các siêu đô thị, tái định nghĩa chuẩn mực sống cao cấp và mở ra một cuộc đua hoàn toàn mới trên thị trường địa ốc.

Bất động sản hàng hiệu đang trở thành thước đo năng lực phát triển của các chủ đầu tư xứng tầm, nơi sự khác biệt không nằm ở độ xa xỉ bề mặt mà ở khả năng kiến tạo hệ sinh thái sống, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng giá trị tài sản bền vững.

Việt Nam đạt Top 4 thế giới về số lượng dự án bất động sản hàng hiệu

Sự bùng nổ của thị trường bất động sản hàng hiệu không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, mà là sự phản chiếu trực tiếp và tất yếu của quá trình tăng trưởng kinh tế vĩ mô cực kỳ vững chắc của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Giai đoạn 2016 - 2025, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP thuộc nhóm cao nhất khu vực, với quy mô nền kinh tế đã vượt mốc 514 tỷ USD. Song song đó, tầng lớp trung lưu và giới siêu giàu (UHNWI) gia tăng nhanh chóng. Tính đến năm 2026, Việt Nam lọt vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới với mức tăng dự báo lên tới gần 60% trong giai đoạn sắp tới. Đây chính là nhóm khách hàng cốt lõi của phân khúc bất động sản hàng hiệu, những người không chỉ tìm kiếm nơi ở, mà còn tìm kiếm tài sản mang tính biểu tượng, thể hiện vị thế và có khả năng tích sản dài hạn.

Theo Savills, Việt Nam hiện đứng thứ 4 thế giới về số lượng dự án bất động sản hàng hiệu, chỉ xếp sau Mỹ, Saudi Arabia và Mexico, với hơn 50 dự án gắn cùng 34 thương hiệu quốc tế. Đáng chú ý, dữ liệu từ C9 Hotelworks cho biết Việt Nam hiện chiếm tới 41% nguồn cung branded residences đang phát triển tại châu Á, tỷ lệ cao nhất khu vực và dần bắt kịp tốc độ của các thị trường lâu đời.

Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét cho thấy Việt Nam không còn là “thị trường tiềm năng” trên giấy, mà đã bước vào giai đoạn "chín muồi", đủ sức hấp thụ những sản phẩm xa xỉ bậc nhất và vươn lên thành trung tâm mới của bất động sản hàng hiệu toàn cầu.

Hơn thế nữa, sự chín muồi này đi kèm với một cuộc dịch chuyển mang tính chiến lược. Khoảng hơn một thập kỷ trước, bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam chủ yếu gắn với các khu nghỉ dưỡng ven biển như Đà Nẵng, Hội An hay Hồ Tràm, nơi giới nhà giàu toàn cầu tìm kiếm “second home”. Tuy nhiên, xu hướng những năm gần đây đã thay đổi hoàn toàn. Bất động sản hàng hiệu quốc tế đang tiến đánh mạnh mẽ vào các đô thị hạt nhân như TP.HCM và Hà Nội.

Đó là nơi giá trị thương hiệu, vị trí kim cương và trải nghiệm sống đẳng cấp được đặt ngang hàng với yếu tố đầu tư. Bất động sản vì thế không chỉ là tài sản, mà trở thành một phần của “hệ sinh thái phong cách sống”.

Ở góc độ toàn cầu, bất động sản hàng hiệu cũng đang bước vào thời kỳ bùng nổ mạnh nhất lịch sử với dự báo vượt mốc 1.000 dự án vào năm 2030. Giới siêu giàu không chỉ trả tiền cho cấu trúc vật lý của căn hộ, mà họ đang chi trả cho một hệ sinh thái sống, cho quy trình vận hành khách sạn 5 sao, nơi sở hữu đặc quyền sống riêng biệt và giá trị di sản truyền đời.

Lộ diện những “ông lớn” dẫn đầu trên thị trường BĐS hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam

Thực tế cho thấy, bất động sản hàng hiệu là một trong những phân khúc "khó nhằn" nhất của thị trường địa ốc. Không phải doanh nghiệp nào có quỹ đất lớn hay đội ngũ bán hàng mạnh cũng có thể tham gia cuộc chơi. Thị trường đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét: một bên là số ít các "ông lớn" có tiềm lực tài chính hùng hậu, sở hữu tư duy quốc tế hóa và hiểu rõ “ngôn ngữ” của giới siêu giàu; bên còn lại là những nhà phát triển cố gắng bước vào phân khúc cao cấp nhưng mới dừng ở “lớp vỏ” của sự xa xỉ.

Có thể thấy, thị trường Việt Nam từng chứng kiến không ít dự án được gắn mác bất động sản hàng hiệu, nhưng phần lớn mới chỉ dừng lại ở việc hợp tác hình ảnh hoặc vay mượn yếu tố thiết kế, chưa thực sự đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn vận hành quốc tế khắt khe. Điều này khiến khái niệm bất động sản hàng hiệu trong giai đoạn đầu bị “loãng”, thậm chí gây ra sự nhầm lẫn giữa sản phẩm cao cấp thông thường và bất động sản hàng hiệu đúng nghĩa.

Một dự án bất động sản hàng hiệu đúng nghĩa cần tọa lạc tại địa thế biểu tượng đi cùng tầm nhìn quy hoạch đô thị, sở hữu kiến trúc mang dấu ấn đặc trưng. Bên cạnh đó, sản phẩm không chỉ khan hiếm ở số lượng, mà còn đảm bảo đặc tính giới hạn, chất sống đặc quyền và riêng tư theo chuẩn international branded residences trên thế giới, với dịch vụ quản lý - vận hành quốc tế được bảo chứng bởi các thương hiệu danh tiếng toàn cầu.

Ở một tầng sâu hơn, bất động sản hàng hiệu còn được xem là “hạ tầng mềm” của nền kinh tế, góp phần thu hút FDI, nâng cấp du lịch cao cấp và hình thành các “cụm kinh tế xa xỉ” với hiệu ứng lan tỏa lớn. Trong cuộc đua không cân sức ấy, lợi thế đang nghiêng về những nhà phát triển tiên phong, những doanh nghiệp không chỉ xây dựng dự án, mà còn kiến tạo giá trị di sản và góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn tới vị thế của một trung tâm xa xỉ mới tại châu Á.

Tại Việt Nam, bức tranh bất động sản hàng hiệu quốc tế đang được điểm xuyết bởi những siêu dự án mang tính biểu tượng đô thị của nhà phát triển Masterise Homes, minh chứng sắc nét nhất chính là sự hiện hữu của các dự án như The Grand Hanoi, Grand Marina Saigon, The Rivus và gần đây nhất là sự ra mắt của One Central Saigon ngay tại Bến Thành.

Sự xuất hiện của những dự án với thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Marriott & JW Marriott, The Ritz-Carlton, hay Elie Saab không chỉ đơn thuần bổ sung nguồn cung cho thị trường, mà còn góp phần định hình lại chuẩn mực phát triển đô thị, đồng thời phát đi một thông điệp rõ ràng: Việt Nam không còn là thị trường “đi sau”, mà đã trở thành điểm đến mới của thị trường bất động sản hàng hiệu toàn cầu.

Khi thị trường bước vào giai đoạn chín muồi, cuộc chơi sẽ không còn dành cho số đông, mà chỉ thuộc về những nhà phát triển đủ năng lực đi đường dài, đủ bản lĩnh thiết lập chuẩn mực và đủ tầm nhìn để kiến tạo giá trị vượt thời gian. Và trong hành trình đó, bất động sản hàng hiệu sẽ không chỉ là một phân khúc, mà là thước đo cho đẳng cấp phát triển của cả một thị trường.