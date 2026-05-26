Một xã tại Hà Nội liên tục thu hồi đất để làm dự án bất động sản lớn nhất lịch sử 34 tỷ USD do Vingroup làm chủ đầu tư

Tâm Nguyên | 26-05-2026 - 07:03 AM | Bất động sản

Thời gian gần đây, UBND xã Tam Hưng đã liên tục phát thông báo thu hồi đất tại nhiều thôn để làm dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

UBND xã Tam Hưng (TP Hà Nội) vừa phát đi thông báo thu hồi đất đợt 1 để phục vụ triển khai Khu đô thị thể thao Olympic (phân khu B). Theo thông báo, diện tích đất dự kiến thu hồi trong đợt này khoảng 23 ha, nằm trên địa bàn thôn Văn Khê, xã Tam Hưng...

Trước đó, UBND xã Tam Hưng cũng đã ra thông báo thu hồi 21 ha đất tại thôn Phượng Mỹ, 27,8 ha đất tại thôn Úc Lý, 23,8 ha đất tại thôn Từ Am để thực hiện dự án nêu trên.

Khu đô thị thể thao Olympic đã được khởi công từ tháng 12/2025. Đây là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn nhất đang được triển khai tại Hà Nội với tổng diện tích hơn 9.171 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, phân khu B có diện tích khoảng 4.560 ha, trải rộng trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa. Khu vực này được xác định có vị trí kết nối chiến lược khi phía Bắc giáp đường Vành đai 4, phía Đông tiếp cận tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, phía Tây giáp Quốc lộ 21C và phía Nam giáp ranh giới hành chính giữa các xã Dân Hòa và Thượng Phúc.

Thông tin liên quan đến cơ cấu đầu tư dự án cũng đã được công bố trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vinhomes. Theo ông Phạm Anh Khôi, Giám đốc đầu tư Vinhomes, doanh nghiệp này hiện nắm khoảng 30% tỷ lệ tham gia trong liên danh đầu tư Khu đô thị Olympic. Phần còn lại thuộc về các đối tác đã có kinh nghiệm hợp tác cùng Vinhomes trong nhiều dự án trước đây.

Khu đô thị Olympic được định hướng phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), tận dụng lợi thế từ hệ thống hạ tầng giao thông quy mô lớn đang được đầu tư tại khu vực phía Nam Hà Nội. Quy hoạch dự án được xây dựng trên cơ sở kết nối với Quốc lộ 1A mở rộng, tuyến metro tương lai và mạng lưới giao thông liên vùng.

Mới đây, dự án đã được đổi tên thành Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Tâm Nguyên

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn': Quyết chuyển hoá vàng nhàn rỗi trong dân bằng chương trình chưa từng có, cam kết người tham gia chỉ có lợi lớn

