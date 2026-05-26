Việt Nam sắp có Bà Nà Hills thứ hai, nhưng không phải do Sun Group phát triển

HĐND tỉnh Quảng Trị vừa thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối.

Đáng chú ý, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành “Bà Nà Hills” của tỉnh Quảng Trị.

Theo nội dung nghị quyết, dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị đề xuất, có quy mô khoảng 167,47 ha. Trong đó, diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng lên tới hơn 158,6 ha, bao gồm hơn 148 ha rừng tự nhiên và hơn 10 ha rừng trồng.

Phần diện tích rừng này phân bố trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, thuộc 17 khoảnh của 7 tiểu khu lâm nghiệp. Cơ cấu bao gồm hơn 47 ha rừng phòng hộ, hơn 109 ha rừng sản xuất cùng một phần diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Song song với chủ trương chuyển đổi rừng, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Quần thể khu du lịch sinh thái, thể dục thể thao, dịch vụ giải trí và dân cư tại khu vực hồ Thác Chuối và Nông trường Việt Trung, với tỷ lệ 1/2000. Theo định hướng, khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô khoảng 5.300 ha, trải dài trên địa bàn các xã Bố Trạch và Nam Trạch, với tầm nhìn đến năm 2050.

Điểm nhấn đáng chú ý của dự án là tuyến cáp treo dự kiến kết nối từ hồ thủy lợi Thác Chuối lên đỉnh U Bò – khu vực được ví như “nóc nhà xanh” phía Nam tỉnh, sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm nhờ độ cao và hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng.

Theo ý tưởng ban đầu, ga đi của tuyến cáp treo sẽ được bố trí tại khu vực hồ Thác Chuối, sau đó vượt qua các cánh rừng để lên đỉnh U Bò. Từ đây, hệ thống cáp treo và các tuyến tham quan có thể tiếp tục mở rộng, kết nối với vùng sinh thái thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, qua đó hình thành mạng lưới du lịch liên kết vùng.

Dự án được định hướng phát triển thành quần thể đa chức năng, bao gồm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, thể dục thể thao, vui chơi giải trí và khu dân cư dịch vụ. Chính quyền địa phương kỳ vọng công trình không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn hướng tới thị trường quốc tế.

Trong quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh mục tiêu xây dựng khu vực này trở thành động lực phát triển kinh tế – du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại và chất lượng cao, đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Dự án cũng đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường và hệ sinh thái rừng, khi phần lớn diện tích đề xuất chuyển đổi là rừng tự nhiên, nằm gần khu vực lõi của di sản thiên nhiên. Do đó, trong hồ sơ quy hoạch, tỉnh yêu cầu quá trình phát triển phải bảo đảm giữ gìn các yếu tố cảnh quan đặc trưng như rừng, mặt nước và địa hình tự nhiên, đồng thời xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường.

Dự kiến thời gian lập quy hoạch dự kiến không quá 9 tháng kể từ khi lựa chọn đơn vị tư vấn đến khi hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, tạo cơ sở để dự án sớm được triển khai trong giai đoạn tiếp theo.